Πρίγκιπας George, Charlotte, Louis | Για ποιον λόγο τα παιδιά της Kate και του William δεν χρησιμοποιούν τους βασιλικούς τους τίτλους στο σχολείο;

Η αποκάλυψη για τη σχολική πραγματικότητα των τριών παιδιών της πριγκίπισσας και του πρίγκιπα της Ουαλίας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
04-09-2025
Getty Images

Ο Σεπτέμβριος ήρθε και τα τρία παιδιά της Kate Middleton και του πρίγκιπα William (πρίγκιπας George, πριγκίπισσα Charlotte, πρίγκιπας Louis) επέστρεψαν στο σχολείο, μετά από ένα απολαυστικό καλοκαίρι, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλάμβανε και διακοπές στην Ελλάδα και το Ιόνιο με το βασιλικό yacht τους.

Ποιος είναι ο μυστηριώδης ιδιοκτήτης του γιοτ που φιλοξένησε την Kate Middleton και τον William στο Ιόνιο;

Όπως είναι φυσικό, η επιστροφή τους στα θρανία έφερε στο φως και μερικές αποκαλύψεις για τη σχολική ζωή των τριών παιδιών του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας. Μία από αυτές ότι κανένα από τα τρία παιδιά δεν χρησιμοποιούν τους βασιλικούς τους τίτλους εντός της αίθουσας.

Τα τρία παιδιά του πρίγκιπα William και της Kate Middleton είναι γνωστά στους δασκάλους και τους φίλους τους στο σχολείο ως George, Charlotte και Louis Wales αντίστοιχα, με το επώνυμο να προέρχεται από τους τίτλους των γονιών τους ως πρίγκιπας και πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Αν και όλα τα παιδιά έλαβαν τίτλους πρίγκιπα ή πριγκίπισσας και τον τίτλο "Αυτού ή Αυτής η Αυτού Μεγαλειότης" κατά τη γέννησή τους, η χρήση του ονόματος και του επωνύμου Ουαλία είναι μια πιο ανεπίσημη προσφώνηση που τους επιτρέπει να ενσωματωθούν καλύτερα στην τάξη και να αναπτύξουν ουσιαστικότερες σχέσεις με τους συμμαθητές τους. 

Όταν είναι απαραίτητο το επώνυμο, είναι παράδοση στην βασιλική οικογένεια τα παιδιά να χρησιμοποιούν τους τίτλους των γονιών τους ως βάση για το επώνυμό τους. Ο πρίγκιπας William και ο πρίγκιπας Harry ονομάζονταν ομοίως William και Harry Wales, αντίστοιχα, όταν ήταν στο σχολείο και στο στρατό, καθώς ο πατέρας τους, ο μελλοντικός βασιλιάς Κάρολος, ήταν τότε πρίγκιπας της Ουαλίας.

