Ο Penn Badgley έγινε ξανά πατέρας | Η σύζυγός του έφερε στον κόσμο δίδυμα

Δίδυμα αγόρια για τον Penn Badgley και την Domino Kirke!

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 05-09-2025
Getty Images

Δεν γνωρίζουμε πότε γεννήθηκαν ή ποια είναι τα ονόματά τους, αλλά ο 38χρονος πρωταγωνιστής της σειράς You, Penn Badgley και η 41χροινη σύζυγός του Domino Kirke έγιναν ξανά γονείς! Καλωσόρισαν πρόσφατα τα δίδυμα αγόρια τους. Οπότε πλέον έχουν τέσσερα παιδιά.

Δίδυμα για τον Penn Badgley και την Domino Kirke

"Τα μωρά #3 και #4 έρχονται αυτό το καλοκαίρι! Τι ανατροπή: Τα δίδυμα είναι πέρα ​​για πέρα ​​μαγικά. Είμαστε έκπληκτοι, είμαστε ευτυχισμένοι!", ανακοίνωσε η  τραγουδίστρια Domino Kirke Badgley πριν από μερικούς μήνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε το 2014 και παντρεύτηκε τρία χρόνια αργότερα. Τον Αύγουστο του 2020, καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί (μετά από δύο αποβολές), ένα αγοράκι που ονομάστηκε James. Ένα μωρό που γεννήθηκε εν μέσω της πανδημίας Covid-19, η οποία ήταν ταυτόχρονα "ευλογία" και "δοκιμασία", έχει πει ο Pen Badgley.

Μετά τον ερχομό των δίδυμων, υπάρχουν τέσσερα αγόρια στην οικογένεια, αφού η Domino είναι επίσης η μητέρα του Cassius, ο οποίος γεννήθηκε το 2009 από τη σχέση της με τον μουσικό Morgan O'Kane.

Το σκοτεινό "You" ανανεώθηκε για 4η σεζόν λίγο πριν από την πρεμιέρα του 3ου κύκλου

