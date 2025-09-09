Follow us

Ο πρίγκιπας William αποκαλύπτει ποιο από τα τρία του παιδιά είναι πιο άτακτο και ποιο διαφορετικό "πίσω από τις κλειστές πόρτες"

Η αποκάλυψη του πρίγκιπα της Ουαλίας για την οικογενειακή του ζωή με την Kate Middleton και τους George, Charlotte και Louis.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
09-09-2025
Getty Images

Μπορεί ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton να ανοίγουν σπάνια την πόρτα της οικογενειακής τους ζωής, όμως, όταν αποφασίζουν να το κάνουν, μοιράζουν ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για τα τρία τους παιδιά: τον πρίγκιπα George, την πριγκίπισσα Charlotte και τον πρίγκιπα Louis. Στην τελευταία δημόσια εμφάνιση του πρίγκιπα της Ουαλίας, την τιμητική είχαν τα αγόρια της οικογένειας.

Ειδικότερα, ο πρίγκιπας William περιέγραψε τον μικρότερο γιο του ως "ένα παιδί με χαρακτήρα” κατά την επίσκεψή του μαζί με την πριγκίπισσαςτης Ουαλίας στην Εθνική Ομοσπονδία Γυναικείων Ινστιτούτων (WI) τη Δευτέρα. Σε ένα βίντεο που μοιράστηκε στο X ο Cameron Walker του GB News, ο William ρωτήθηκε αν ο επτάχρονος γιος του είναι "δύσκολος". "Κρατά χαρακτήρα, αλλά είναι πολύ καλό παιδί", απάντησε ο πρίγκιπας της Ουαλίας, προσθέτοντας ότι στον Louis αρέσει να "ξεσηκώνει τα αδέρφια του".

Ο William μοιράστηκε επίσης ότι όταν ο μεγαλύτερος γιος του, ο πρίγκιπας George, "είναι πίσω από κλειστές πόρτες, το παιχνίδι είναι εντελώς διαφορετικό", επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι ο George "απλά ξέρει πώς να συμπεριφέρεται" και ότι ο Louis δεν ξέρει.

Ο William και η Kate σηματοδότησαν την τρίτη επέτειο από τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ στις 8 Σεπτεμβρίου, επισκεπτόμενοι το Ινστιτούτο της Εθνικής Ομοσπονδίας Γυναικών (WI) στο Sunningdale της Αγγλίας. "Το Ινστιτούτο Γυναικών έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την αείμνηστη Μεγαλειότητα, η οποία ήταν μέλος για 80 χρόνια, έγινε μέλος το 1943 και υπηρέτησε ως πρόεδρος του Sandringham WI από το 2003 μέχρι τον θάνατό της το 2022", έγραψαν οι λογαριασμοί των Ουαλών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα. "Πολύ ιδιαίτερη ευκαιρία να ακούσουμε σήμερα από τα μέλη τη σημασία της συμμετοχής της μακαρίτισσας Βασίλισσας στην οργάνωση και να συναντήσουμε εκείνους που συναντήθηκαν μαζί της κατά τη διάρκεια της βασιλείας της", αναφέρεται χαρακτηριστικά. 

