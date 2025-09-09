Follow us

Η Angelina Jolie επανέλαβε την iconic Όσκαρ πόζα της στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας

Η εμφάνιση της Χολιγουντιανής σταρ στην πρεμιέρα του Couture στο Τορόντο μας θύμισε κάτι εμβληματικό από το παρελθόν της.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
09-09-2025
Getty Images

Στο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Τορόντο (TIFF) βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η Angelina Jolie, με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα της νέας της ταινίας, Couture. Η Χολιγουντιανή σταρ πρωταγωνιστεί σε ένα δράμα, στο οποίο υποδύεται μία επαγγελματία, η οποία καλείται να δημιουργήσει ένα βίντεο για την Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, με αρκετές προσωπικές ανατροπές να την περιμένουν κατά τη διάρκεια δημιουργίας της ταινίας.

Getty Images

Η ταινία έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου, με την Angelina Jolie να εντυπωσιάζει με την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί. Όχι μόνο λόγω της ενδυματολογικής επιλογής, αλλά κυρίως επειδή αρκετοί θαυμαστές και παρευρισκόμενοι εξέλαβαν την πόζα της στο red carpet ως ένα recreation του iconic leg posing που πραγματοποίησε τη βραδιά των Όσκαρ το 2012. Η πόζα της, τότε, μία chic αποκάλυψη των γυμνασμένων ποδιών της, έγινε αμέσως viral.

angelina jolie
Getty Images

Για την εμφάνισή της στο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Τορόντο, η ηθοποιός, την οποία τελευταία φορά απολαύσαμε ως Μαρία Κάλλας στο βιογραφικό δράμα Maria, επέλεξε μια maxi διπλό παλτό Gabriella Hearst με ιδιαίτερα κουμπιά και το απαραίτητο άνοιγμα στο πόδι, κάτι που της επέτρεψε να επαναλάβει την προαναφερθείσα - και ίσως πιο εμβληματική - red carpet στιγμή της. Τότε, είχε επιλέξει ένα δραματικό gown διά χειρός Versace.

