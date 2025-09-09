Laurence Auzière | Η νέα καριέρα της κόρης της Brigitte Macron στον κόσμο της τέχνης

Από το στηθοσκόπιο στα πινέλα πέρασε η Laurence Auzière. Η καρδιολόγος κόρη της Brigitte Macron ξεκίνησε καριέρα στον κόσμο της τέχνης. Η νέα ζωή της δεύτερης κόρης της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας αποδεικνύει ότι ποτέ δεν είναι αργά για να ακολουθήσει κανείς τα πάθη του. Στη δική της περίπτωση βρήκε στήριξη στον παιδικό της φίλο Matthieu Gasser, έναν υπάλληλο logistics με πάθος για τη ζωγραφική. Μαζί του αποφάσισε να γυρίσει σελίδα, μετά το διαζύγιο από τον σύζυγό της Guillaume Jourdan, επίσης καρδιολόγο και πατέρα των τριών παιδιών της, Emma, Alice και Thomas.

"Ξεκίνησα μετά την επανένωσή μου με τον Matthieu", εκμυστηρεύεται η Laurence Auzière στη Madame Le Figaro. "Είχε ήδη αυτό το σχέδιο και εγώ ήμουν η πρώτη του θαυμάστρια", εξηγεί και περιγράφει την πρωτότυπη καλλιτεχνική προσέγγιση του συντρόφου της, ο οποίος επινόησε μια νέα μορφή αναπαράστασης, τα κυτταρικά πορτρέτα. Πρόκειται για έργα που δημιουργούνται από δείγμα ανθρώπινων κυττάρων που λαμβάνεται από το σάλιο, τη γλώσσα ή ακόμα και το εσωτερικό του μάγουλου.

Το νέο ξεκίνημα της Laurence Auzière

"Η λήψη αυτή δεν έχει κανένα ιατρικό χαρακτήρα, διότι καμία διάγνωση, όπως αυτή του καρκίνου, δεν γίνεται με βάση το σάλιο. Και είναι πιο αισθητική από τη λήψη μιας τρίχας, για παράδειγμα", εξηγεί η κόρη της Brigitte Macron. Τα κύτταρα στη συνέχεια στερεώνονται σε μια πλάκα μικροσκοπίου, αποστέλλονται σε εργαστήριο και χρωματίζονται με επιστημονική χρωστική ουσία, πριν υποστούν γραφική επεξεργασία με ακρυλικό χρώμα. Με αυτόν τον τρόπο, τα ζωγραφισμένα κύτταρα αποτελούν ένα μοναδικό κομμάτι.

Γοητευμένη από αυτή τη ιδιαίτερη μορφή τέχνης, η Laurence άρχισε σταδιακά να ενδιαφέρεται για το έργο του συντρόφου της. "Άρχισα να σκέφτομαι μαζί του και να δουλεύω όσο και αυτός. Τότε του πρότεινα να ξεκινήσουμε μαζί". Έτσι, στον ελεύθερο χρόνο της, η Auzière έμαθε τα βασικά της γραφιστικής και αυτοδίδακτα έμαθε να επεξεργάζεται τα χρώματα με τη βοήθεια ψηφιακών παλετών. "Ο Matthieu είναι ο καλλιτέχνης του δίδυμου μας", λέει με σεμνότητα. "Δεν δουλεύουμε καθόλου με τον ίδιο τρόπο. Εγώ είμαι πολύ τεχνική και τελειομανής, πάντα πίσω από τον υπολογιστή".

Μαζί στη ζωή και στην τέχνη

Μαζί αποτελούν ένα ταιριαστό ζευγάρι, τόσο στη ζωή όσο και στην τέχνη, όπου εμφανίζονται με το ψευδώνυμο Laurence Graffensttaden, σε φόρο τιμής στο χωριό της Αλσατίας όπου μεγάλωσε ο Matthieu Gasser. Τα πρωτότυπα και βαθιά δημιουργήματά τους εκτέθηκαν τον Οκτώβριο του 2023 κατά τη διάρκεια της Moderne Art Fair, της εκδήλωσης στο Παρίσι αφιερωμένης στη μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη και στο design, στην οποία παρευρέθηκαν η μητέρα τους Brigitte Macron και η μικρότερη αδελφή τους Tiphaine Auzière, η οποία έγραψε στο Instagram: "Περήφανη για την αδελφή μου και τον Matthieu", ενώ ποζάρουν μαζί δίπλα σε μερικά έργα ζωγραφικής.

Πιο πρόσφατα, η τέχνη του δίδυμου εντάχθηκε στη μόνιμη συλλογή του Ινστιτούτου του Αραβικού Κόσμου στο Παρίσι, όπου εκτίθενται τα πορτρέτα που δημιουργήθηκαν από τα αποτυπώματα των κυττάρων 42 παιδιών.

Η στήριξη από την Brigitte Macron

Την βραδιά των εγκαινίων δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η Brigitte Macron, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, Emmanuel Macron. "Η μητέρα μου είναι όπως όλες οι μητέρες: ασχολείται πολύ με ό,τι κάνουν τα παιδιά της. Επιπλέον, δεν είναι ξένη στον κόσμο της τέχνης. Όταν ήμουν μικρή, με πήγαινε στο Λούβρο και στο Μουσείο Ορσέ. Της αρέσει πολύ, γνωρίζει πολύ καλά ζωγράφους και γλύπτες, τόσο αρχαίους όσο και σύγχρονους", εξηγεί η Laurence, κολακευμένη από την παρουσία του προέδρου. "Ήρθε ευγενικά, και αυτός είναι πολύ ευαίσθητος στην τέχνη".

Η φήμη του δίδυμου έχει ξεπεράσει τα εθνικά σύνορα, σε σημείο που στις 24 Σεπτεμβρίου τα έργα της Laurence Graffensttade θα εκτίθενται στην Κίνα, στο μουσείο τέχνης Xiao Feng, στο Hangzhou. "Είναι η δεύτερη φορά που παρουσιάζουμε τα έργα μας εκεί και είναι πολύ συγκινητικό. Αν μου είχαν πει πριν από μερικά χρόνια ότι θα εξέθετα πίνακες στην Κίνα, θα είχα ξεσπάσει σε γέλια. Δεν είχαμε καθόλου τέτοιους στόχους, όλα έγιναν βήμα βήμα".

Ωστόσο, η τέχνη παραμένει ένα υπέροχο χόμπι για τη Laurence Auzière, η οποία συνεχίζει να ασκεί το επάγγελμα της καρδιολόγου, τόσο στο ιδιωτικό της ιατρείο, στο Nogent-sur-Marne, όσο και στο νοσοκομείο. "Ποτέ δεν σκέφτηκα να σταματήσω για να αφοσιωθώ στην τέχνη. Θα είμαι πάντα γιατρός. Αυτό με καθορίζει. Παραμένω διαθέσιμη για τους ασθενείς μου, ακόμα και κατά τη διάρκεια των διακοπών. Είμαι 100% καρδιολόγος. Αλλά μου αρέσει να αποσπώ την προσοχή μου με την τέχνη, η οποία παραμένει ένα χόμπι".