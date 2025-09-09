Follow us

Γιατί προκάλεσαν σάλο τα σακίδια που επέλεξαν ο Jacques και η Gabriella του Μονακό για την επιστροφή τους στο σχολείο;

Τα δίδυμα παιδιά της Charlene και του πρίγκιπα του Μονακό ξεκίνησαν τη σχολική χρονιά με μοντέρνα looks και αξεσουάρ που προκάλεσαν αίσθηση.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 09-09-2025
Getty Images

Ο πρίγκιπας Jacques και η αδερφή του Gabriella του Μονακό παρευρέθηκαν στην πρώτη τους σχολική ημέρα αυτή τη Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου, συνοδευόμενοι από τους γονείς τους, Charlene και Αλβέρτο του Μονακό .

Τα 10χρονα δίδυμα ξεκινούν μια νέα σχολική χρονιά με στυλ. Φορούσαν την κόκκινη στολή του ιδρύματος Fraçois d'Assise-Nicolas Barré (FANB). Ωστόσο τα σακίδια πλάτης τους προκάλεσαν αναστάτωση στους θαυμαστές της βασιλικής οικογένειας.

Η βασιλική οικογένεια του Μονακό κοινοποίησε φωτογραφίες από την πρώτη μέρα των διδύμων στο σχολείο, όπου ποζάρουν μαζί με τους γονείς τους

"Ο πρίγκιπας Jacques και η πριγκίπισσα Gabriella επέστρεψαν στο σχολείο το πρωί της Δευτέρας. Μια νέα σχολική χρονιά γεμάτη ανακαλύψεις, φιλίες και περιπέτειες τους περιμένει. Η πριγκιπική οικογένεια εύχεται σε όλους τους μαθητές του Πριγκιπάτου καλή αρχή στο σχολείο!". Οι εικόνες συνοδεύονται από ένα εγκάρδιο μήνυμα που εύχεται σε όλους τους μαθητές μια υπέροχη σχολική χρονιά.

Τα αμφιλεγόμενα αξεσουάρ του Jacques και της Gabriella του Μονακό  

Παρά το γεγονός ότι φορούσαν τη σχολική τους στολή, οι πρίγκιπες δεν δίστασαν να επιλέξουν διακριτικές λεπτομέρειες που δεν πέρασαν απαρατήρητες. 

Ο κληρονόμος του θρόνου, φορούσε ένα σακίδιο πλάτης Roblox, μια επιλογή που μαρτυρά την αγάπη του για τα βιντεοπαιχνίδια και τον ψηφιακό κόσμο. Αυτή είναι μια πολύ δημοφιλής τάση μεταξύ των παιδιών της ηλικίας του που ωστόσο έχει προκαλέσει διαμάχες τα τελευταία χρόνια λόγω του βίαιου περιεχομένου της, παρά το γεγονός ότι αποτελεί πλατφόρμα για παιδιά.

Η πριγκίπισσα Gabriella επέλεξε ένα σακίδιο πλάτης από τη Labubu, ένα φιλικό, πολύχρωμο τέρας κορεατικής καταγωγής, το οποίο έχει γίνει ανάρπαστο στα κορίτσια της ηλικίας της για το αξιολάτρευτο και διασκεδαστικό σχέδιό του.

Πώς είναι το σχολείο του Ζακ και της Γκαμπριέλα από το Μονακό;

Το Ίδρυμα Fraçois d'Assise-Nicolas Barré, γνωστό και ως FANB, είναι ένα καθολικό σχολείο που άνοιξε το 1859 και όπου τα δίδυμα φοιτούν από το 2021. Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται πολύ κοντά στο Παλάτι, γεγονός που επέτρεψε στους πρίγκιπες να σπουδάζουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον κοντά στις οικογένειές τους.

Με περισσότερους από 1.170 μαθητές και περίπου 82 εθνικότητες, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή σχολεία στο Πριγκιπάτο, συνδυάζοντας την πολιτισμική ποικιλομορφία με την άριστη εκπαίδευση.

Γιατί προκάλεσαν σάλο τα σακίδια που επέλεξαν ο Jacques και η Gabriella του Μονακό για την επιστροφή τους στο σχολείο;

H αφιέρωση της Charlene στον Giorgio Armani | Eίχε σχεδιάσει το iconic νυφικό της το 2011

