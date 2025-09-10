Ο πρίγκιπας William εκμυστηρεύεται το μεγαλύτερο (ίσως) ταλέντο του γιου του, Louis

Σε μία σπάνια πληροφορία για τις ικανότητες του μικρού του γιου, πρίγκιπα Louis, αναφέρθηκε ο πρίγκιπας William.

Στην πιο πρόσφατη δημόσια εμφάνισή του, ο Πρίγκιπας της Ουαλίας αναφέρθηκε στα μουσικά ενδιαφέροντα των παιδιών του, ενώ επισκέφθηκε την Spiral Skills, μια ομάδα νέων στο Lambeth, η οποία έχει λάβει χρηματοδότηση από το Ταμείο Homewards για να επεκτείνει τις υπηρεσίες της για τους νέους της περιοχής. Το Homewards Fund αποτελεί μέρος της εκστρατείας Homewards του William, με στόχο να καταπολεμήσει την έλλειψη στέγης σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με το βρετανικό Hello!, ο πρίγκιπας της Ουαλίας απέρριψε την πρόσκληση του Django Brooke να παίξει drums, αναφέροντας παράλληλα ότι ο πρίγκιπας Louis θα ήταν πιο κατάλληλος για αυτό. "Σίγουρα δεν είμαι ντράμερ. Χαίρομαι να σε δω να το κάνεις. Αν ο μικρότερός μου ήταν εδώ, θα έκανε μια προσπάθεια, γιατί κάνει εξάσκηση αυτή τη στιγμή, αλλά θα ήθελα πολύ να σε ακούσω. Σε ευχαριστώ, όμως, που ρωτάς", είπε ο William στον 16χρονο. Λίγα λεπτά μετά, ο πρίγκιπας χειροκρότησε την ερμηνεία και είπε γελώντας: "Και γι' αυτό παίζεις εσύ, ενώ εγώ όχι!".

"Μακάρι να είχα ξεκινήσει όταν ήμουν στην ηλικία σας. Δεν μπορούσα να διαβάσω μουσική, οπότε αυτή ήταν η μεγαλύτερη αδυναμία μου. Ξεκίνησα να παίζω πιάνο, τρομπέτα και ντραμς και μετά συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να απομνημονεύω κάθε μελωδία και απλά έπεσε από το μυαλό μου", είπε ο William στους νεαρούς μουσικούς που συμμετείχαν σε ένα εργαστήριο. "Φροντίζω τα παιδιά μου να μαθαίνουν μουσική επειδή αγαπώ τη μουσική και είναι ζωτικής σημασίας - πραγματικά σημαντικό", πρόσθεσε υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα της μουσικής στη ζωή του.