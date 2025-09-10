Η βασίλισσα Mary δανείστηκε ένα fashion item από την κόρη της για τη νέα της εμφάνιση

Είναι μία άτυπη παράδοση για τις κόρες να δανείζονται ρούχα από την ντουλάπα της μητέρας τους. Υπάρχουν όμως και οι εξαιρέσεις όπου συμβαίνει το αντίθετο. Μία τέτοια ξεχωριστή στιλιστική στιγμή μας χάρισε η βασίλισσα Mary.

H βασίλισσα της Δανίας επέλεξε για τη νέα της εμφάνιση ένα floral πουκάμισο που είχε φορέσει προηγουμένως η μικρότερη κόρη της, η πριγκίπισσα Josephine.

Getty Images

Με το ίδιο ιδιαίτερο τοπ από τον οίκο Zimmermann εμφανίστηκε για πρώτη φορά, νωρίτερα φέτος, η 14χρονη πριγκίπισσα. Η κόρη της βασίλισσας Mary και του βασιλιά Frederik το επέλεξε σε μια εξαιρετική περίσταση: στην εμφάνιση με την υπόλοιπη βασιλική οικογένεια στο μπαλκόνι του παλατιού στην Κοπεγχάγη για να γιορτάσει τα γενέθλια του πατέρα της, τον Μάιο.

Η βασίλισσα Mary φόρεσε το πολύχρωμο πουκάμισο την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, κατά την επίσκεψή της στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών του Queen Mary Center στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης. Ενώ η Josephine το είχε συνδυάσει με ένα κομψό λευκό παντελόνι, η μητέρα της προτίμησε μια μαύρη μίντι φούστα με ζώνη και ένα ζευγάρι ψηλοτάκουνες γόβες.

Getty Images

Το twsit αυτό όχι μόνο ανέδειξε το προσωπικό στιλ των δύο κυριών της βασιλικής οικογένειας της Δανίας, αλλά και την ευελιξία ενός κλασικού floral look για την ενδιάμεση σεζόν.