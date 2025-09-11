H Angelina Jolie μοιράζεται τα νεότερα για τη ζωή της μεγαλύτερης κόρης της

Η Angelina Jolie, που πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία Couture που έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, μοιράστηκε μια σπάνια δήλωση ενώ προωθούσε την ταινία, σχετικά με το τι κάνει τελευταία η κόρη της Zahara.

Η Jolie συζητώντας με έναν δημοσιογράφο του Entertainment Tonight σχολίασε την εμπειρία του να στέλνεις τα παιδιά σου στο πανεπιστήμιο. Αναλογιζόμενη τα προσωπικά της βιώματα, η 50χρονη ηθοποιός είπε, αναφερόμενη στην κόρη του δημοσιογράφου που πρόσφατα ξεκίνησε τις σπουδές της: "Ξέρεις, το υπέροχο είναι ότι θα επιστρέψει ακόμα πιο γυναίκα, ακόμα πιο έξυπνη, ακόμα πιο στοχαστική".

"Θα μάθεις τόσα πολλά από αυτό το εξαιρετικό άτομο που θα γίνει", συνέχισε η Angelina Jolie. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην εμπειρία της κόρης της Zahara στο πανεπιστήμιο, καθώς η 20χρονη σπουδάζει επί του παρόντος στο Spelman College στην Ατλάντα της Γεωργίας. "Η κόρη μου είναι στο τελευταίο έτος του πανεπιστημίου", δήλωσε. "Νιώθω ότι έχω το μεγάλο προνόμιο να μπορώ να μαθαίνω από αυτήν, να ακούω τι κάνει και να ζω έμμεσα. Είναι καταπληκτικό!"

Ο μεγαλύτερος αδελφός της Zahara, ο Maddox, επίσης έφυγε για το πανεπιστήμιο, αποφασίζοντας να σπουδάσει στο διάσημο Πανεπιστήμιο Yonsei στη Σεούλ της Νότιας Κορέας.

Ενώ η Jolie και τα παιδιά της τείνουν να κρατούν την προσωπική τους ζωή ιδιωτική, οι θαυμαστές έχουν δει εδώ και εκεί στιγμιότυπα από τη ζωή της Zahara στο πανεπιστήμιο, και φαίνεται να τα πηγαίνει πολύ καλά. Όταν έφτασε για πρώτη φορά στο Spelman College, η μητέρα της γιόρτασε με υπερηφάνεια τη συναρπαστική στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιδεικνύοντας το επίτευγμα της κόρης της.