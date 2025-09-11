Follow us

Search

H Angelina Jolie μοιράζεται τα νεότερα για τη ζωή της μεγαλύτερης κόρης της

Τι κάνει σήμερα η Zahara και πώς νιώθει για αυτό η Angelina Jolie.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
11-09-2025
Getty Images

Η Angelina Jolie, που πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία Couture που έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, μοιράστηκε μια σπάνια δήλωση ενώ προωθούσε την ταινία, σχετικά με το τι κάνει τελευταία η κόρη της Zahara.

Η Jolie συζητώντας με έναν δημοσιογράφο του Entertainment Tonight σχολίασε την εμπειρία του να στέλνεις τα παιδιά σου στο πανεπιστήμιο. Αναλογιζόμενη τα προσωπικά της βιώματα, η 50χρονη ηθοποιός είπε, αναφερόμενη στην κόρη του δημοσιογράφου που πρόσφατα ξεκίνησε τις σπουδές της: "Ξέρεις, το υπέροχο είναι ότι θα επιστρέψει ακόμα πιο γυναίκα, ακόμα πιο έξυπνη, ακόμα πιο στοχαστική".

"Θα μάθεις τόσα πολλά από αυτό το εξαιρετικό άτομο που θα γίνει", συνέχισε η Angelina Jolie. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην εμπειρία της κόρης της Zahara στο πανεπιστήμιο, καθώς η 20χρονη σπουδάζει επί του παρόντος στο Spelman College στην Ατλάντα της Γεωργίας. "Η κόρη μου είναι στο τελευταίο έτος του πανεπιστημίου", δήλωσε. "Νιώθω ότι έχω το μεγάλο προνόμιο να μπορώ να μαθαίνω από αυτήν, να ακούω τι κάνει και να ζω έμμεσα. Είναι καταπληκτικό!"

Ο μεγαλύτερος αδελφός της Zahara, ο Maddox, επίσης έφυγε για το πανεπιστήμιο, αποφασίζοντας να σπουδάσει στο διάσημο Πανεπιστήμιο Yonsei στη Σεούλ της Νότιας Κορέας.

Ενώ η Jolie και τα παιδιά της τείνουν να κρατούν την προσωπική τους ζωή ιδιωτική, οι θαυμαστές έχουν δει εδώ και εκεί στιγμιότυπα από τη ζωή της Zahara στο πανεπιστήμιο, και φαίνεται να τα πηγαίνει πολύ καλά. Όταν έφτασε για πρώτη φορά στο Spelman College, η μητέρα της γιόρτασε με υπερηφάνεια τη συναρπαστική στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιδεικνύοντας το επίτευγμα της κόρης της.

Διαβάστε Επίσης

H Angelina Jolie μοιράζεται τα νεότερα για τη ζωή της μεγαλύτερης κόρης της

Η Angelina Jolie επανέλαβε την iconic Όσκαρ πόζα της στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας

Tags

Latest

Κινηματογραφική γοητεία | Για τη νέα της συλλογή η Roche Bobois συνεργάζεται με τον Pedro Almodóvar και τη Rossy de Palma
CASA

Κινηματογραφική γοητεία | Για τη νέα της συλλογή η Roche Bobois συνεργάζεται με τον Pedro Almodóvar και τη Rossy de Palma

Πώς να πλένετε τις κουρτίνες στο πλυντήριο χωρίς να τσαλακώνονται
LIFESTYLE & HOMES

Πώς να πλένετε τις κουρτίνες στο πλυντήριο χωρίς να τσαλακώνονται

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Οι σοκολατί σουέτ τσάντες που θα αναβαμθίσουν τα φθινοπωρινά σας outfits
NEWS

Οι σοκολατί σουέτ τσάντες που θα αναβαμθίσουν τα φθινοπωρινά σας outfits

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Grey & Fabulous | Τρία chic κουρέματα που θα αναδείξουν τα γκρίζα μαλλιά σας
ΜΑΛΛΙΑ

Grey & Fabulous | Τρία chic κουρέματα που θα αναδείξουν τα γκρίζα μαλλιά σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Η Greta Lee είναι η νέα ambassador του Dior
NEWS

Η Greta Lee είναι η νέα ambassador του Dior

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
O πολυτελής boho γάμος της δισέγγονης του δημιουργού του Bond με πρώην υπουργό του Boris Johnson
NEWS

O πολυτελής boho γάμος της δισέγγονης του δημιουργού του Bond με πρώην υπουργό του Boris Johnson

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Σκάνδαλο στο βελγικό παλάτι | Ο πρίγκιπας Laurent αποκαλύπτει ότι έχει κρυφό παιδί
NEWS

Σκάνδαλο στο βελγικό παλάτι | Ο πρίγκιπας Laurent αποκαλύπτει ότι έχει κρυφό παιδί

Gorgeous Hair | Αυτό το πολυχρηστικό spray μαλλιών συνδυάζει 25 ιδιότητες και μεταμορφώνει την ποιότητα και την όψη τους
ΜΑΛΛΙΑ

Gorgeous Hair | Αυτό το πολυχρηστικό spray μαλλιών συνδυάζει 25 ιδιότητες και μεταμορφώνει την ποιότητα και την όψη τους

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Τα 5 μίντι φορέματα που θα φορέσουμε περισσότερο αυτό το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα 5 μίντι φορέματα που θα φορέσουμε περισσότερο αυτό το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Best of Network

Back to School: Οι πιο εύκολες και stylish αγορές για τη νέα σχολική χρονιά

Back to School: Οι πιο εύκολες και stylish αγορές για τη νέα σχολική χρονιά

Πριγκίπισσα Catharina-Amalia της Ολλανδίας | Με εντυπωσιακά σκουλαρίκια από τη Zara που αναβαθμίζουν όλα τα looks

Πριγκίπισσα Catharina-Amalia της Ολλανδίας | Με εντυπωσιακά σκουλαρίκια από τη Zara που αναβαθμίζουν όλα τα looks

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Χαμηλότερο το μέσο κόστος χρηματοδότησης για τις ελληνικές τράπεζες - Τι σημαίνει

Χαμηλότερο το μέσο κόστος χρηματοδότησης για τις ελληνικές τράπεζες - Τι σημαίνει

Αποστολή στο Μόναχο: Είδαμε τα αυτοκίνητα της Nio που έρχεται στην Ελλάδα

Αποστολή στο Μόναχο: Είδαμε τα αυτοκίνητα της Nio που έρχεται στην Ελλάδα

Sneak peek: Αυτά τα πανωφόρια θα πρωταγωνιστήσουν το φετινό φθινόπωρο

Sneak peek: Αυτά τα πανωφόρια θα πρωταγωνιστήσουν το φετινό φθινόπωρο

Η πραγματική ιστορία του Mark Kerr που υποδύεται ο Dwayne Johnson στο The Smashing Machine

Η πραγματική ιστορία του Mark Kerr που υποδύεται ο Dwayne Johnson στο The Smashing Machine

Ροντρίγκες, Λάνθιμος, Αγγελάκας, Τίλντα Σουίντον και όσα θα δούμε αυτή τη σεζόν στη Στέγη

Ροντρίγκες, Λάνθιμος, Αγγελάκας, Τίλντα Σουίντον και όσα θα δούμε αυτή τη σεζόν στη Στέγη

Ο φθινοπωρινός τρόπος για να φορέσεις μία καρό mini φούστα σύμφωνα με τη Βίκυ Καγιά

Ο φθινοπωρινός τρόπος για να φορέσεις μία καρό mini φούστα σύμφωνα με τη Βίκυ Καγιά