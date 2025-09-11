Follow us

"Μπορείς να με κρατήσεις στη ζωή μέχρι τότε;": Η έκκληση της Ελισάβετ στους γιατρούς σύμφωνα με πρώην μπάτλερ

Η βασίλισσα Ελισάβετ πέθανε στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, και ήξερε ότι οι μέρες της ήταν μετρημένες. Στο νέο του βιβλίο, The Royal Insider, ο Paul Burrell, πρώην μπάτλερ του Παλατιού, δίνει λεπτομέρειες για τις τελευταίες εβδομάδες της μονάρχη.

HARPER'S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 11-09-2025
Ο πρώην μπάτλερ της Ελισάβετ και στη συνέχεια, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, της πριγκίπισσας Diana, Paul Burrell δημοσίευσε στις 11 Σεπτεμβρίου το βιβλίο The Royal Insider όπου αφηγείται τις αναμνήσεις του με τα άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας.  Όπως αναφέρει η Daily Mail ο Burrell διηγείται στο βιβλίο τις τελευταίες ημέρες της βασίλισσας , η οποία πέθανε στις 8 Σεπτεμβρίου 2022. 

Παρόλο που δεν ήταν πλέον μπάτλερ, ο Paul Burrell συνέχισε να έχει επαφή με το βασιλικό προσωπικό που γνώριζε για τόσο καιρό, επιτρέποντάς του να γνωρίζει λίγο περισσότερα από τον μέσο άνθρωπο για την υγεία της Ελισάβετ. Διαγνωσμένη με καρκίνο το καλοκαίρι του 2021 - σύμφωνα με τις πληροφορίες του - η βασίλισσα λέγεται ότι απαίτησε απόλυτη μυστικότητα σχετικά με την ασθένειά της. 

"Η οικογένεια ενημερώθηκε τους τελευταίους μήνες. Τους είχε κρατήσει σκόπιμα στο σκοτάδι για να μην τους ανησυχήσει", γράφει ο Paul Burrell. Ένας άλλος λόγος ήταν ότι η Ελισάβετ δεν ήθελε να φαίνεται αδύναμη και να επιτρέψει να αναδυθεί μια συζήτηση σχετικά με την πιθανότητα μιας αντιβασιλείας. 

Της είχαν δώσει χρόνο μέχρι τα Χριστούγεννα

Οι γιατροί, από την πλευρά τους, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να είναι όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς με την ασθενή τους. Με μεγάλη ειλικρίνεια της είπαν ότι είχε "μέχρι τα Χριστούγεννα". Μια προθεσμία που ήταν πολύ σύντομη για τη βασίλισσα...

"Είναι κρίμα, γιατί του χρόνου είναι το Πλατινένιο Ιωβηλαίο μου και θα ήθελα πολύ να παρευρεθώ. Μπορείτε να με κρατήσετε στη ζωή μέχρι τότε;" φέρεται να τους ρώτησε ρεαλιστικά. Ανίκανοι να κάνουν ένα θαύμα, οι γιατροί της έλαβαν δραστικά μέτρα για να παρατείνουν το προσδόκιμο ζωής της . Τέλος στο αλκοόλ -τέλος στο τζιν τόνικ και μαρτίνι- στο μενού, χυμό μήλου και χυμό ντομάτας, και πάνω απ' όλα, στις μεταγγίσεις αίματος. 

Τελικά η Ελισάβετ μπόρεσε να παραστεί στους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου τον Ιούνιο του 2022, παρόλο που "ήξερε εξαρχής ότι πέθαινε".

Οι τελευταίοι μήνες ήταν, φυσικά, πολύ δύσκολοι για τον εκλιπόντα μονάρχη. Σύμφωνα με τον Burrell, "σταμάτησε να τρώει τα γεύματά της στην τραπεζαρία. Έφερναν τους δίσκους με τα γεύματά της στο δωμάτιό της αλλά εκείνη έτρωγε πολύ λίγο". Ωστόσο δεν ήθελε να δείνει αδύναμη.  Έφτασε μάλιστα στο σημείο να καλωσορίσει την πρωθυπουργό Liz Truss στο Balmoral μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό της. Η Ελισάβετ έζησε, μέχρι το τέλος, με πλήρη επίγνωση ότι ζούσε τις τελευταίες της μέρες. Και κατάφερε να αψηφήσει τις πιθανότητες. 

Η βασίλισσα Ελισάβετ χαιρετά τη νεοεκλεγμένη ηγέτη του Συντηρητικού κόμματος Liz Truss για μια ακρόαση όπου είχε προσκληθεί να γίνει Πρωθυπουργός και να σχηματίσει νέα κυβέρνηση στις 6 Σεπτεμβρίου 2022 στο Balmoral. (Getty Images)

Ποιος φροντίζει τον Muick και τη Sandy, τα περίφημα κόργκι της Ελισάβετ μετά τον θάνατό της;

