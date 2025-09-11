"Μπορείς να με κρατήσεις στη ζωή μέχρι τότε;": Η έκκληση της Ελισάβετ στους γιατρούς σύμφωνα με πρώην μπάτλερ

Ο πρώην μπάτλερ της Ελισάβετ και στη συνέχεια, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, της πριγκίπισσας Diana, Paul Burrell δημοσίευσε στις 11 Σεπτεμβρίου το βιβλίο The Royal Insider όπου αφηγείται τις αναμνήσεις του με τα άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας. Όπως αναφέρει η Daily Mail ο Burrell διηγείται στο βιβλίο τις τελευταίες ημέρες της βασίλισσας , η οποία πέθανε στις 8 Σεπτεμβρίου 2022.

Παρόλο που δεν ήταν πλέον μπάτλερ, ο Paul Burrell συνέχισε να έχει επαφή με το βασιλικό προσωπικό που γνώριζε για τόσο καιρό, επιτρέποντάς του να γνωρίζει λίγο περισσότερα από τον μέσο άνθρωπο για την υγεία της Ελισάβετ. Διαγνωσμένη με καρκίνο το καλοκαίρι του 2021 - σύμφωνα με τις πληροφορίες του - η βασίλισσα λέγεται ότι απαίτησε απόλυτη μυστικότητα σχετικά με την ασθένειά της.

"Η οικογένεια ενημερώθηκε τους τελευταίους μήνες. Τους είχε κρατήσει σκόπιμα στο σκοτάδι για να μην τους ανησυχήσει", γράφει ο Paul Burrell. Ένας άλλος λόγος ήταν ότι η Ελισάβετ δεν ήθελε να φαίνεται αδύναμη και να επιτρέψει να αναδυθεί μια συζήτηση σχετικά με την πιθανότητα μιας αντιβασιλείας.

Getty Images

Της είχαν δώσει χρόνο μέχρι τα Χριστούγεννα

Οι γιατροί, από την πλευρά τους, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να είναι όσο το δυνατόν πιο ειλικρινείς με την ασθενή τους. Με μεγάλη ειλικρίνεια της είπαν ότι είχε "μέχρι τα Χριστούγεννα". Μια προθεσμία που ήταν πολύ σύντομη για τη βασίλισσα...

"Είναι κρίμα, γιατί του χρόνου είναι το Πλατινένιο Ιωβηλαίο μου και θα ήθελα πολύ να παρευρεθώ. Μπορείτε να με κρατήσετε στη ζωή μέχρι τότε;" φέρεται να τους ρώτησε ρεαλιστικά. Ανίκανοι να κάνουν ένα θαύμα, οι γιατροί της έλαβαν δραστικά μέτρα για να παρατείνουν το προσδόκιμο ζωής της . Τέλος στο αλκοόλ -τέλος στο τζιν τόνικ και μαρτίνι- στο μενού, χυμό μήλου και χυμό ντομάτας, και πάνω απ' όλα, στις μεταγγίσεις αίματος.

Τελικά η Ελισάβετ μπόρεσε να παραστεί στους εορτασμούς του Πλατινένιου Ιωβηλαίου τον Ιούνιο του 2022, παρόλο που "ήξερε εξαρχής ότι πέθαινε".

Getty Images

Οι τελευταίοι μήνες ήταν, φυσικά, πολύ δύσκολοι για τον εκλιπόντα μονάρχη. Σύμφωνα με τον Burrell, "σταμάτησε να τρώει τα γεύματά της στην τραπεζαρία. Έφερναν τους δίσκους με τα γεύματά της στο δωμάτιό της αλλά εκείνη έτρωγε πολύ λίγο". Ωστόσο δεν ήθελε να δείνει αδύναμη. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να καλωσορίσει την πρωθυπουργό Liz Truss στο Balmoral μόλις δύο ημέρες πριν από τον θάνατό της. Η Ελισάβετ έζησε, μέχρι το τέλος, με πλήρη επίγνωση ότι ζούσε τις τελευταίες της μέρες. Και κατάφερε να αψηφήσει τις πιθανότητες.