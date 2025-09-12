Follow us

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη αναδεικνύει Αμερικανό σχεδιαστή σε εμφάνισή της στο Λονδίνο

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη συμμετείχε εθελοντικά στην Ημέρα Φιλανθρωπίας του Ομίλου BGC.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
12-09-2025
Getty Images

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη είναι ένα από τα πιο ενεργά μέλη της βρετανικής οικογένειας αλλά και τα πιο δραστήρια. Στην τελευταία επίσημη εμφάνισή της έκανε μία στιλιστική επιλογή που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους βασιλικούς θαυμαστές. Η κόρη της Sarah Ferguson και του πρίγκιπα Andrew συνδύασε ένα πουκάμισο Ralph Lauren με ένα ζευγάρι μαύρα ψηλοτάκουνα Zara, ενώ συμμετείχε εθελοντικά στην Ημέρα Φιλανθρωπίας του Ομίλου BGC.

Παρευρισκόμενη στην εκδήλωση εκ μέρους του CFRF, του Ιδρύματος Εμπορικής Αλιευτικής Έρευνας, η πριγκίπισσα Βεατρίκη φορούσε το μαύρο φόρεμα-πουκάμισο διπλής όψης Georgette του Αμερικανού σχεδιαστή. 

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη αναδεικνύει Αμερικανό σχεδιαστή σε εμφάνισή της στο Λονδίνο
Getty Images

Αν και τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας τείνουν να προτιμούν σχεδιαστές και μάρκες μόδας με έδρα το Λονδίνο και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν είναι εντελώς ασυνήθιστο να αναζητούν σχεδιαστές από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για τις αντίστοιχες γκαρνταρόμπες τους.

Η Kate Middleton έχει επίσης υποστηρίξει τα σχέδια του Ralph Lauren. Στις 4 Σεπτεμβρίου, η πριγκίπισσα της Ουαλίας εμφανίστηκε σε δημόσια εκδήλωση στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας φορώντας ένα απαλό πράσινο σακάκι του Αμερικανού σχεδιαστή, το οποίο ταίριαζε με τα νέα ξανθά μαλλιά της.

Kate Middleton | Πώς το σύνολο που επέλεξε στην τελευταία της εμφάνιση σχετίζεται με τον πρίγκιπα William και τα παιδιά τους

