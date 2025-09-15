Ο βασιλιάς Κάρολος "φώναζε και έβριζε" για αυτή τη σκανδαλώδη αλληλεπίδραση με την πριγκίπισσα Diana

Ο κομμωτής της πριγκίπισσας Diana αποκαλύπτει το "τεράστιο σκάνδαλο" που έκανε τον τότε σύζυγό της, τον βασιλιά Κάρολο, να "φωνασκεί και να παραληρεί". Ο Richard Dalton, κομμωτής της "πριγκίπισσας του λαού" από το 1981 έως το 1990, αποκάλυψε ότι το ζευγάρι μπλέχτηκε σε ένα δράμα κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους στη Νέα Ζηλανδία το 1983.

"Υπήρχε μεγάλη αναστάτωση", είπε, αναφερόμενος στις αντιμοναρχικές διαμαρτυρίες για τα δικαιώματα των Μαορί που γίνονταν εκείνη την εποχή. Ένας ακτιβιστής, "σήκωσε τη φούστα του και έδειξε τον πισινό του στην πριγκίπισσα" κατά τη διάρκεια ενός χάκα, ενός παραδοσιακού χορού των Μαορί που χρησίμευσε ως καλωσόρισμα του Κάρολου και της Diana στη χώρα.

"Ολοκληρωτικό σκάνδαλο", πρόσθεσε o Dalton. Ο ίδιος άκουσε την αντίδραση του Κάρολου όταν χτένιζε τα μαλλιά της Diana εκείνο το βράδυ. "Περίμενα εκείνο το βράδυ να πάω να της βάλω το στέμμα και άκουγα τον πρίγκιπα να φωνάζει και να βρίζει στο διπλανό δωμάτιο", είπε.

"Δεν ακούγεται και πολύ χαρούμενος. Άκουσα τι συνέβη", θυμάται ο Dalton ότι είπε στη Diana για τον Κάρολο. "Εκείνη απάντησε: 'Δεν ξέρω τι εννοεί. Είναι το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη από τότε που έφτασα εδώ'".

Ο Dalton περιέγραψε επίσης λεπτομερώς το περιστατικό στο βιβλίο του με τις αναμνήσεις του από το 2024, It’s All About the Hair—My Decade with Diana, το οποίο συνέγραψε με τη φίλη του και ιδρύτρια του Μουσείου της Πριγκίπισσας Diana, Renae Plant.