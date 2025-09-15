H Kate Middleton και ο πρίγκιπας William προχωρούν σε αλλαγές για την ασφάλειά τους

Ο πρίγκιπας William και η Kate Middleton ενισχύουν τα μέτρα ασφαλείας στο Forest Lodge, την εκτεταμένη έπαυλη στην οποία ετοιμάζονται να μετακομίσουν αργότερα φέτος, ύστερα από ιδιαίτερη ανησυχία για την ιδιωτικότητά τους, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ βρετανικών μέσων.

Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα αποχαιρετήσουν την κατοικία τους Adelaide Cottage, στην οποία μετακόμισαν το 2022, και θα εγκατασταθούν μόνιμα σε νέα κατοικία στο Windsor της Αγγλίας.

Καθώς πλησιάζει η ημέρα της μετακόμισής τους, το ζευγάρι -που ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το 2011- θέτει σε εφαρμογή νέα μέτρα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στην κατοικία, αναφέρει η Mirror. Εκτός από το ότι έχουν φυτέψει νέα δέντρα και θάμνους γύρω από το ακίνητο, το ζευγάρι εγκαθιστά επίσης έναν νέο φράχτη που προστατεύει το σπίτι τους από τη δημόσια θέα.

Κηπουροί και διακοσμητές έχουν εντοπιστεί στο κτήμα τις τελευταίες ημέρες, αναφέρει το δημοσίευμα, καθώς αρκετά δωμάτια του σπιτιού έκαναν την απαραίτητη ανανέωση. Το ζευγάρι αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να καλύψει τα έξοδα της ανακαίνισης με δικά του χρήματα, ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιβάρυνση των φορολογουμένων και θα πληρώνει το εμπορικό ενοίκιο για το νέο τους σπίτι, το οποίο αποτιμάται στα 21 εκατομμύρια δολάρια.