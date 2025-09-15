Karma Bint Abbas | Ποια είναι η πριγκίπισσα της Ιορδανίας που θα εκθέσει έργα της στο Λονδίνο;

Η ευρύτερη βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας έχει κι ένα μέλος με καλλιτεχνική φλέβα. Μιλάμε για την Karma Bint Abbas.

Μακρινή συγγενής του βασιλιά Abbdulah έχει δηλώσει στη Madame Arabia: "Τα υφάσματα και τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ήταν πάντα μέρος της ζωής μου. Έχουν γίνει ένα από τα πιο δυνατά νήματα που συνδέουν τα διαφορετικά μέρη της ταυτότητάς μου".

Παθιασμένη με την τέχνη από την παιδική της ηλικία, η Karma Bint Abbas δεν ζει χωρίς τα πινέλα της! Ζωγραφική με υφάσματα, σχέδιο, κέντημα με βελόνα είναι μόνο μερικά από τα ταλέντα της όπως διαβάζουμε στο Point de Vue.

Kαλλιτεχνική φλέβα

H ίδια δηλώνει πως κληρονόμησε ρο πάθος της για την τέχνη από τη γιαγιά της, την πριγκίπισσα Wijdan Al Hashemi, πρωτοπόρο της σύγχρονης αραβικής τέχνης . "Ήθελα να της μοιάσω", εξηγεί η Karma Bint Abbas στις στήλες του περιοδικού. "Η γιαγιά μου έχει ισχυρή προσωπικότητα και είναι απίστευτα έξυπνη". Η καλλιτέχνιδα θυμάται ιδιαίτερα μια έκθεση της γιαγιάς της, που διοργανώθηκε στη Ρώμη το 2010. Το κορίτσι ήταν τότε 8 ετών.



Δεκαπέντε χρόνια αργότερα, αυτή η μακρινή συγγενής του βασιλιά Αμπντουλάχ Β' ετοιμάζεται να αναδείξει τα δικά της έργα σε μια ομαδική έκθεση στην γκαλερί XYZ του Λονδίνου τον Νοέμβριο του 2025. Η εκδήλωση θα φέρει κοντά σύγχρονους καλλιτέχνες από τη Μέση Ανατολή.

Αυτή δεν είναι η πρώτη απόπειρα της 23χρονης. Απόφοιτος της Ακαδημίας King's (στην οποία φοίτησε από το 2016 έως το 2020) και του Ινστιτούτου Pratt (από το 2024), όπου σπούδασε Καλές Τέχνες, η πριγκίπισσα έχει ήδη εκθέσει τα έργα της στις γκαλερί Holy Art στο Λονδίνο και στην EV στη Νέα Υόρκη. Τον Μάιο, οι πίνακές της παρουσιάστηκαν επίσης στην πρώτη της ατομική έκθεση στο Αμμάν. Με τίτλο "Threads of Hope", η έκθεση πραγματοποιήθηκε στην γκαλερί Wasl.