Follow us

Search

Irene Urdangarin | Ένα δείπνο στην ανοιχτή θάλασσα με τον παππού της, Χουάν Κάρλος

Είναι η πρώτη φορά που η Irene Urdangarin, η οποία συνήθως δεν εμφανίζεται δημόσια, επισκέπτεται τον παππού της στο Sanxenxo.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
16-09-2025
Getty Images

Η αυλή του Χουάν Κάρλος της Ισπανίας στο Sanxenxo γίνεται όλο και πιο πολυπληθής. Αυτό το Σαββατοκύριακο τον επισκέφθηκε και η μικρότερη κόρη της Infanta Cristina, Irene Urdangarin. Είναι η πρώτη εγγονή του πρώην μονάρχη που τον συνοδεύει στις διακοπές του στη Γαλικία.

Η νεαρή έκανε μια εμφάνιση έκπληξη στο λιμάνι το απόγευμα Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, όπου την είδαν να χαιρετά τον παππού της κατά την επιστροφή του από έναν από τους αγώνες ιστιοπλοΐας στους οποίους συμμετέχει με την ομάδα του.

Η εγγονή του Χουάν Κάρλος επιβιβάστηκε στη συνέχεια με τον παππού της σε ένα σκάφος, όπου απόλαυσαν ένα δείπνο στη θάλασσα.

Διαβάστε Επίσης

Irene Urdangarin | Ένα δείπνο στην ανοιχτή θάλασσα με τον παππού της, Χουάν Κάρλος

Πόσα εγγόνια έχει ο Χουάν Κάρλος της Ισπανίας

Από ό,τι είναι γνωστό, αυτή είναι η πρώτη φορά που η Irene Urdangarin επισκέπτεται τον παππού της στη Γαλικία, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη αν σκεφτεί κανείς ότι μέχρι τώρα κανένα άλλο από τα εγγόνια του δεν τον έχει επισκεφτεί και ότι η Irene σπάνια εμφανίζεται δημόσια.

Η κόρη της Infanta Cristina είναι επί του παρόντος στο δεύτερο έτος του πτυχίου της στο Hospitality, Tourism and Events Management στην Οξφόρδη και ζει μια διακριτική ζωή όπως και τα αδέλφια της. Ωστόσο, πρόσφατα προκάλεσε σάλο η είδηση για την ερωτική της ζωή αφού σύμφωνα με το ισπανικό Hola η Irene Urdangarin διέκοψε τη σχέση της με τον Juan Urquijo.

Είναι γνωστό ότι πέρασε το καλοκαίρι με την οικογένειά της στο Μπιντάρτ και στην Ελλάδα. Στις αρχές του μήνα, την είδαν επίσης σε μία σπάνια έξοδο με τη μητέρα της στη Βαρκελώνη, όπου παρακολούθησαν έναν αγώνα χάντμπολ του αδελφού της Pablo Urdangarin.

Διαβάστε Επίσης

Ο Pablo Urdangarin δεν είναι μόνο ο ανιψιός του Felipe και της Letizia

Tags

Latest

Melania Trump & Kate Middleton πρώτη φορά σε κοινή εμφάνιση στο Λονδίνο | Η επίσημη επίσκεψη του Donald Trump στo Ηνωμένο Βασίλειο
NEWS

Melania Trump & Kate Middleton πρώτη φορά σε κοινή εμφάνιση στο Λονδίνο | Η επίσημη επίσκεψη του Donald Trump στo Ηνωμένο Βασίλειο

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Movie Review | A Big Bold Beautiful Journey: ένα μαγικό ταξίδι μέσα από τη μνήμη και το συναίσθημα
ENTERTAINMENT

Movie Review | A Big Bold Beautiful Journey: ένα μαγικό ταξίδι μέσα από τη μνήμη και το συναίσθημα

ΓΡΑΦΕΙ: GEORGE SATSIDIS
8 αρώματα μαλλιών για μια πολυτελή νότα στην καθημερινότητά σας
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

8 αρώματα μαλλιών για μια πολυτελή νότα στην καθημερινότητά σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Βασίλισσα Mary της Δανίας | Με διαχρονικό κοστούμι Max Mara σε επίσημη εμφάνιση
NEWS

Βασίλισσα Mary της Δανίας | Με διαχρονικό κοστούμι Max Mara σε επίσημη εμφάνιση

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Aυτά τα σκεύη κουζίνας της "γιαγιάς" μπορεί να αξίζουν μια περιουσία στις υπαίθριες αγορές
LIFESTYLE & HOMES

Aυτά τα σκεύη κουζίνας της "γιαγιάς" μπορεί να αξίζουν μια περιουσία στις υπαίθριες αγορές

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Irene Urdangarin | Ένα δείπνο στην ανοιχτή θάλασσα με τον παππού της, Χουάν Κάρλος
NEWS

Irene Urdangarin | Ένα δείπνο στην ανοιχτή θάλασσα με τον παππού της, Χουάν Κάρλος

Πριγκίπισσα Charlene | Με Armani look στα κεντρικά γραφεία του Στέλιου Χατζηιωάννου στο Μονακό
NEWS

Πριγκίπισσα Charlene | Με Armani look στα κεντρικά γραφεία του Στέλιου Χατζηιωάννου στο Μονακό

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Τα ζευγάρια που μας έκλεψαν την καρδιά στα βραβεία Emmy
NEWS

Τα ζευγάρια που μας έκλεψαν την καρδιά στα βραβεία Emmy

ΓΡΑΦΕΙ: ΑΡΤΕΜΙς ΘΥΜΙΟΥ
Colin Farrell | Σπάνια εμφάνιση με τον 15χρονο γιο του, Henry
NEWS

Colin Farrell | Σπάνια εμφάνιση με τον 15χρονο γιο του, Henry

Best of Network

Οι 3 denim φούστες που είναι ιδανικές για κάθε φθινοπωρινή περίσταση | Θα τις βρεις με έκπτωση στη Mango

Οι 3 denim φούστες που είναι ιδανικές για κάθε φθινοπωρινή περίσταση | Θα τις βρεις με έκπτωση στη Mango

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Οι υπέροχες τοιχογραφίες στο 20ο δημοτικό Ευόσμου διδάσκουν ενσυναίσθηση και αποδοχή στα παιδιά- Η πρωτοβουλία των γονιών τους λίγο πριν το πρώτο κουδούνι

Οι υπέροχες τοιχογραφίες στο 20ο δημοτικό Ευόσμου διδάσκουν ενσυναίσθηση και αποδοχή στα παιδιά- Η πρωτοβουλία των γονιών τους λίγο πριν το πρώτο κουδούνι

Λιγότερη φλεγμονή, καλύτερα ούλα: Η διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο ουλίτιδας

Λιγότερη φλεγμονή, καλύτερα ούλα: Η διατροφή που μειώνει τον κίνδυνο ουλίτιδας

Η φούστα που έγινε viral αυτές τις ημέρες και χρειάζεσαι οπωσδήποτε στην γκαρνταρόμπα σου

Η φούστα που έγινε viral αυτές τις ημέρες και χρειάζεσαι οπωσδήποτε στην γκαρνταρόμπα σου

Άννα Βίσση | Όλα τα μυστικά ομορφιάς της απόλυτης Ελληνίδας σταρ

Άννα Βίσση | Όλα τα μυστικά ομορφιάς της απόλυτης Ελληνίδας σταρ

Από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο: Αυτά τα items είναι must στην ντουλάπα σου

Από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο: Αυτά τα items είναι must στην ντουλάπα σου

Οι πηγές του υπερπλεονάσματος στον προϋπολογισμό - Τι δείχνουν για το μέλλον

Οι πηγές του υπερπλεονάσματος στον προϋπολογισμό - Τι δείχνουν για το μέλλον

Αυτό είναι το καλύτερο video για αυτοκίνητα που θα έχετε δει

Αυτό είναι το καλύτερο video για αυτοκίνητα που θα έχετε δει