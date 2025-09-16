Irene Urdangarin | Ένα δείπνο στην ανοιχτή θάλασσα με τον παππού της, Χουάν Κάρλος

Η αυλή του Χουάν Κάρλος της Ισπανίας στο Sanxenxo γίνεται όλο και πιο πολυπληθής. Αυτό το Σαββατοκύριακο τον επισκέφθηκε και η μικρότερη κόρη της Infanta Cristina, Irene Urdangarin. Είναι η πρώτη εγγονή του πρώην μονάρχη που τον συνοδεύει στις διακοπές του στη Γαλικία.

Η νεαρή έκανε μια εμφάνιση έκπληξη στο λιμάνι το απόγευμα Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου, όπου την είδαν να χαιρετά τον παππού της κατά την επιστροφή του από έναν από τους αγώνες ιστιοπλοΐας στους οποίους συμμετέχει με την ομάδα του.

Η εγγονή του Χουάν Κάρλος επιβιβάστηκε στη συνέχεια με τον παππού της σε ένα σκάφος, όπου απόλαυσαν ένα δείπνο στη θάλασσα.

Από ό,τι είναι γνωστό, αυτή είναι η πρώτη φορά που η Irene Urdangarin επισκέπτεται τον παππού της στη Γαλικία, κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη αν σκεφτεί κανείς ότι μέχρι τώρα κανένα άλλο από τα εγγόνια του δεν τον έχει επισκεφτεί και ότι η Irene σπάνια εμφανίζεται δημόσια.

Η κόρη της Infanta Cristina είναι επί του παρόντος στο δεύτερο έτος του πτυχίου της στο Hospitality, Tourism and Events Management στην Οξφόρδη και ζει μια διακριτική ζωή όπως και τα αδέλφια της. Ωστόσο, πρόσφατα προκάλεσε σάλο η είδηση για την ερωτική της ζωή αφού σύμφωνα με το ισπανικό Hola η Irene Urdangarin διέκοψε τη σχέση της με τον Juan Urquijo.

Είναι γνωστό ότι πέρασε το καλοκαίρι με την οικογένειά της στο Μπιντάρτ και στην Ελλάδα. Στις αρχές του μήνα, την είδαν επίσης σε μία σπάνια έξοδο με τη μητέρα της στη Βαρκελώνη, όπου παρακολούθησαν έναν αγώνα χάντμπολ του αδελφού της Pablo Urdangarin.