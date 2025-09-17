Follow us

Search

Lily Collins | Η ανορεξική εικόνα στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης και οι αντιδράσεις των fans της

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κόρη του Phil Collins αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 17-09-2025
TheStewartofNY/GC Images/Getty Images/Ideal Image

Ως style icon χάρη στον ρόλο της στη σειρά "Emily in Paris" η παρουσία της Lily Collins επιβάλλεται σε fashion events. Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, η 36χρονη ηθοποιός βρέθηκε στην επίδειξη του Calvin Klein στο Μανχάταν και επέλεξε ένα τοπ και μια φούστα με φτερά που αποκάλυπταν μεγάλο μέρος του κορμού, των χεριών και της κοιλιάς της. Οι πόζες της ωστόσο προκάλεσαν τεράστια ανησυχία για την υπερβολικά λεπτή, σχεδόν λιπόσαρκη, εικόνα της ηθοποιού.

Lily Collins | Η ανορεξική εικόνα στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης και οι αντιδράσεις των fans της
Raymond Hall/GC Images/Getty Images/Ideal Image

Χιλιάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του τύπου "Lily... Φάε κάτι!" ή "Ελπίζω να είσαι καλά", απέδειξαν την ανησυχία των θαυμαστών της για την υγεία της. Να σημειώσουμε πως η Lily έχει υποφέρει στο παρελθόν από διατροφικές διαταραχές, όπως έχει εκμυστηρευτεί η ίδια στο βιβλίο που εκδόθηκε το 2017, "Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me". Εκεί μίλησε ανοιχτά για τα προβλήματά της και τον αγώνα της με την ανορεξία.

Σύμφωνα πάντα με τη σταρ οι επιπτώσεις της διαταραχής ήταν ιδιαίτερα σοβαρές: Αντιμετώπισε προβλήματα με την περίοδό της, υπέφερε από εύθραυστα μαλλιά και νύχια και βίωνε σωματική εξάντληση που την έκανε να φοβάται ακόμη και για την ικανότητά της να γίνει μητέρα στο μέλλον.  

Lily Collins
Gilbert Carrasquillo/GC Images/Getty images/Ideal Image

Η ηθοποιός αποκάλυψε την προσωπική της εμπειρία, αναδεικνύοντας τον καταστροφικό αντίκτυπο των διατροφικών διαταραχών και τη σημασία της ψυχολογικής και οικογενειακής υποστήριξης. Η ίδια κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα  ζητώντας βοήθεια από τα αγαπημένα της πρόσωπα, ιδιαίτερα από τον σύζυγό της, Charlie McDowell.

Παρά τον θόρυβο που προκάλεσε η νέα της εμφάνιση στην Νέα Υόρκη, η Lily Collins αποφάσισε να μην απαντήσει και να συνεχίσει να επικεντρώνεται στην πέμπτη σεζόν της σειράς Emily In Paris, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 18 Δεκεμβρίου 2025. 

Διαβάστε Επίσης

Lily Collins | Το χτένισμά της στα γυρίσματα του Emily in Paris είναι η chic πρόταση για κάθε γυναίκα με French bob

Tags

Latest

To Art Explora Festival και το πλωτό του μουσείο έρχονται στον Πειραιά | Το πρόγραμμα δράσεων
ENTERTAINMENT

To Art Explora Festival και το πλωτό του μουσείο έρχονται στον Πειραιά | Το πρόγραμμα δράσεων

Kendall Jenner | Το ανανεωμένο μακρύ καρέ της είναι το κούρεμα που κάθε γυναίκα αξίζει να δοκιμάσει
ΜΑΛΛΙΑ

Kendall Jenner | Το ανανεωμένο μακρύ καρέ της είναι το κούρεμα που κάθε γυναίκα αξίζει να δοκιμάσει

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Η Margot Robbie λέει ότι είναι red flag όταν οι άντρες αγαπούν αυτή την ταινία της
NEWS

Η Margot Robbie λέει ότι είναι red flag όταν οι άντρες αγαπούν αυτή την ταινία της

Η γλυκιά στιγμή ανάμεσα στην Kate Middleton και τον βασιλιά Κάρολο στην κηδεία της δούκισσας του Kent
NEWS

Η γλυκιά στιγμή ανάμεσα στην Kate Middleton και τον βασιλιά Κάρολο στην κηδεία της δούκισσας του Kent

Τα 8 basics που χρειάζεστε οπωσδήποτε στη φθινοπωρινή σας γκαρνταρόμπα
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα 8 basics που χρειάζεστε οπωσδήποτε στη φθινοπωρινή σας γκαρνταρόμπα

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Βασίλισσα Σοφία | Το Zeus+Δione μεταξωτό σύνολο που επέλεξε σε νέα της εμφάνιση
NEWS

Βασίλισσα Σοφία | Το Zeus+Δione μεταξωτό σύνολο που επέλεξε σε νέα της εμφάνιση

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Lily Collins | Η ανορεξική εικόνα στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης και οι αντιδράσεις των fans της
NEWS

Lily Collins | Η ανορεξική εικόνα στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης και οι αντιδράσεις των fans της

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Skin Shield | Πώς θα επιλέξετε την κατάλληλη κρέμα προσώπου για τις ανάγκες της επιδερμίδας σας
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Skin Shield | Πώς θα επιλέξετε την κατάλληλη κρέμα προσώπου για τις ανάγκες της επιδερμίδας σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Slip dress layering | Η μεγάλη τάση του φθινοπώρου και πώς θα την υιοθετήσετε στα looks σας
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Slip dress layering | Η μεγάλη τάση του φθινοπώρου και πώς θα την υιοθετήσετε στα looks σας

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Best of Network

Ξεκινά το σκανάρισμα της οικονομίας από τις Βρυξέλλες - Στο βάθος το πακέτο ελάφρυνσης του Απριλίου

Ξεκινά το σκανάρισμα της οικονομίας από τις Βρυξέλλες - Στο βάθος το πακέτο ελάφρυνσης του Απριλίου

Οι 30 ταινίες που δεν πρέπει να χάσετε στους κινηματογράφους το φθινόπωρο

Οι 30 ταινίες που δεν πρέπει να χάσετε στους κινηματογράφους το φθινόπωρο

Πολιτική, χρώμα και ιστορίες στους τοίχους: Τι γίνεται με τα γκράφιτι στην Αθήνα;

Πολιτική, χρώμα και ιστορίες στους τοίχους: Τι γίνεται με τα γκράφιτι στην Αθήνα;

SocGen: Γιατί το ράλι στις αγορές του Νότου θα συνεχιστεί - Οι εντυπωσιακές δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας και η εκρηκτική άνοδος του Χρηματιστηρίου Αθηνών

SocGen: Γιατί το ράλι στις αγορές του Νότου θα συνεχιστεί - Οι εντυπωσιακές δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας και η εκρηκτική άνοδος του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Θυμόμαστε 5 γκολάρες του Ολυμπιακού στο Champions League

Θυμόμαστε 5 γκολάρες του Ολυμπιακού στο Champions League

Μήπως τα αυτοκίνητα παραείναι δυνατά σήμερα; Οι πιο ειδικοί του κόσμου απαντούν

Μήπως τα αυτοκίνητα παραείναι δυνατά σήμερα; Οι πιο ειδικοί του κόσμου απαντούν

Αλλαγές στη σχεδίαση των VW-ποια χαρακτηριστικά θα αφαιρεθούν από τα μοντέλα της (video)

Αλλαγές στη σχεδίαση των VW-ποια χαρακτηριστικά θα αφαιρεθούν από τα μοντέλα της (video)

Άδοξο τέλος για τον τραυματία Μίλτο Τεντόγλου στο Τόκιο: Έμεινε 11ος με 7,67, πονούσε στη γάμπα

Άδοξο τέλος για τον τραυματία Μίλτο Τεντόγλου στο Τόκιο: Έμεινε 11ος με 7,67, πονούσε στη γάμπα

Η τάση στις τσάντες που θα δυσαρεστήσει αρκετές fashion lovers

Η τάση στις τσάντες που θα δυσαρεστήσει αρκετές fashion lovers