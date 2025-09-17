Lily Collins | Η ανορεξική εικόνα στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης και οι αντιδράσεις των fans της

Ως style icon χάρη στον ρόλο της στη σειρά "Emily in Paris" η παρουσία της Lily Collins επιβάλλεται σε fashion events. Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, η 36χρονη ηθοποιός βρέθηκε στην επίδειξη του Calvin Klein στο Μανχάταν και επέλεξε ένα τοπ και μια φούστα με φτερά που αποκάλυπταν μεγάλο μέρος του κορμού, των χεριών και της κοιλιάς της. Οι πόζες της ωστόσο προκάλεσαν τεράστια ανησυχία για την υπερβολικά λεπτή, σχεδόν λιπόσαρκη, εικόνα της ηθοποιού.

Raymond Hall/GC Images/Getty Images/Ideal Image

Χιλιάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του τύπου "Lily... Φάε κάτι!" ή "Ελπίζω να είσαι καλά", απέδειξαν την ανησυχία των θαυμαστών της για την υγεία της. Να σημειώσουμε πως η Lily έχει υποφέρει στο παρελθόν από διατροφικές διαταραχές, όπως έχει εκμυστηρευτεί η ίδια στο βιβλίο που εκδόθηκε το 2017, "Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me". Εκεί μίλησε ανοιχτά για τα προβλήματά της και τον αγώνα της με την ανορεξία.

Σύμφωνα πάντα με τη σταρ οι επιπτώσεις της διαταραχής ήταν ιδιαίτερα σοβαρές: Αντιμετώπισε προβλήματα με την περίοδό της, υπέφερε από εύθραυστα μαλλιά και νύχια και βίωνε σωματική εξάντληση που την έκανε να φοβάται ακόμη και για την ικανότητά της να γίνει μητέρα στο μέλλον.

Gilbert Carrasquillo/GC Images/Getty images/Ideal Image

Η ηθοποιός αποκάλυψε την προσωπική της εμπειρία, αναδεικνύοντας τον καταστροφικό αντίκτυπο των διατροφικών διαταραχών και τη σημασία της ψυχολογικής και οικογενειακής υποστήριξης. Η ίδια κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα ζητώντας βοήθεια από τα αγαπημένα της πρόσωπα, ιδιαίτερα από τον σύζυγό της, Charlie McDowell.

Παρά τον θόρυβο που προκάλεσε η νέα της εμφάνιση στην Νέα Υόρκη, η Lily Collins αποφάσισε να μην απαντήσει και να συνεχίσει να επικεντρώνεται στην πέμπτη σεζόν της σειράς Emily In Paris, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 18 Δεκεμβρίου 2025.