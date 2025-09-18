Follow us

Search

Ο Rupert Murdoch σε μια σπάνια εμφάνιση με την 5η σύζυγό του, Elena Zhukova

Το ζευγάρι παρευρέθηκε στη δεξίωση στο Κάστρο του Windsor που έγινε προς τιμήν του Donald και της Melania Trump.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
18-09-2025
Getty Images

Μεταξύ των μελών της βασιλικής οικογένειας, των διευθυντών και των πολιτικών που παρευρέθηκαν στο επίσημο δείπνο που διοργανώθηκε στο Κάστρο του Windsor προς τιμήν της επίσημης επίσκεψης του ζεύγους Trump στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν ο Rupert Murdoch και η σύζυγός του, Elena Zhukova. Πρόκειται για μια σπάνια εμφάνιση του ζευγαριού, που παντρεύτηκε το περασμένο καλοκαίρι.

Οι μετρημένες εμφανίσεις του Rupert Murdoch και της Elena Zhukova

Η τελευταία φορά που το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί ήταν τον Απρίλιο, στην 11η Ετήσια Τελετή Απονομής των Βραβείων Breakthrough στη Σάντα Μόνικα, όπου πόζαραν για φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί. Πριν από αυτό, παρευρέθηκαν επίσης στο Super Bowl και στην ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου. 

Ο Rupert Murdoch σε μια σπάνια εμφάνιση με την 5η σύζυγό του, Elena Zhukova
Getty Images
Ο Rupert Murdoch με την 5η σύζυγό του, Elena Zhukova στα βραβεία Breakthrough.
Rupert Murdoch & Elena Zhukova
Getty Images
Το ζευγάρι στο Super Bowl. 
Rupert Murdoch & Elena Zhukova
Getty Images
Η εμφάνισή τους στην ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου. 

Η διαμάχη του μεγιστάνα τον media με τον Donald Trump 

Η παρουσία του Murdoch στο δείπνο είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη εν μέσω της τρέχουσας αγωγής ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει ασκήσει ο Trump κατά της Wall Street Journal. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μηνύει τον Murdoch μετά την "δημοσίευση από την WSJ ενός υπονομευτικού επιστολικού χαιρετισμού γενεθλίων που δόθηκε στον Jeffrey Epstein και φέρει το όνομα του Trump. Ο Trump αρνήθηκε ότι η υπογραφή είναι δική του και δήλωσε κατά τη στιγμή της δημοσίευσης ότι προειδοποίησε προσωπικά τον Murdoch ότι θα τον μηνύσει αν η εφημερίδα το δημοσιεύσει", σύμφωνα με το CNN.

Τον Ιούλιο, ο Trump αρνήθηκε ότι έγραψε το σημείωμα γενεθλίων, λέγοντας: "Αυτά δεν είναι τα λόγια μου, δεν είναι ο τρόπος που μιλάω. Επίσης, δεν ζωγραφίζω".

Rupert Murdoch & Elena Zhukova
Getty Images

Σύμφωνα με την New York Times, ο Murdoch καθόταν μακριά από τον Trump κατά τη διάρκεια του δείπνου. Ο Trump, από την άλλη, καθόταν ανάμεσα στον βασιλιά Κάρολο και την Kate Middleton.

Διαβάστε Επίσης

Η βασίλισσα Καμίλα επέλεξε μια τιάρα με προσωπική ιστορία σε επίσημο δείπνο στο Κάστρο του Windsor

Tags

Latest

Platforms Project 2025 | Καλλιτέχνες από 25 χώρες παρουσιάζουν τα έργα τους στο Καπνεργοστάσιο
ENTERTAINMENT

Platforms Project 2025 | Καλλιτέχνες από 25 χώρες παρουσιάζουν τα έργα τους στο Καπνεργοστάσιο

Gwyneth Paltrow | Τα anti-jeans της είναι το fashion item που θα αναβαθμίσει τις εμφανίσεις σας τη νέα σεζόν
NEWS

Gwyneth Paltrow | Τα anti-jeans της είναι το fashion item που θα αναβαθμίσει τις εμφανίσεις σας τη νέα σεζόν

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Βασιλιάς Κάρολος | Παραδέχεται μπροστά στην Καμίλα πως θα μπορούσε να είχε παντρευτεί κόρη Προέδρου των ΗΠΑ
NEWS

Βασιλιάς Κάρολος | Παραδέχεται μπροστά στην Καμίλα πως θα μπορούσε να είχε παντρευτεί κόρη Προέδρου των ΗΠΑ

Η διαχρονική συμβουλή που μοιράστηκε η βασίλισσα Ελισάβετ με την Jackie Kennedy
NEWS

Η διαχρονική συμβουλή που μοιράστηκε η βασίλισσα Ελισάβετ με την Jackie Kennedy

"Σημαντικοί κίνδυνοι για την υγεία": Γιατί δεν πρέπει ποτέ να στεγνώνετε τα ρούχα σε εσωτερικούς χώρους
LIFESTYLE & HOMES

"Σημαντικοί κίνδυνοι για την υγεία": Γιατί δεν πρέπει ποτέ να στεγνώνετε τα ρούχα σε εσωτερικούς χώρους

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Όταν ο Robert Redford προσπάθησε να συναντήσει την Grace Kelly στο Μονακό
NEWS

Όταν ο Robert Redford προσπάθησε να συναντήσει την Grace Kelly στο Μονακό

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες | Το πεντικιούρ της έχει την απόχρωση που κάθε fashionista επέλεξε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Μαρία Ολυμπία Ντε Γκρες | Το πεντικιούρ της έχει την απόχρωση που κάθε fashionista επέλεξε στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Ο Leonardo DiCaprio τιμά τον Robert Redford στο κόκκινο χαλί
NEWS

Ο Leonardo DiCaprio τιμά τον Robert Redford στο κόκκινο χαλί

H Laura Kim και o Fernando Garcia αποχωρούν από τον Oscar de la Renta
NEWS

H Laura Kim και o Fernando Garcia αποχωρούν από τον Oscar de la Renta

ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΙΠΕΡΗ

Best of Network

Deutsche Bank: Το μεγάλο παράδοξο των αγορών – Οι μετοχές &quot;τρέχουν&quot; ενώ οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται - Γιατί είναι δύσκολο να δούμε ένα βίαιο sell-off, οι 4 λόγοι

Deutsche Bank: Το μεγάλο παράδοξο των αγορών – Οι μετοχές "τρέχουν" ενώ οι κίνδυνοι πολλαπλασιάζονται - Γιατί είναι δύσκολο να δούμε ένα βίαιο sell-off, οι 4 λόγοι

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Σάλος στις ΗΠΑ μετά το κόψιμο της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ - Το παρασκήνιο για τη συμφωνία των 6 δισ.

Σάλος στις ΗΠΑ μετά το κόψιμο της εκπομπής του Τζίμι Κίμελ - Το παρασκήνιο για τη συμφωνία των 6 δισ.

5 anti-trends που θα φορέσουμε το φθινόπωρο του 2025

5 anti-trends που θα φορέσουμε το φθινόπωρο του 2025

Επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία: Ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Στάρμερ στο εξοχικό, η Μελάνια με την Κέιτ στο Ουίνδσορ

Επίσκεψη Τραμπ στη Βρετανία: Ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Στάρμερ στο εξοχικό, η Μελάνια με την Κέιτ στο Ουίνδσορ

Kate Middleton | Οι λεπτομέρειες στο μακιγιάζ της στην επίσημη επίσκεψη του ζεύγους Trump

Kate Middleton | Οι λεπτομέρειες στο μακιγιάζ της στην επίσημη επίσκεψη του ζεύγους Trump

Τζόρνταν, Γκουαντανίνο και Παρκ Τσαν-γουκ στις 31ες Νύχτες Πρεμιέρας

Τζόρνταν, Γκουαντανίνο και Παρκ Τσαν-γουκ στις 31ες Νύχτες Πρεμιέρας

10 σπιτικά σνακ για την τσάντα του σχολείου

10 σπιτικά σνακ για την τσάντα του σχολείου

Πώς θα δοκιμάσεις τα βραβευμένα εστιατόρια της Ελλάδας σε ειδικά μενού με εξαιρετικές τιμές

Πώς θα δοκιμάσεις τα βραβευμένα εστιατόρια της Ελλάδας σε ειδικά μενού με εξαιρετικές τιμές