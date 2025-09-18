Ο Rupert Murdoch σε μια σπάνια εμφάνιση με την 5η σύζυγό του, Elena Zhukova

Μεταξύ των μελών της βασιλικής οικογένειας, των διευθυντών και των πολιτικών που παρευρέθηκαν στο επίσημο δείπνο που διοργανώθηκε στο Κάστρο του Windsor προς τιμήν της επίσημης επίσκεψης του ζεύγους Trump στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήταν ο Rupert Murdoch και η σύζυγός του, Elena Zhukova. Πρόκειται για μια σπάνια εμφάνιση του ζευγαριού, που παντρεύτηκε το περασμένο καλοκαίρι.

Οι μετρημένες εμφανίσεις του Rupert Murdoch και της Elena Zhukova

Η τελευταία φορά που το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί ήταν τον Απρίλιο, στην 11η Ετήσια Τελετή Απονομής των Βραβείων Breakthrough στη Σάντα Μόνικα, όπου πόζαραν για φωτογραφίες στο κόκκινο χαλί. Πριν από αυτό, παρευρέθηκαν επίσης στο Super Bowl και στην ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου.

Getty Images Ο Rupert Murdoch με την 5η σύζυγό του, Elena Zhukova στα βραβεία Breakthrough.

Getty Images Το ζευγάρι στο Super Bowl.

Getty Images Η εμφάνισή τους στην ορκωμοσία του Αμερικανού προέδρου.

Η διαμάχη του μεγιστάνα τον media με τον Donald Trump

Η παρουσία του Murdoch στο δείπνο είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη εν μέσω της τρέχουσας αγωγής ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχει ασκήσει ο Trump κατά της Wall Street Journal. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μηνύει τον Murdoch μετά την "δημοσίευση από την WSJ ενός υπονομευτικού επιστολικού χαιρετισμού γενεθλίων που δόθηκε στον Jeffrey Epstein και φέρει το όνομα του Trump. Ο Trump αρνήθηκε ότι η υπογραφή είναι δική του και δήλωσε κατά τη στιγμή της δημοσίευσης ότι προειδοποίησε προσωπικά τον Murdoch ότι θα τον μηνύσει αν η εφημερίδα το δημοσιεύσει", σύμφωνα με το CNN.

Τον Ιούλιο, ο Trump αρνήθηκε ότι έγραψε το σημείωμα γενεθλίων, λέγοντας: "Αυτά δεν είναι τα λόγια μου, δεν είναι ο τρόπος που μιλάω. Επίσης, δεν ζωγραφίζω".

Getty Images

Σύμφωνα με την New York Times, ο Murdoch καθόταν μακριά από τον Trump κατά τη διάρκεια του δείπνου. Ο Trump, από την άλλη, καθόταν ανάμεσα στον βασιλιά Κάρολο και την Kate Middleton.