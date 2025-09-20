Ο δούκας και η δούκισσα του Εδιμβούργου συναντήθηκαν με την ιαπωνική βασιλική οικογένεια

Ο δούκας και η δούκισσα του Εδιμβούργου έφτασαν στην Ιαπωνία για μια τριήμερη βασιλική επίσκεψη και έχουν ένα γεμάτο πρόγραμμα. Μετά από μια δεξίωση στην κατοικία του Βρετανού Πρέσβη στο Τόκιο, ο πρίγκιπας Edward και η Sophie συναντήθηκαν με τον πρίγκιπα Akishino και τη σύζυγό του, πριγκίπισσα Kiko, καθώς και τον γιο τους, πρίγκιπα Hisahito. Ο 19χρονος πρίγκιπας συμμετείχε πρόσφατα σε μια παραδοσιακή τελετή ενηλικίωσης που προσέλκυσε την παγκόσμια προσοχή.

Αργότερα την Παρασκευή, οι Βρετανοί royals, με τη δούκισσα να φοράει ένα μπλε φόρεμα Gabriela Hearst με μοτίβο κερασιάς, ως φόρο τιμής σε ένα από τα πιο εμβληματικά λουλούδια της Ιαπωνίας, συναντήθηκαν με τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο και την αυτοκράτειρα Μασάκο στο αυτοκρατορικό παλάτι.

Ο δούκας και η δούκισσα είχαν μια πολυάσχολη πρώτη μέρα στο Τόκιο. Εκτός από τις συναντήσεις τους με την αυτοκρατορική οικογένεια της Ιαπωνίας, η Sophie και ο Edward συμμετείχαν σε τελετή φύτευσης δέντρων στο Akasaka State Guest House, ένα παλάτι νεο-μπαρόκ στιλ που χρησιμοποιείται για τη φιλοξενία επίσημων προσκεκλημένων της ιαπωνικής κυβέρνησης, για να τιμήσουν την επίσκεψη της Βασίλισσας Ελισάβετ το 1975. Αργότερα παρακολούθησαν έναν αγώνα πάλης στο National Sumo Arena, γιορτάζοντας το εθνικό άθλημα της Ιαπωνίας.

Το βασιλικό ζευγάρι βρίσκεται στην Ιαπωνία εκ μέρους του βασιλιά, με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Βρετανίας και της Ιαπωνίας. Στη συνέχεια θα ταξιδέψουν στην Οσάκα για να επισκεφθούν τα περίπτερα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιαπωνίας στην EXPO 2025, μια δημόσια έκθεση για το σχεδιασμό τεχνολογιών ενδυνάμωσης. Εκεί, θα επισκεφθούν επίσης το Koyasan, ένα ιερό μοναστηριακό συγκρότημα του Σινγκόν Βουδισμού και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στα βουνά έξω από την Οσάκα.

Ο δούκας και η δούκισσα θα παραμείνουν στην Ιαπωνία μέχρι τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου.