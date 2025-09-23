Δούκισσα Sophie | Η συνάντηση με την πριγκίπισσα Takamado στην Οσάκα

Ο δούκας και η δούκισσα του Εδιμβούργου βρέθηκαν στην Ιαπωνία το περασμένο Σαββατοκύριακο εκπροσωπώντας τον βασιλιά Κάρολο και συνάντησαν διάφορα μέλη της ιαπωνικής βασιλικής οικογένειας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα. Τη Δευτέρα, η δούκισσα Sophie συναντήθηκε με την πριγκίπισσα Takamado στην Οσάκα.

Getty Images Η δούκισσα επέλεξε για τη συνάντηση ένα φόρεμα Beulah London.

Γεννημένη ως Hisako Tottori, η πριγκίπισσα είναι η χήρα του πρίγκιπα Norihito Takamado, γεγονός που την καθιστά ξαδέλφη του αυτοκράτορα Norihito. Οι δύο royals επισκέφθηκαν το Women’s Pavilion στην EXPO 2025, μια εκδήλωση που παρουσιάζεται ως δημόσια έκθεση καινοτόμων τεχνολογιών, όπου η δούκισσα συμμετείχε σε ένα πάνελ που ανέδειξε τα επιτεύγματα των γυναικών σε όλο τον κόσμο.

Η πριγκίπισσα της Ιαπωνίας συναντήθηκε επίσης με τον πρίγκιπα Edward και τη σύζυγό του το Σάββατο στο Τόκιο, στην κατοικία του βρετανικού πρέσβη στο Τόκιο.

Όσα έκαναν στο ταξίδι τους στην Ιαπωνία

Ο δούκας και η δούκισσα έφτασαν στην Ιαπωνία την περασμένη εβδομάδα και ξεκίνησαν αμέσως ένα πυκνό πρόγραμμα. Μετά από δεξίωση στην κατοικία του Βρετανού Πρέσβη στο Τόκιο, ο Edward και η Sophie συναντήθηκαν με τον πρίγκιπα Akishino και τη σύζυγό του, πριγκίπισσα Kiko, καθώς και τον γιο τους, πρίγκιπα Hisahito. Αργότερα συναντήθηκαν με τον Αυτοκράτορα Naruhito και την Αυτοκράτειρα Masako στο Αυτοκρατορικό Παλάτι.

Μετά από αρκετές πολιτιστικές εμφανίσεις στο Τόκιο, συμπεριλαμβανομένης μιας τελετής φύτευσης δέντρων και παρακολούθησης ενός αγώνα σούμο, ταξίδεψαν νότια προς την Οσάκα για την έκθεση.

Το ζευγάρι βρίσκεται στην Ιαπωνία με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ Βρετανίας και Ιαπωνίας. Στην έκθεση, ο δούκας και η δούκισσα ξεναγήθηκαν επίσης στα περίπτερα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιαπωνίας. Αφιέρωσαν επίσης μια μέρα για να επισκεφθούν το Koyasan, ένα ιερό μοναστηριακό συγκρότημα για τον Σινγκον Βουδισμό και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στα βουνά έξω από την πόλη.