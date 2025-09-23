Follow us

Search

Δούκισσα Sophie | Η συνάντηση με την πριγκίπισσα Takamado στην Οσάκα

Η δούκισσα Sophie βρέθηκε σε επίσημο ταξίδι στην Ιαπωνία μαζί με τον πρίγκιπα Andrew.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
23-09-2025
Getty Images

Ο δούκας και η δούκισσα του Εδιμβούργου βρέθηκαν στην Ιαπωνία το περασμένο Σαββατοκύριακο εκπροσωπώντας τον βασιλιά Κάρολο και συνάντησαν διάφορα μέλη της ιαπωνικής βασιλικής οικογένειας κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα. Τη Δευτέρα, η δούκισσα Sophie συναντήθηκε με την πριγκίπισσα Takamado στην Οσάκα.

Δούκισσα Sophie | Η συνάντηση με την πριγκίπισσα Takamado στην Οσάκα
Getty Images
Η δούκισσα επέλεξε για τη συνάντηση ένα φόρεμα Beulah London.

Γεννημένη ως Hisako Tottori, η πριγκίπισσα είναι η χήρα του πρίγκιπα Norihito Takamado, γεγονός που την καθιστά ξαδέλφη του αυτοκράτορα Norihito. Οι δύο royals επισκέφθηκαν το Women’s Pavilion στην EXPO 2025, μια εκδήλωση που παρουσιάζεται ως δημόσια έκθεση καινοτόμων τεχνολογιών, όπου η δούκισσα συμμετείχε σε ένα πάνελ που ανέδειξε τα επιτεύγματα των γυναικών σε όλο τον κόσμο.

Η πριγκίπισσα της Ιαπωνίας συναντήθηκε επίσης με τον πρίγκιπα Edward και τη σύζυγό του το Σάββατο στο Τόκιο, στην κατοικία του βρετανικού πρέσβη στο Τόκιο. 

Δούκισσα και δούκας του Εδιμβούργου
Getty Images

Όσα έκαναν στο ταξίδι τους στην Ιαπωνία 

Ο δούκας και η δούκισσα έφτασαν στην Ιαπωνία την περασμένη εβδομάδα και ξεκίνησαν αμέσως ένα πυκνό πρόγραμμα. Μετά από δεξίωση στην κατοικία του Βρετανού Πρέσβη στο Τόκιο, ο Edward και η Sophie συναντήθηκαν με τον πρίγκιπα Akishino και τη σύζυγό του, πριγκίπισσα Kiko, καθώς και τον γιο τους, πρίγκιπα Hisahito. Αργότερα συναντήθηκαν με τον Αυτοκράτορα Naruhito και την Αυτοκράτειρα Masako στο Αυτοκρατορικό Παλάτι.

Διαβάστε Επίσης

Ο δούκας και η δούκισσα του Εδιμβούργου συναντήθηκαν με την ιαπωνική βασιλική οικογένεια

Μετά από αρκετές πολιτιστικές εμφανίσεις στο Τόκιο, συμπεριλαμβανομένης μιας τελετής φύτευσης δέντρων και παρακολούθησης ενός αγώνα σούμο, ταξίδεψαν νότια προς την Οσάκα για την έκθεση.

Δούκισσα και δούκας του Εδιμβούργου
Getty Images

Το ζευγάρι βρίσκεται στην Ιαπωνία με στόχο την ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ Βρετανίας και Ιαπωνίας. Στην έκθεση, ο δούκας και η δούκισσα ξεναγήθηκαν επίσης στα περίπτερα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιαπωνίας. Αφιέρωσαν επίσης μια μέρα για να επισκεφθούν το Koyasan, ένα ιερό μοναστηριακό συγκρότημα για τον Σινγκον Βουδισμό και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO στα βουνά έξω από την πόλη.

Tags

Latest

Catharina-Amalia της Ολλανδίας | Η λεπτομέρεια στις γόβες της που έκανε elevate στην corporate εμφάνισή της
NEWS

Catharina-Amalia της Ολλανδίας | Η λεπτομέρεια στις γόβες της που έκανε elevate στην corporate εμφάνισή της

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Robert Redford | H περιουσία των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, οι κληρονόμοι και το μέλλον του Sundance
NEWS

Robert Redford | H περιουσία των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, οι κληρονόμοι και το μέλλον του Sundance

Music, Fun & Waterproofing | H νέα συλλογή του Burberry είναι μια έκφραση μοντέρνας βρετανικότητας
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Music, Fun & Waterproofing | H νέα συλλογή του Burberry είναι μια έκφραση μοντέρνας βρετανικότητας

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
H Charlene του Μονακό με λευκό φόρεμα χωρίς πλάτη στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας
NEWS

H Charlene του Μονακό με λευκό φόρεμα χωρίς πλάτη στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Kate Middleton | Τα 4 δαχτυλίδια που φοράει πάντα, μαζί με το εμβληματικό μονόπετρο της Diana
NEWS

Kate Middleton | Τα 4 δαχτυλίδια που φοράει πάντα, μαζί με το εμβληματικό μονόπετρο της Diana

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Η ξανθιά καλλονή κόρη της Salma Hayek και του François-Henri Pinault έγινε 18 χρόνων
NEWS

Η ξανθιά καλλονή κόρη της Salma Hayek και του François-Henri Pinault έγινε 18 χρόνων

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Γιατί η πριγκίπισσα Mette-Marit αποσύρεται από τα βασιλικά της καθήκοντα
NEWS

Γιατί η πριγκίπισσα Mette-Marit αποσύρεται από τα βασιλικά της καθήκοντα

Δούκισσα Sophie | Η συνάντηση με την πριγκίπισσα Takamado στην Οσάκα
NEWS

Δούκισσα Sophie | Η συνάντηση με την πριγκίπισσα Takamado στην Οσάκα

Τα καλύτερα σουέτ τζάκετ για να φορέσετε αυτή την εποχή
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Τα καλύτερα σουέτ τζάκετ για να φορέσετε αυτή την εποχή

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

Best of Network

Η αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας μπροστά σε ένα τεράστιο πρόβλημα

Η αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας μπροστά σε ένα τεράστιο πρόβλημα

Το μπαχαρικό που έχει 3 φορές περισσότερα αντιοξειδωτικά από τα μούρα

Το μπαχαρικό που έχει 3 φορές περισσότερα αντιοξειδωτικά από τα μούρα

Προσοχή στο τσάι matcha - Πώς η υπερβολική κατανάλωση οδηγεί σε κόπωση και αναιμία

Προσοχή στο τσάι matcha - Πώς η υπερβολική κατανάλωση οδηγεί σε κόπωση και αναιμία

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Alpha Bank: Eνισχύει την ισότιμη πρόσβαση στην τραπεζική εμπειρία και την πολιτιστική ζωή για τα άτομα με ακουστική αναπηρία

Alpha Bank: Eνισχύει την ισότιμη πρόσβαση στην τραπεζική εμπειρία και την πολιτιστική ζωή για τα άτομα με ακουστική αναπηρία

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Το baby massage που κάνει με τον γιο της, Λέοντα

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: Το baby massage που κάνει με τον γιο της, Λέοντα

Η Ευγενία Σαμαρά με το κοστούμι από τη Zara που είναι κατάλληλο για τη μεταβατική περίοδο

Η Ευγενία Σαμαρά με το κοστούμι από τη Zara που είναι κατάλληλο για τη μεταβατική περίοδο

Νέα αλλαγή για την Ελένη Μενεγάκη | Πώς έκανε τα μαλλιά της να δείχνουν πιο πλούσια;

Νέα αλλαγή για την Ελένη Μενεγάκη | Πώς έκανε τα μαλλιά της να δείχνουν πιο πλούσια;