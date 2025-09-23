Follow us

H Charlene του Μονακό με λευκό φόρεμα χωρίς πλάτη στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας

Η σύζυγος του πρίγκιπα Αλβέρτου θίμιζε σταρ του Χόλιγουντ με λευκή δημιουργία Elie Saab.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 23-09-2025
Getty Images

Η πριγκίπισσα του Μονακό έκανε το ντεμπούτο της στην τελετή αναγνώρισης του καλύτερου άνδρα και γυναίκας παίκτη της σεζόν κάνοντας την έκπληξη!

Η 69η Τελετή απονομής της "Χρυσής Μπάλας" πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας (22/9) στο Παρίσι!

Η σύζυγος του πρίγκιπα Αλβέρτου ανέβηκε στη σκηνή για την απονομή του βραβείου Socrates, το οποίο αναγνωρίζει τους ποδοσφαιριστές που χρησιμοποιούν την επιρροή τους για να προωθήσουν θετικές αλλαγές και να εμπνεύσουν τις νέες γενιές.  Η ίδια άλλωστε υπήρξε Ολυμπιονίκης κολυμβήτρια οπότε γνωρίζει καλά τις υψηλές αξίες του αθλητισμού. 

 

Το red carpet look της Charlene

Όσο για την εμφάνισή της; Η Charlene θυμίζει σταρ του Χόλιγουντ. Επέλεξε ένα μακρύ λευκό φόρεμα με στρογγυλή λαιμόκοψη από τον οίκο Elie Saab, την μάρκα υψηλής ραπτικής που ειδικεύεται σε νυφικά και βραδινά ρούχα. Οι λεπτές πτυχώσεις και τα ντραπέ σχέδια της δημιουργίας τόνιζαν τη γυμνή πλάτη της, σε ένα κομψό ασύμμετρο κόψιμο.

Μέχρι τώρα, η προτίμησή της για τον Λιβανέζο σχεδιαστή είχε σημαδέψει και άλλες γκαλά βραδιές, όπως την τελετή λήξης του Φεστιβάλ Τηλεόρασης του Μόντε Κάρλο 2024 , όπου συνήθως επέλεγε λευκές ολόσωμες φόρμες. Αυτή τη φορά, πήγε ένα βήμα παραπέρα με ένα τολμηρό φόρεμα!

Το look της Charlene ολοκληρώθηκε με ένα ασημένιο clutch και σκουλαρίκια με διαμάντια σε σχήμα κοραλλιού.

H Charlene του Μονακό με λευκό φόρεμα χωρίς πλάτη στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας

Πριγκίπισσα Charlene | Με Armani look στα κεντρικά γραφεία του Στέλιου Χατζηιωάννου στο Μονακό

