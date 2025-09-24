Follow us

Search

Sarah Ferguson | Οι τραγικές συνέπειες που αντιμετωπίζει από το σκάνδαλο Epstein

Πώς θα αντιδράσει ο βασιλιάς Κάρολος μετά τις εξελίξεις με τη Sarah Ferguson;

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
24-09-2025
Getty Images

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, η Sarah Ferguson, δούκισσα του York, ήταν μεταξύ των μελών της βασιλικής οικογένειας που παρευρέθηκαν στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ, φωτογραφημένη στα σκαλιά του καθεδρικού ναού του Westminster. Σήμερα, το όνομά της βρίσκεται στο επίκεντρο ενός νέου σκανδάλου που ανοίγει ξανά μια πληγή που εξακολουθεί να βασανίζει τη βρετανική μοναρχία: η σχέση της με τον Jeffrey Epstein, τον χρηματοδότη που καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019.

Η θύελλα ξεκίνησε από τη δημοσίευση μιας σειράς ηλεκτρονικών μηνυμάτων που χρονολογούνται από το 2011, στα οποία η Ferguson απευθυνόταν στον Epstein με ασυνήθιστα στοργικό τόνο. Ένα στοιχείο που έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις που είχε κάνει η δούκισσα, στις οποίες είχε χαρακτηρίσει τη σχέση της με τον χρηματοδότη ως "τεράστιο λάθος κρίσης".

H Sarah Ferguson έστελνε φιλικά μηνύματα στον Jeffrey Epstein

Στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Sarah Ferguson όχι μόνο ζητούσε συγγνώμη από τον Jeffrey Epstein για το γεγονός ότι είχε αρνηθεί δημοσίως οποιαδήποτε σχέση, αλλά έφτασε στο σημείο να τον αποκαλέσει "μεγάλο φίλο", επαινώντας τη γενναιοδωρία και τη σταθερότητά του. Ένας τόνος πολύ διαφορετικός από τις διαβεβαιώσεις που είχε δώσει λίγες εβδομάδες νωρίτερα, όταν είχε υποσχεθεί να διακόψει κάθε επαφή μαζί του. Η δούκισσα εξήγησε αργότερα ότι αυτά τα λόγια είχαν υπαγορευτεί από το φόβο: ο Epstein την είχε απειλήσει ότι θα προχωρούσε σε νομικές ενέργειες, σε σημείο που οι δικηγόροι της την είχαν συμβουλεύσει να του γράψει. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της δούκισσας, ένα email είχε σταλεί μετά από ένα "τρομακτικό" τηλεφώνημα, που συγκρίθηκε με μια σκηνή από τον Hannibal Lecter, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Epstein είχε απειλήσει να "καταστρέψει την οικογένεια York". Μια ιστορία που, αν και εύλογη, δεν αρκεί για να διαλύσει την αμηχανία.

Τα τεράστια πόσα που έλαβε η δούκισσα του York 

Εκτός από το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, προκύπτουν επίσης υποψίες σχετικά με τις πληρωμές που έλαβε η δούκισσα, οι οποίες τροφοδοτούν περαιτέρω τη δημόσια συζήτηση. Η Ferguson είχε υποσχεθεί να επιστρέψει και τις 15.000 λίρες που έλαβε από τον χρηματοδότη το 2010 για να καλύψει προσωπικά χρέη. Ένα ποσό που, ωστόσο, σύμφωνα με τον Andrew Lownie, συγγραφέα του Entitled, της νέας βιογραφίας για τους δούκες του York, δεν θα ήταν αληθινό. Οι υποψίες αναφέρονται σε καταβολές έως και 2 εκατομμύρια λίρες, ποσά που είναι δύσκολο να ερμηνευθούν ως απλές πράξεις γενναιοδωρίας.

Τις αμφιβολίες ενισχύει η μαρτυρία της Claudine Pabst, κάτοικου της Νέας Υόρκης, η οποία ισχυρίζεται ότι είδε τη δούκισσα να μπαίνει και να βγαίνει, το 2013, από μια πολυκατοικία στην Upper East Side που ανήκε στον Epstein. Μία λεπτομέρεια που ενισχύει την ιδέα μιας σχέσης πολύ πιο μακροχρόνιας από ό,τι είχε πάντα υποστηρίξει η Sarah Ferguson.

H ζημιά στην εικόνα της μετά τον αποκλεισμό από επτά φιλανθρωπικά ιδρύματα


Το αποτέλεσμα αυτών των αποκαλύψεων ήταν άμεσο και χειροπιαστό: επιπτώσεις στη φιλανθρωπική της δραστηριότητα και στη δημόσια φήμη της. Η σύζυγος του πρίγκιπα Andrew αποκλείστηκε αμέσως ως προστάτιδα ή πρέσβειρα από επτά φιλανθρωπικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων το Julia’s House, ένα παιδιατρικό νοσοκομείο, το Natasha Allergy Research Foundation και το Children’s Literacy Charity. Ακόμη και το Teenage Cancer Trust, όπου η δούκισσα κατείχε τη θέση της προστάτιδας για 35 χρόνια, αποστασιοποιήθηκε.

Και τίποτα δεν αφήνει να υπονοηθεί ότι η κατάσταση μπορεί να ανατραπεί με κάποιο τρόπο, ούτε ότι ο ρόλος της θα αποκατασταθεί. "Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να επιβιώσει από αυτή την υπόθεση, γιατί η βρωμιά παραμένει", δήλωσε στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ο βασιλικός σχολιαστής Dickie Arbiter. "Άλλο πράγμα είναι να έχεις οικονομικά προβλήματα και άλλο να συνδέεσαι με έναν παιδόφιλο". 

Φυσικά, όλοι τώρα αναρωτιούνται αν ο βασιλιάς Κάρολος σχεδιάζει να διαχειριστεί με κάποιον συγκεκριμένο τρόπο τις αποκαλύψεις. 

Διαβάστε Επίσης

Sarah Ferguson | Οι τραγικές συνέπειες που αντιμετωπίζει από το σκάνδαλο Epstein

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη αναδεικνύει Αμερικανό σχεδιαστή σε εμφάνισή της στο Λονδίνο

Tags

Latest

Ούτε η Kate Middleton, ούτε η κόρη της, Charlotte! Αυτή είναι η πλουσιότερη πριγκίπισσα στον κόσμο
NEWS

Ούτε η Kate Middleton, ούτε η κόρη της, Charlotte! Αυτή είναι η πλουσιότερη πριγκίπισσα στον κόσμο

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Scarlett Johansson | Το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε για τον Robert Redford
NEWS

Scarlett Johansson | Το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε για τον Robert Redford

Movie Review | One Battle After Another: Η νέα "μάχη" του Leonardo DiCaprio σε μία ταινία που τολμά να αντικατοπτρίσει την εποχή μας
ENTERTAINMENT

Movie Review | One Battle After Another: Η νέα "μάχη" του Leonardo DiCaprio σε μία ταινία που τολμά να αντικατοπτρίσει την εποχή μας

ΓΡΑΦΕΙ: GEORGE SATSIDIS
Sarah Ferguson | Οι τραγικές συνέπειες που αντιμετωπίζει από το σκάνδαλο Epstein
NEWS

Sarah Ferguson | Οι τραγικές συνέπειες που αντιμετωπίζει από το σκάνδαλο Epstein

Η πρώην σύζυγος του Michael Douglas παντρεύτηκε τον ετεροθαλή αδελφό της πριγκίπισσας Diana
NEWS

Η πρώην σύζυγος του Michael Douglas παντρεύτηκε τον ετεροθαλή αδελφό της πριγκίπισσας Diana

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Το αγαπημένο άρωμα της Kate Middleton είναι μια δροσερή πρόταση που ταιριάζει σε γυναίκες όλων των ηλικιών
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Το αγαπημένο άρωμα της Kate Middleton είναι μια δροσερή πρόταση που ταιριάζει σε γυναίκες όλων των ηλικιών

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στο Harper's Bazaar: "Ακόμα και οι καλλιτεχνικές σου επιλογές είναι μια πολιτική πράξη"
NEWS

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στο Harper's Bazaar: "Ακόμα και οι καλλιτεχνικές σου επιλογές είναι μια πολιτική πράξη"

ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ι. ΑΝΕΣΤΗ
Style Guide | Όλα τα πουκάμισα που χρειάζεστε στην γκαρνταρόμπα σας αυτό το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Style Guide | Όλα τα πουκάμισα που χρειάζεστε στην γκαρνταρόμπα σας αυτό το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Οι διακοπές των Barack και Michelle Obama με superyacht στο Πόρτο Φίνο
NEWS

Οι διακοπές των Barack και Michelle Obama με superyacht στο Πόρτο Φίνο

Best of Network

Back to school, back to cool: 8 τέλεια δώρα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Back to school, back to cool: 8 τέλεια δώρα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Από το πιο millennial φόρεμα ως τη Gen Z τσάντα | H μόδα της Gen M είναι εδώ

Από το πιο millennial φόρεμα ως τη Gen Z τσάντα | H μόδα της Gen M είναι εδώ

ELLE Party 80 years: Το λαμπερό πάρτι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τα γενέθλια του πιο επιδραστικού brand παγκοσμίως

ELLE Party 80 years: Το λαμπερό πάρτι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα για τα γενέθλια του πιο επιδραστικού brand παγκοσμίως

Άγρια φράουλα, βανίλια και καραμελωμένη ζάχαρη | Το playful άρωμα που ορίζει το φθινόπωρο του 2025

Άγρια φράουλα, βανίλια και καραμελωμένη ζάχαρη | Το playful άρωμα που ορίζει το φθινόπωρο του 2025

Ανάλαφρες και εύκολες στο styling | Αυτές είναι οι αφέλειες του φετινού φθινοπώρου

Ανάλαφρες και εύκολες στο styling | Αυτές είναι οι αφέλειες του φετινού φθινοπώρου

Η αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας μπροστά σε ένα τεράστιο πρόβλημα

Η αυτοκινητοβιομηχανία της Κίνας μπροστά σε ένα τεράστιο πρόβλημα

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Θερμικοί εναντίον ηλεκτρικών: Η μεγάλη κόντρα στο viral video της χρονιάς

Η μεγάλη στροφή Τραμπ υπέρ της Ουκρανίας

Η μεγάλη στροφή Τραμπ υπέρ της Ουκρανίας

Αυτό είναι το πιο &#39;ανεβαστικό&#39; τραγούδι στην ιστορία της ροκ ουσικής

Αυτό είναι το πιο 'ανεβαστικό' τραγούδι στην ιστορία της ροκ ουσικής