Sarah Ferguson | Οι τραγικές συνέπειες που αντιμετωπίζει από το σκάνδαλο Epstein

Μόλις πριν από λίγες ημέρες, η Sarah Ferguson, δούκισσα του York, ήταν μεταξύ των μελών της βασιλικής οικογένειας που παρευρέθηκαν στην κηδεία της δούκισσας του Κεντ, φωτογραφημένη στα σκαλιά του καθεδρικού ναού του Westminster. Σήμερα, το όνομά της βρίσκεται στο επίκεντρο ενός νέου σκανδάλου που ανοίγει ξανά μια πληγή που εξακολουθεί να βασανίζει τη βρετανική μοναρχία: η σχέση της με τον Jeffrey Epstein, τον χρηματοδότη που καταδικάστηκε για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019.

Η θύελλα ξεκίνησε από τη δημοσίευση μιας σειράς ηλεκτρονικών μηνυμάτων που χρονολογούνται από το 2011, στα οποία η Ferguson απευθυνόταν στον Epstein με ασυνήθιστα στοργικό τόνο. Ένα στοιχείο που έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις που είχε κάνει η δούκισσα, στις οποίες είχε χαρακτηρίσει τη σχέση της με τον χρηματοδότη ως "τεράστιο λάθος κρίσης".

H Sarah Ferguson έστελνε φιλικά μηνύματα στον Jeffrey Epstein

Στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Sarah Ferguson όχι μόνο ζητούσε συγγνώμη από τον Jeffrey Epstein για το γεγονός ότι είχε αρνηθεί δημοσίως οποιαδήποτε σχέση, αλλά έφτασε στο σημείο να τον αποκαλέσει "μεγάλο φίλο", επαινώντας τη γενναιοδωρία και τη σταθερότητά του. Ένας τόνος πολύ διαφορετικός από τις διαβεβαιώσεις που είχε δώσει λίγες εβδομάδες νωρίτερα, όταν είχε υποσχεθεί να διακόψει κάθε επαφή μαζί του. Η δούκισσα εξήγησε αργότερα ότι αυτά τα λόγια είχαν υπαγορευτεί από το φόβο: ο Epstein την είχε απειλήσει ότι θα προχωρούσε σε νομικές ενέργειες, σε σημείο που οι δικηγόροι της την είχαν συμβουλεύσει να του γράψει. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της δούκισσας, ένα email είχε σταλεί μετά από ένα "τρομακτικό" τηλεφώνημα, που συγκρίθηκε με μια σκηνή από τον Hannibal Lecter, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Epstein είχε απειλήσει να "καταστρέψει την οικογένεια York". Μια ιστορία που, αν και εύλογη, δεν αρκεί για να διαλύσει την αμηχανία.

Τα τεράστια πόσα που έλαβε η δούκισσα του York

Εκτός από το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων, προκύπτουν επίσης υποψίες σχετικά με τις πληρωμές που έλαβε η δούκισσα, οι οποίες τροφοδοτούν περαιτέρω τη δημόσια συζήτηση. Η Ferguson είχε υποσχεθεί να επιστρέψει και τις 15.000 λίρες που έλαβε από τον χρηματοδότη το 2010 για να καλύψει προσωπικά χρέη. Ένα ποσό που, ωστόσο, σύμφωνα με τον Andrew Lownie, συγγραφέα του Entitled, της νέας βιογραφίας για τους δούκες του York, δεν θα ήταν αληθινό. Οι υποψίες αναφέρονται σε καταβολές έως και 2 εκατομμύρια λίρες, ποσά που είναι δύσκολο να ερμηνευθούν ως απλές πράξεις γενναιοδωρίας.

Τις αμφιβολίες ενισχύει η μαρτυρία της Claudine Pabst, κάτοικου της Νέας Υόρκης, η οποία ισχυρίζεται ότι είδε τη δούκισσα να μπαίνει και να βγαίνει, το 2013, από μια πολυκατοικία στην Upper East Side που ανήκε στον Epstein. Μία λεπτομέρεια που ενισχύει την ιδέα μιας σχέσης πολύ πιο μακροχρόνιας από ό,τι είχε πάντα υποστηρίξει η Sarah Ferguson.

H ζημιά στην εικόνα της μετά τον αποκλεισμό από επτά φιλανθρωπικά ιδρύματα



Το αποτέλεσμα αυτών των αποκαλύψεων ήταν άμεσο και χειροπιαστό: επιπτώσεις στη φιλανθρωπική της δραστηριότητα και στη δημόσια φήμη της. Η σύζυγος του πρίγκιπα Andrew αποκλείστηκε αμέσως ως προστάτιδα ή πρέσβειρα από επτά φιλανθρωπικά ιδρύματα, μεταξύ των οποίων το Julia’s House, ένα παιδιατρικό νοσοκομείο, το Natasha Allergy Research Foundation και το Children’s Literacy Charity. Ακόμη και το Teenage Cancer Trust, όπου η δούκισσα κατείχε τη θέση της προστάτιδας για 35 χρόνια, αποστασιοποιήθηκε.

Και τίποτα δεν αφήνει να υπονοηθεί ότι η κατάσταση μπορεί να ανατραπεί με κάποιο τρόπο, ούτε ότι ο ρόλος της θα αποκατασταθεί. "Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να επιβιώσει από αυτή την υπόθεση, γιατί η βρωμιά παραμένει", δήλωσε στα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ο βασιλικός σχολιαστής Dickie Arbiter. "Άλλο πράγμα είναι να έχεις οικονομικά προβλήματα και άλλο να συνδέεσαι με έναν παιδόφιλο".

Φυσικά, όλοι τώρα αναρωτιούνται αν ο βασιλιάς Κάρολος σχεδιάζει να διαχειριστεί με κάποιον συγκεκριμένο τρόπο τις αποκαλύψεις.