Follow us

Search

Ούτε η Kate Middleton, ούτε η κόρη της, Charlotte! Αυτή είναι η πλουσιότερη πριγκίπισσα στον κόσμο

Yπάρχει μια πριγκίπισσα με περιουσία που ξεπερνά τα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια και μένει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 24-09-2025
Getty Images

Όταν ακούμε τη φράση "η πλουσιότερη πριγκίπισσα στον κόσμο", το μυαλό μας πηγαίνει αυτόματα στην Kate Middleton, στην κόρη της πριγκίπισσας Charlotte ή στην πριγκίπισσα Leonor. Ωστόσο καμία από τις παραπάνω δεν είναι τόσο πλούσια όσο η Marie Caroline του Λιχτενστάιν. Χαμηλών τόνων, αυτή η κληρονόμος έχει καταφέρει να κρατήσει την περιουσία της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε αντίθεση με άλλες βασιλικές οικογένειες που βρίσκονται συνεχώς στα μέσα ενημέρωσης, η οικογένεια του Λιχτενστάιν προτιμά να διατηρεί χαμηλό προφίλ, γεγονός που έχει βοηθήσει να γίνει ο πλούτος της λιγότερο εμφανής.

Ούτε η Kate Middleton, ούτε η κόρη της, Charlotte! Αυτή είναι η πλουσιότερη πριγκίπισσα στον κόσμο
Getty Images

Γεννημένη στις 17 Οκτωβρίου 1996 η Μarie Caroline είναι μέλος της Πριγκιπικής οικογένειας του Λιχτενστάιν  Είναι το δεύτερο παιδί και η μοναδική κόρη του Αlois, πρίγκιπα του Λιχτενστάιν και εγγονή του Hans-Adam II. Σε αντίθεση με άλλους βασιλικούς οίκους, η οικογένεια του Λιχτενστάιν έχει διατηρήσει μια πολύ ιδιωτική ζωή, γεγονός που έχει συμβάλει στο να μην είναι τόσο δημόσια γνωστός ο πλούτος τους.

Η περιουσία της Marie Caroline προέρχεται κυρίως από το Ίδρυμα Πρίγκιπα του Λιχτενστάιν, έναν όμιλο που διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία σε τομείς όπως οι τράπεζες, τα ακίνητα, η τέχνη και η γεωργία. Αν και η βασιλική οικογένεια κατέχει ακίνητα σε όλο τον κόσμο, το ίδρυμα είναι η κύρια πηγή του πλούτου τους.

Πόσο υπολογίζεται η περιουσία της;

Η περιουσία της Marie Caroline εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που την κατατάσσει στην κορυφή των πλουσιότερων πριγκίπισσας στον κόσμο. Το ποσό αυτό υπερβαίνει κατά πολύ τις εκτιμήσεις άλλων βασιλικών προσωπικοτήτων, όπως η πριγκίπισσα Charlotte, της οποίας ο πλούτος εκτιμάται σε περίπου 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Evening Standard.

Η Marie Caroline ζει στο Λονδίνο  όπου εργάζεται στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας.  Τον Οκτώβριο του 2024, η πριγκιπική οικογένεια του Λιχτενστάιν ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Βενεζουελάνο επενδυτικό τραπεζίτη Leopoldo Maduro Vollmer. 

Marie Caroline
Getty Images
Ο γάμος της Marie Caroline και του Leopoldo Maduro Vollmer.

To ζευγάρι παντρεύτηκε στις 30 Αυγούστου 2025, στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Φλωρίνης στη Βαντούζ. Η λειτουργία τελέστηκε από τον Επίσκοπο Benno Elbs, τον Αποστολικό Διοικητή της Ρωμαιοκαθολικής Αρχιεπισκοπής της Βαντούζ.  

Marie Caroline
Getty Images

Διαβάστε Επίσης

Αντίο Adelaide Cottage | H Κate Μiddleton και ο πρίγκιπας William μετακομίζουν σε μια "φωλιά" αξίας 16 εκατομμυρίων λιρών

Tags

Latest

Ούτε η Kate Middleton, ούτε η κόρη της, Charlotte! Αυτή είναι η πλουσιότερη πριγκίπισσα στον κόσμο
NEWS

Ούτε η Kate Middleton, ούτε η κόρη της, Charlotte! Αυτή είναι η πλουσιότερη πριγκίπισσα στον κόσμο

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Scarlett Johansson | Το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε για τον Robert Redford
NEWS

Scarlett Johansson | Το ψευδώνυμο που χρησιμοποιούσε για τον Robert Redford

Movie Review | One Battle After Another: Η νέα "μάχη" του Leonardo DiCaprio σε μία ταινία που τολμά να αντικατοπτρίσει την εποχή μας
ENTERTAINMENT

Movie Review | One Battle After Another: Η νέα "μάχη" του Leonardo DiCaprio σε μία ταινία που τολμά να αντικατοπτρίσει την εποχή μας

ΓΡΑΦΕΙ: GEORGE SATSIDIS
Sarah Ferguson | Οι τραγικές συνέπειες που αντιμετωπίζει από το σκάνδαλο Epstein
NEWS

Sarah Ferguson | Οι τραγικές συνέπειες που αντιμετωπίζει από το σκάνδαλο Epstein

Η πρώην σύζυγος του Michael Douglas παντρεύτηκε τον ετεροθαλή αδελφό της πριγκίπισσας Diana
NEWS

Η πρώην σύζυγος του Michael Douglas παντρεύτηκε τον ετεροθαλή αδελφό της πριγκίπισσας Diana

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Το αγαπημένο άρωμα της Kate Middleton είναι μια δροσερή πρόταση που ταιριάζει σε γυναίκες όλων των ηλικιών
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ

Το αγαπημένο άρωμα της Kate Middleton είναι μια δροσερή πρόταση που ταιριάζει σε γυναίκες όλων των ηλικιών

ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στο Harper's Bazaar: "Ακόμα και οι καλλιτεχνικές σου επιλογές είναι μια πολιτική πράξη"
NEWS

Η Καρυοφυλλιά Καραμπέτη στο Harper's Bazaar: "Ακόμα και οι καλλιτεχνικές σου επιλογές είναι μια πολιτική πράξη"

ΓΡΑΦΕΙ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ι. ΑΝΕΣΤΗ
Style Guide | Όλα τα πουκάμισα που χρειάζεστε στην γκαρνταρόμπα σας αυτό το φθινόπωρο
ΤΑΣΕΙς & SHOWS

Style Guide | Όλα τα πουκάμισα που χρειάζεστε στην γκαρνταρόμπα σας αυτό το φθινόπωρο

ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
Οι διακοπές των Barack και Michelle Obama με superyacht στο Πόρτο Φίνο
NEWS

Οι διακοπές των Barack και Michelle Obama με superyacht στο Πόρτο Φίνο

Best of Network

Από το πιο millennial φόρεμα ως τη Gen Z τσάντα | H μόδα της Gen M είναι εδώ

Από το πιο millennial φόρεμα ως τη Gen Z τσάντα | H μόδα της Gen M είναι εδώ

Back to school, back to cool: 8 τέλεια δώρα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Back to school, back to cool: 8 τέλεια δώρα για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Είδαμε πρώτοι την ταινία F1 με τον Brad Pitt: Τελικά αξίζει ή όχι;

Ανάλαφρες και εύκολες στο styling | Αυτές είναι οι αφέλειες του φετινού φθινοπώρου

Ανάλαφρες και εύκολες στο styling | Αυτές είναι οι αφέλειες του φετινού φθινοπώρου

Ακόμη και 3 ποτά την εβδομάδα αυξάνουν τον κίνδυνο άνοιας – Τι δείχνει νέα μελέτη

Ακόμη και 3 ποτά την εβδομάδα αυξάνουν τον κίνδυνο άνοιας – Τι δείχνει νέα μελέτη

Ηταν η ακύρωση του ραντεβού Μητσοτάκη - Ερντογάν, ένα &quot;μήνυμα&quot; της Αγκυρας προς την Αθήνα; Τι κρύβει

Ηταν η ακύρωση του ραντεβού Μητσοτάκη - Ερντογάν, ένα "μήνυμα" της Αγκυρας προς την Αθήνα; Τι κρύβει

Φθινόπωρο 2025: Η &quot;οικονομική&quot; fall τάση που θα λατρεύεις να φοράς

Φθινόπωρο 2025: Η "οικονομική" fall τάση που θα λατρεύεις να φοράς

10 άνετα τζιν για μαμάδες που δε θα θέλεις να αποχωριστείς

10 άνετα τζιν για μαμάδες που δε θα θέλεις να αποχωριστείς

Pink Powder Mania | Οι ροζ setting πούδρες που αξίζουν μια θέση στο νεσεσέρ σου

Pink Powder Mania | Οι ροζ setting πούδρες που αξίζουν μια θέση στο νεσεσέρ σου