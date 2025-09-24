Ούτε η Kate Middleton, ούτε η κόρη της, Charlotte! Αυτή είναι η πλουσιότερη πριγκίπισσα στον κόσμο

Όταν ακούμε τη φράση "η πλουσιότερη πριγκίπισσα στον κόσμο", το μυαλό μας πηγαίνει αυτόματα στην Kate Middleton, στην κόρη της πριγκίπισσας Charlotte ή στην πριγκίπισσα Leonor. Ωστόσο καμία από τις παραπάνω δεν είναι τόσο πλούσια όσο η Marie Caroline του Λιχτενστάιν. Χαμηλών τόνων, αυτή η κληρονόμος έχει καταφέρει να κρατήσει την περιουσία της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σε αντίθεση με άλλες βασιλικές οικογένειες που βρίσκονται συνεχώς στα μέσα ενημέρωσης, η οικογένεια του Λιχτενστάιν προτιμά να διατηρεί χαμηλό προφίλ, γεγονός που έχει βοηθήσει να γίνει ο πλούτος της λιγότερο εμφανής.

Getty Images

Γεννημένη στις 17 Οκτωβρίου 1996 η Μarie Caroline είναι μέλος της Πριγκιπικής οικογένειας του Λιχτενστάιν Είναι το δεύτερο παιδί και η μοναδική κόρη του Αlois, πρίγκιπα του Λιχτενστάιν και εγγονή του Hans-Adam II. Σε αντίθεση με άλλους βασιλικούς οίκους, η οικογένεια του Λιχτενστάιν έχει διατηρήσει μια πολύ ιδιωτική ζωή, γεγονός που έχει συμβάλει στο να μην είναι τόσο δημόσια γνωστός ο πλούτος τους.

Η περιουσία της Marie Caroline προέρχεται κυρίως από το Ίδρυμα Πρίγκιπα του Λιχτενστάιν, έναν όμιλο που διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία σε τομείς όπως οι τράπεζες, τα ακίνητα, η τέχνη και η γεωργία. Αν και η βασιλική οικογένεια κατέχει ακίνητα σε όλο τον κόσμο, το ίδρυμα είναι η κύρια πηγή του πλούτου τους.

Πόσο υπολογίζεται η περιουσία της;

Η περιουσία της Marie Caroline εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 4,5 δισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που την κατατάσσει στην κορυφή των πλουσιότερων πριγκίπισσας στον κόσμο. Το ποσό αυτό υπερβαίνει κατά πολύ τις εκτιμήσεις άλλων βασιλικών προσωπικοτήτων, όπως η πριγκίπισσα Charlotte, της οποίας ο πλούτος εκτιμάται σε περίπου 4,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Evening Standard.

Η Marie Caroline ζει στο Λονδίνο όπου εργάζεται στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας. Τον Οκτώβριο του 2024, η πριγκιπική οικογένεια του Λιχτενστάιν ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον Βενεζουελάνο επενδυτικό τραπεζίτη Leopoldo Maduro Vollmer.

Getty Images Ο γάμος της Marie Caroline και του Leopoldo Maduro Vollmer.

To ζευγάρι παντρεύτηκε στις 30 Αυγούστου 2025, στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Φλωρίνης στη Βαντούζ. Η λειτουργία τελέστηκε από τον Επίσκοπο Benno Elbs, τον Αποστολικό Διοικητή της Ρωμαιοκαθολικής Αρχιεπισκοπής της Βαντούζ.