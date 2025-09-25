Rihanna | Γέννησε φορώντας ένα ρολόι αξίας 100.000 δολαρίων

Η Rihanna και ο A$AP Rocky μόλις καλωσόρισαν στον κόσμο το τρίτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι που θα ονομάσουν Rocki Irish Mayers. To ζευγάρι έχει ήδη δυο αγόρια.

Οι δυο τους ανακοίνωσαν τα συναρπαστικά νέα στο Instagram, όπου αποκάλυψαν και την ημερομηνία γέννησής της κόρης τους: 13 Σεπτεμβρίου 2025. Η φωτογραφία μητέρας και παιδιού είναι απίστευτα γλυκιά ενώ κάποιοι παρατήρησαν ένα εντυπωσιακό αξεσουάρ στον καρπό της Rihanna: Το πολυτελές ρολόι της.

Η Rihanna φορούσε ένα Audemars Piguet Royal Oak που πωλείται αυτή τη στιγμή στην αγορά για 100.000 δολάρια. "Το χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει είναι το ροζ καντράν, διακοσμημένο με το εμβληματικό μοτίβο 'Grande Tapisserie', που προσθέτει βάθος και υφή στη θηλυκή αλλά και σύγχρονη αισθητική του", διαβάζουμε στην περιγραφή του προϊόντος. Το μπρασελέ είναι κατασκευασμένο από ροζ χρυσό 18 καρατίων.

Στη φωτογραφία με τη νεογέννητη κόρη της, η Rihanna φορούσε επίσης ένα μενταγιόν Renato Cipullo Splendente Letter R (7.950 δολάρια).

Με την Taylor Swift να αρραβωνιάζεται φορώντας ένα ρολόι Cartier και τη Rihanna να γεννάει φορώντας ένα ρολόι AP, μια νέα τάση γεννιέται όσο αφορά στον κόσμο των ανακοινώσεων των celebrities;