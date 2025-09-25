Follow us

Η Kate Middleton είναι έτοιμη να αναλάβει νέο ρόλο

Την πρώτη της εμφάνιση μετά την ανακαίνιση του Παλατιού έκανε η Kate Middleton.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
25-09-2025
Getty Images

Η Kate Middleton έχει κάνει μια σημαντική αλλαγή για να επιβεβαιώσει τον ρόλο της ως μελλοντική βασίλισσα, και αυτό δεν περνάει απαρατήρητο.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας έχει στραφεί σε μακριές φούστες, μήκος κάτω από το γόνατο και πιο επίσημη ενδυμασία από το 2022, καθώς άφησε πίσω της τον τίτλο της δούκισσας του Κέιμπριτζ.

Η σύζυγος του πρίγκιπα William ήταν πάντα προσεκτική με το στιλ της, καθώς κάθε στοιχείο των ενδυμάτων της έχει μια σημαντική σημασία.

Από τη στιγμή που η μελλοντική βασίλισσα ανέλαβε τον νέο της ρόλο, δεδομένης της απειλής της επισφαλούς κατάστασης της υγείας του βασιλιά Κάρολου, η οποία απαιτεί από τον μελλοντικό βασιλιά και τη βασίλισσα να παραμένουν σε υψηλό συναγερμό, η Kate Middleton φαίνεται να έχει εξελίξει το στιλ της σε αυτό που ταιριάζει σε μια βασίλισσα.

"Το μήκος των φουστών της Kate έχει αυξήσει σιωπηλά τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι ένα λεπτομέρεια που λέει πολλά", δήλωσε η ειδική μόδας Oriona Robb στο περιοδικό Hello!, προσθέτοντας ότι το στιλ της πριγκίπισσας έχει σταδιακά μετατοπιστεί από τις "νεανικές σιλουέτες" σε μια πιο "εκλεπτυσμένη παρουσία".

"Οι μακρύτερες φούστες προσδίδουν μια αίσθηση ηρεμίας και ισορροπίας, προσδίδοντας σοβαρότητα χωρίς να θυσιάζουν την κομψότητα για την οποία είναι τόσο γνωστή. Είναι ένα μάθημα για το πώς η μόδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σηματοδοτήσει την ωρίμανση χωρίς να χάσει την επαφή με το προσωπικό στιλ" προσθέτει η Robb.

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα κατάσταση της βασιλικής οικογένειας, η ίδια εξήγησε λεπτομερώς πώς η εξέλιξη του στιλ είναι "βαθιά συμβολική" για τη δυναμική της οικογένειας.

"Το μακρύτερο μήκος της φούστας προβάλλει αξιοπρέπεια και εξουσία, τοποθετώντας την όχι μόνο ως υποστηρικτική φιγούρα, αλλά και ως κάποιον που αποκτά όλο και πιο κεντρικό ρόλο στην βασιλική αφήγηση", σημείωσε η ειδική της μόδας, προσθέτοντας ότι αυτό υποδηλώνει την ανώτερη θέση του ρόλου της, "ισορροπώντας την παράδοση με τη νεωτερικότητα και εξασφαλίζοντας ότι το στυλ της συντονίζεται τόσο με τη συνέχεια όσο και με την ήσυχη δύναμη". 

Η Kate Middleton φαίνεται να προετοιμάζεται να αναλάβει τα ηνία όποτε χρειαστεί, καθώς η κατάσταση της υγείας του βασιλιά μπορεί να τους υποχρεώσει μαζί με τον σύζυγό της πρίγκιπα William να αναλάβουν τους μελλοντικούς τους ρόλους νωρίτερα από ό,τι είχαν φανταστεί. 

