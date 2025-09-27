Ιστορική μέρα για τη Leonor | Έκανε το το ντεμπούτο της ως πριγκίπισσα της Βιάνα

Πριγκίπισσα της Αστούριας, της Χιρόνα... και αυτή την Παρασκευή, επίσης της Βιάνα.

Συνοδευόμενη από τον βασιλιά Felipe και τη βασίλισσα Letizia, η πριγκίπισσα Leonor πήρε λίγες ημέρες άδεια από την Αεροπορική Ακαδημία San Javier για να κάνει το ντεμπούτο της με τον τίτλο της πριγκίπισσας της Βιάνα στην πρώτη της επίσημη επίσκεψη στη Ναβάρα.

Όπως εξηγεί η βασιλική οικογένεια στον ιστότοπό της, αυτός ο τίτλος και το πριγκιπάτο δημιουργήθηκαν πριν από περισσότερα από 600 χρόνια από τον βασιλιά Κάρολο Γ΄ τον Ευγενή για τον εγγονό του Κάρολο της Τραστάμαρα. Ο μονάρχης της Ναβάρας εξίσωσε έτσι το Βασίλειο της Ναβάρας με άλλα στέμματα που είχαν δημιουργήσει παρόμοιους τίτλους για τους κληρονόμους του θρόνου.

Getty images

Σύμφωνα με το Vanity Fair η πρώτη τους στάση στην περιοχή ήταν το Παλάτι της Ναβάρας στην Παμπλόνα, την έδρα της περιφερειακής κυβέρνησης, από όπου, μετά από μια σύντομη θεσμική συνάντηση με την Πρόεδρο María Chivite και άλλους κορυφαίους εκπροσώπους του λαού της Ναβάρας, ο βασιλιάς, η βασίλισσα και η πριγκίπισσα αναχώρησαν για μια περιοδεία στην περιοχή που θα συνεχιστεί μέχρι σήμερα. Αυτή την Παρασκευή, η βασιλική οικογένεια επισκέφθηκε το δημαρχείο της Βιάνα, ενώ το Σάββατο θα επισκεφθεί το βασιλικό κάστρο της Olite και της Tudela.

Στην Αίθουσα Ισαβελίνο του Παλατιού της Ναβάρρας, η πριγκίπισσα Λεονόρ είχε την ευκαιρία να εξετάσει το ιδρυτικό έγγραφο του Πριγκιπάτου της Βιάνα, μια ιστορική περγαμηνή με ημερομηνία 20 Ιανουαρίου 1423, το οποίο καθιέρωσε τον τίτλο της. Στη συνέχεια υπέγραψε το βιβλίο τιμής.

Getty Images H πριγκίπισσα Leonor με τον βασιλιά Felipe και τη βασίλισσα Letizia.

Για την περίσταση, η κληρονόμος φορούσε ένα μπλε κοστούμι Hugo Boss και χρυσά κοσμήματα: το δαχτυλίδι της εταιρείας PDPAOLA με έδρα τη Βαρκελώνη , το οποίο έκανε το ντεμπούτο της στα φετινά Βραβεία Πριγκίπισσας της Χιρόνα, και σκουλαρίκια της εταιρείας κοσμημάτων CXC με έδρα τη Μαδρίτη, τα οποία δανείστηκε από τη μητέρα της, τη βασίλισσα Letizia.