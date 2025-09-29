Follow us

Richard Gere | Οι τρυφερές αγκαλιές με τη σύζυγό του στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Ο Richard Gere φαινόταν τόσο ερωτευμένος με τη σύζυγό του στo fashion show του Giorgio Armani στο Μιλάνο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
29-09-2025
Getty Images

Ο Richard Gere και η σύζυγός του Alejandra Silva έλαμψαν στη βραδιά του fashion show του Giorgio Armani στο Μιλάνο. Το ζευγάρι εμφανίστηκε χέρι-χέρι σε μια λαμπερή βραδιά που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου.  

Η εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν, επίσης, η Cate Blanchett, η Anna Wintour και η Eiza Gonzalez, ήταν αφιερωμένη στον διάσημο σχεδιαστή, ο οποίος απεβίωσε στις 4 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 91 ετών.

Getty Images

Η 42χρονη Alejandra Silva εντυπωσίασε με ένα ασημένιο στράπλες φόρεμα διακοσμημένο με κεντήματα από πούλιες. Ο 76χρονος Richard Gere την συμπλήρωνε τέλεια με ένα κλασικό μαύρο σμόκιν και παπιγιόν καθώς παρακολουθούσαν το show από την πρώτη σειρά.

Richard Gere
Getty Images

Στο εσωτερικό της εκδήλωσης, οι δύο μοιράστηκαν αρκετές τρυφερές στιγμές: από το να χαλαρώνουν σε έναν πολυτελή καναπέ μέχρι να κρατιούνται χέρι-χέρι και να ανταλλάσσουν απαλά χαμόγελα.

Ο Richard Gere μετακόμισε στη Μαδρίτη με τη σύζυγό του

Το ζευγάρι, που μετακόμισε πέρυσι από τη Νέα Υόρκη στη Μαδρίτη, απολαμβάνει τον χρόνο του μαζί στην Ευρώπη. 

Σε συνέντευξή του στην ισπανική έκδοση του Vanity Fair, ο πρωταγωνιστής της ταινίας Pretty Woman μίλησε για τη νέα του ζωή στην ισπανική πρωτεύουσα. "Για μένα, η μετακόμιση στη Μαδρίτη θα είναι μια μεγάλη περιπέτεια, γιατί δεν έχω ζήσει ποτέ μόνιμα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών". "Για την Alejandra, θα είναι υπέροχο να είναι πιο κοντά στην οικογένειά της, στους παλιούς της φίλους και στον πολιτισμό της" συνέχισε. 

Richard Gere | Το σχόλιό του για το sequel του Pretty Woman με τη Julia Roberts

