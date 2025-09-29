Οι διάσημοι που παρακολούθησαν το fashion show του Giorgio Armani στο Μιλάνο

Με χολιγουντιανή λάμψη πλημμύρισε το Μιλάνο την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου. Βρέθηκαν όλοι στην ιταλική πόλη για να τιμήσουν τον Giorgio Armani που έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου.

Το fashion show του ιταλικού οίκου, στο μουσείο Pinacoteca di Brera, έκλεισε πανηγυρικά την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου ενώ ολοκλήρωσε τις εκδηλώσεις για την 50ή επέτειο του οίκου Giorgio Armani.

"Σε αναμονή, αυτές οι σιλουέτες φέρουν το συναισθηματικό φορτίο αυτού που πρόκειται να αποκαλυφθεί", γράφει στον επίσημο λογαριασμό του οίκου στο Instagram για το fashion show.

"Με υφές διαμορφωμένες από το φως της θάλασσας και αποχρώσεις που αντηχούν τη θερμότητα των ορυκτών, κάθε look προαναγγέλλει... ανάμεσα στη σκιά και τη λάμψη, κάθε σιλουέτα γίνεται ένα πέρασμα προς την αποκάλυψη της γυναικείας επίδειξης μόδας Giorgio Armani Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026 στην Pinacoteca di Brera⁣".

Η Cate Blanchett, η Glenn Close, η Lauren Hutton, ο Spike Lee, ο Samuel L. Jackson, ο Richard Gere με την Alejandra Silva, η Anna Wintour, η Leslie Bibb και άλλοι διάσημοι φίλοι του 91χρονου σχεδιαστή παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.

Getty Images Ο Richard Gere με την Alexandra Silva.

Getty Images Οι Spike Lee και Samuel L. Jackson.

Getty Images H Anna Wintour.

Getty Images Οι Cate Blanchett και η Glenn Close.

Getty Images Το σχεδιαστικό δίδυμο του Dsquared2, Dean Caten και Dan Caten.