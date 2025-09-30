Follow us

Marius Borg Høiby | O γιος της Mette-Marit κατηγορείται για 4 βιασμούς και θέλει δημόσια δίκη

Η δίκη θα ξεκινήσει στις 3 Φεβρουαρίου 2026 στο Όσλο.

HARPER&#39;S BAZAAR TEAM
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 30-09-2025
Μια δίκη που θέτει σε κίνδυνο τον θεσμό της μοναρχίας στη Νορβηγία θα ξεκινήσει σε λίγους μήνες. 

Πάνω από ένα χρόνο μετά την πρώτη του σύλληψή για βία, ο γιος της πριγκίπισσας Mette-Marit της Νορβηγίας, Marius Borg Høiby κατηγορείται για 32 εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων βιασμών. Κατηγορείται επίσης για επίθεση εναντίον πρώην συντρόφου. Κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης δέκα ετών.

Η δίκη του ορίστηκε σε λίγους μήνες. Ο Marius Borg Høiby θα εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 3 Φεβρουαρίου, για μια δίκη που θα διαρκέσει έξι εβδομάδες. Σύμφωνα με πληροφορίες που αποκάλυψε η Dagbladet, αρκετοί δικηγόροι υπεράσπισης έχουν ζητήσει κεκλεισμένων των θυρών ακροάσεις λόγω εξαιρετικά ευαίσθητων και προσωπικών πληροφοριών.

Ο Petar Sekulic  ένας από τους δικηγόρους του Marius Borg Høiby ανέφερε ότι είχε ζητηθεί και από την πλευρά τους κεκλεισμένων των θυρών ακροαματική διαδικασία, μόνο σχετικά με ερωτήματα που αφορούν την υγεία του 28χρονου. "Δεν βλέπουμε κανένα λόγο για τον οποίο οι πόρτες θα πρέπει να είναι κλειστές όταν κάνει την κατάθεσή του στο δικαστήριο ", εξήγησε.

Ωστόσο, ο Marius επιθυμεί διαφάνεια  και είναι υπέρ στο ενδεχόμενο μιας δημόσιας δίκης. Ο δικηγόρος του διευκρίνισε ότι ο γιος της Mette-Marit εξακολουθεί να αρνείται τις κατηγορίες για βιασμό και κακοποίηση στις προσωπικές του σχέσεις.

"Έχουμε καταγράψει διψήφιο αριθμό μαρτύρων στην κατάθεσή μας", δήλωσε την περασμένη Πέμπτη στην Aftenposten ο Petar Sekulic, προσθέτοντας ότι πρόκειται για άτομα που γνωρίζουν "και τα δύο μέρη" και που θα είναι σε θέση να παράσχουν στο δικαστήριο "σημαντικές πληροφορίες για να διαπιστωθεί εάν έχουν διαπραχθεί ποινικές πράξεις". 

Γιατί η πριγκίπισσα Mette-Marit αποσύρεται από τα βασιλικά της καθήκοντα

ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙ: ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΡΑΦΕΙ: ΝΑΤΑΛΙΑ ΠΕΤΡΙΤΗ
ΓΡΑΦΕΙ: ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙ: ΑΡΤΕΜΙς ΘΥΜΙΟΥ

