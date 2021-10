Η βασίλισσα Ελισάβετ αρνήθηκε το βραβείο "Oldie of the Year" γιατί "είναι όσο νιώθει"

Με ένα γράμμα απόλυτης ευγένειας, η βασίλισσα Ελισάβετ αρνήθηκε να δεχθεί ένα βραβείο που της προτάθηκε και ο λόγος ήταν η ηλικία της. Η μονάρχης του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο τα 95 της, έδωσε την απάντησή της στο περιοδικό Oldie, αρνούμενη την τιμή που της έγινε, γιατί πιστεύει πως δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να λάβει το βραβείο "Oldie of the Year".

Ειδικότερα, το βρετανικό περιοδικό Oldie, το οποίο εκδίδεται μία φορά το μήνα, έχει ως σκοπό να δημιουργήσει ένα ανάλαφρο και αστείο περιεχόμενο σε αντίθεση με όλα εκείνα τα έντυπα που έχουν ψύχωση με τους νεότερους celebrities. Έχοντας θέσει αυτό ως κύριο στόχο, το Oldie είναι διαχρονικό και χωρίς ηλικία, με αποτέλεσμα οι ιθύνοντες να σκεφτούν πως ήρθε η στιγμή να απονείμουν στη βασίλισσα το βραβείο για το έργο της μέσα στον χρόνο.

Από την άλλη, όμως, η βασίλισσα απαντώντας πως είναι όσο ετών νιώθει, δεν θεωρεί πως είναι η κατάλληλη για το συγκεκριμένο βραβείο, συνεπώς τους ευχήθηκε μέσω του γράμματός της να βρουν τον υποψήφιο που θα του αξίζει.

Το 2011 το βραβείο είχε απονεμηθεί και στον δούκα του Εδιμβούργου, ο οποίος με χιούμορ είχε δεχθεί το "Oldie Of the Year", δηλώνοντας πως "εκτιμώ πολύ την πρόσκλησή σας να λάβω το βραβείο Oldie of the Year. Δεν υπάρχει τίποτα σαν αυτό για το ηθικό να σου θυμίζουν πως τα χρόνια περνούν - ακόμα πιο γρήγορα - και ότι τα κομμάτια αρχίζουν να πέφτουν από το αρχαίο κάδρο. Αλλά είναι ωραίο να σε θυμούνται".

Επιπλέον, ακόμα ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας φάνηκε πως έδωσε την έγκρισή της για το έργο του Oldie. Η Καμίλα, δούκισσα της Κορνουάλης και σύζυγος του πρίγκιπα Καρόλου, ήταν παρούσα στη μεσημεριανή τελετή απονομής για να προσφέρει ορισμένα βραβεία του θεσμού, υπογραμμίζοντας τα πλεονεκτήματα του να μεγαλώνεις.

"Το να βλέπεις τα παιδιά σου να μεγαλώνουν, να απολαμβάνεις τα εγγόνια σου, το να γνωρίζεις πως θα είναι στο σπίτι μετά την επίσκεψη, το να βρίσκεις περισσότερο χρόνο να διαβάσεις, να βρεις περισσότερο χρόνο να διαβάσεις το Oldie και να έρχεσαι σε αυτά τα ευχάριστα δείπνα σαν αυτό", είπε χαρακτηριστικά η δούκισσα της Κορνουάλης.