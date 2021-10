Η Andie MacDowell συγκινείται μιλώντας για τη συνεργασία με την κόρη της

Με αφορμή την συμμετοχή της στην δημοφιλή σειρά του Netflix "Maid", η οποία γνώρισε μεγάλη επιτυχία από τις πρώτες κιόλας μέρες κυκλοφορίας, η Andie MacDowell βρέθηκε καλεσμένη στο talk show του James Corden και μίλησε φανερά συγκινημένη για την συνεργασία με την κόρη της. Η λαμπερή ηθοποιός και η 27χρόνη κόρη της, Margaret Qualley, υποδύονται μητέρα και κόρη στη νέα σειρά, που προσπαθεί να αναδείξει την σκληρή και ανταγωνιστική σύγχρονη πραγματικότητα μέσα από τον ρεαλισμό και την ευαισθητοποίηση.

Η 63χρόνη σταρ εξομολογήθηκε πως η συνύπαρξη με την Margaret τόσο στα γυρίσματα, όσο και στο τελικό αποτέλεσμα ήταν "απλά κάτι απίστευτα μαγικό". "Είμαι τόσο χαρούμενη για εκείνη, πραγματικά περήφανη. Η δουλειά της είναι τόσο καλή, γνήσια και αληθινή και είμαι απίστευτα χαρούμενη που η κόρη μου έχει αυτή την εμπειρία. Όλο αυτό μεταξύ μας λειτούργησε πολύ καλά", δήλωσε η MacDowell φανερά συγκινημένη.

Όπως εξήγησε νωρίτερα η ηθοποιός, το "Maid" περιγράφει την ζωή μιας νεαρής μητέρας στην Αμερική, η οποία πασχίζει να ανεξαρτητοποιηθεί από τον κακοποιητικό σύζυγό της και να καταφέρει να συντηρήσει τόσο τον εαυτό της, όσο και την τρίχρονη κόρη της, για αυτό και αναγκάζεται να δουλέψει ως οικιακή βοηθός. "Προσπαθεί να αναδείξει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με την ενδοοικογενειακή βία. Η πρωταγωνίστρια αγωνίζεται μόνη της, χωρίς καμία στοιχειώδη βοήθεια, ούτε από την μητέρα της, η οποία πάσχει από διπολική διαταραχή", ανέφερε. Η Margaret Qualley υποδύεται την νεαρή μητέρα και η Andie MacDowell ενσαρκώνει την ψυχικά άρρωστη μητέρα της.

Η σειρά των δέκα επεισοδίων βασίζεται στο best seller της Stephanie Land "Maid: Hard Work, Low Pay and a Mother’s Will to Survive", όπου περιγράφει τις εμπειρίες όταν χρειάστηκε να εργαστεί ως οικιακή βοηθός σε σπίτια της Ουάσιγκτον.

Η Andie MacDowell αποκάλυψε επίσης πως με αυτή την συμμετοχή, ήρθε πιο κοντά στον κόσμο καθώς έχει συναντήσει πολλούς ανθρώπους, οι οποίοι με δάκρυα στα μάτια, την ευχαρίστησαν που ακούστηκαν οι αληθινές ιστορίες τους. "Είμαι πραγματικά ευγνώμων που ο κόσμος θα μάθει την ιστορία τους. Το βιβλίο της Land, είναι αληθινά όμορφο", τόνισε η χολιγουντιανή σταρ.