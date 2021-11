Η Kate Middleton επισκέφτηκε με φούξια outfit σχολείο στο Βόρειο Λονδίνο

Η Δούκισσα του Cambridge επέστρεψε στο σχολείο! Γνωστή για το έργο που προσφέρει στην εκπαίδευση, η Kate Middleton πραγματοποίησε πρόσφατα μια επίσκεψη σε ένα γυμνάσιο του Βόρειο Λονδίνου, όπου και παρακολούθησε μέρος του σχολικού προγράμματος. Συγκεκριμένα, οι μαθητές της 8ης τάξης του Nower Hill High School στο Harrow, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την royal συντροφιά της Δούκισσας, η οποία έλαβε μέρος σε ένα μάθημα Φυσικών Επιστημών μαζί τους. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, οι μαθητές εξέτασαν μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, η οποία αναφερόταν στη σημασία της πρώιμης παιδικής ανάπτυξης.

Η Kate Middleton λαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην τάξη είπε στους μαθητές στο τέλος της διάλεξης: "Βρήκα το μάθημα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Μου αρέσει ιδιαίτερα να μαθαίνω νέα πράγματα για το πως λειτουργεί ο εγκέφαλος των μικρών παιδιών, πως αναπτύσσεται ο εγκέφαλος των ενηλίκων αλλά και πως η πρώιμη παιδική ηλικία επηρεάζει τους ενήλικους".

Για την επίσκεψη αυτή, η Δούκισσα του Cambridge επίλεξε ένα ζωηρό χρώμα στο outfit της, το οποίο την έκανε ακόμα πιο προσιτή στα παιδιά. Συγκεκριμένα, η Kate φορούσε ένα παλτό Hobbs σε απόχρωση φούξια, το οποίο συνδύασε με ασορτί ζιβάγκο τοπ. Το χρωματιστό look ολοκληρώθηκε με το μαύρο high-waisted υφασμάτινο παντελόνι και τις suede γόβες της.

Η πρώιμη παιδική ανάπτυξη φαίνεται πως είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα τους royals καθώς το καλοκαίρι του 2021, η Kate Middleton ίδρυσε το "The Royal Foundation Centre for Early Childhood", το οποίο τονίζει τη σημασία των πρώτων παιδικών χρόνων όσον αφορά την εκπαιδευτική ανάπτυξη καθώς και τη μακροπρόθεσμη ευεξία. Σύμφωνα με μια ανακοίνωση από το Παλάτι του Kensington, "Τα τελευταία δέκα χρόνια, η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα έχει αφιερώσει χρόνο εξετάζοντας πώς προκλήσεις στη μετέπειτα ζωή, όπως ο εθισμός, η οικογενειακή κατάρρευση, η κακή ψυχική υγεία, η αυτοκτονία και η έλλειψη στέγης μπορούν να έχουν τις ρίζες τους στα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Μέσω του έργου στο "The Royal Foundation Centre for Early Childhood", στοχεύει να αναδείξει πώς αυτά που βιώνουμε στην πρώιμη παιδική ηλικία διαμορφώνουν τον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο, γι' αυτό οι θετικές σχέσεις, τα περιβάλλοντα και οι εμπειρίες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είναι τόσο κρίσιμες".