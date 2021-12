Η εκδίκηση της Rita Moreno | Το ραντεβού με τον Elvis Presley που έκανε τον Marlon Brando να ζηλέψει

Η 8ετής σχέση της Rita Moreno με τον Marlon Brando τής άφησε ανάμεικτα συναισθήματα, αφού ο δεσμός τους πέρασε από σαράντα κύματα και αρκετούς χωρισμούς. Η 89χρονη σήμερα ηθοποιός έχει αναφερθεί πολλές φορές στο γεγονός πως ο τότε σύντροφός της δεν ήταν ιδιαίτερα πιστός, κάτι που εξομολογήθηκε και στην εκπομπή "The View" στην οποία εμφανίστηκε για να προωθήσει τη νέα της ταινία, το remake του West Side Story.

Η ίδια επιβεβαίωσε ότι ο Brando την είχε απατήσει πολλές φορές, ενθυμούμενη μία συγκεκριμένη φορά που την πλήγωσε βαθιά. "Βρήκα γυναικεία εσώρουχα στο σπίτι του και φυσικά ήμουν πολύ στενοχωρημένη, επέστρεψα σπίτι μου με δάκρυα. Ήμουν αθώα και ήμουν θυμωμένη, απλά έξαλλη", δήλωσε στην εκπομπή.

Για καλή της τύχη, την επόμενη ημέρα χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν ο ατζέντης του Elvis Presley, ο συνταγματάρχης Πάρκερ, ο οποίος ήθελε να κλείσει μαζί της ραντεβού για τον πελάτη του." Εδώ συνταγματάρχης Πάρκερ, ο πελάτης μου είναι ο Elvis Presley. Ο Elvis σας είδε στην επιτροπή της 20th Century Fox και του άρεσε αυτό που είδε. Και θα ήθελε πολύ να σας συναντήσει. Θα θέλατε εσείς;", αφηγήθηκε η Moreno στην εκπομπή σχετικά με το εν λόγω τηλεφώνημα.

Εκείνη τη στιγμή, όπως περιέγραψε η ηθοποιός, σκέφτηκε αμέσως τα εσώρουχα που είχε δει την προηγούμενη ημέρα και απάντησε κατευθείαν πως θα ήθελε και η ίδια. Έτσι, κατάφερε να βγει αρκετές φορές με τον βασιλιά του ροκ εν ρολ, μόνο που ενώ τον αποκάλεσε πολύ τρυφερό, ταυτόχρονα τον έβρισκε βαρετό. "Ήταν πολύ γλυκός, όμως ήταν ένα παιδί από την επαρχία" υποστήριξε η Moreno, σε σύγκριση με τον εκρηκτικό Marlon Brando.

Όταν λοιπόν έπεσε στην αντίληψη του Brando το ειδύλλιο μεταξύ τους, έγινε έξαλλος και άρχισε να πετάει καρέκλες, όπως θυμάται η ηθοποιός. "Ήταν τόσο θυμωμένος, ήταν καταπληκτικό", είπε με χιούμορ η Moreno, η οποία ένιωσε πως εκείνη τη στιγμή πήρε το αίμα της πίσω.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1952 στα γυρίσματα της ταινίας Désirée, όταν η Moreno ήταν 22 ετών και λίγα χρόνια αργότερα ξεκίνησαν να έχουν σχέση. Σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ της στο Netflix "Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go for It", η ίδια παραδέχθηκε πως "o Brando ήταν ο μπαμπάκας που δεν μπορούσa να ικανοποιήσω. Δεν το ήξερα αυτό - δεν είχα επίγνωση. Όμως, ήταν εκείνος που ήθελα να ευχαριστήσω, ήταν εκείνος που επιθυμούσα να παντρευτώ".

Η ηθοποιός τον είχε αποκαλέσει στο παρελθόν μία μεγάλη αγάπη της ζωής της, παρά τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Παρακολουθήστε το βίντεο: