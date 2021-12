Rita Moreno | Ο βιασμός της στα 16 και η σκηνή στο West Side Story που την έκανε να βιώσει την ίδια φρίκη

Η Rita Moreno με αφορμή το remake του West Side Story από τον Steven Spielberg μίλησε για την ταινία που της χάρισε ένα Όσκαρ και την έκανε παγκοσμίως γνωστή του 1961.

Μιλώντας στην εκπομπή 60 Minutes, η σταρ θυμήθηκε τη σκηνή βιασμού που έπρεπε να γυρίσει όταν η συμμορία Jets επιτέθηκε στην ηρωίδα που υποδυόταν, την Anita.

Η βραβευμένη ηθοποιός που σε λίγες μέρες θα κλείσει τα 90 εξήγησε πως "όταν κάναμε τις πρόβες για τη σκηνή με τον βιασμό, όταν με κακοποιούσαν, έσπρωξα τα αγόρια μακριά κι άρχισα να κλαίω, δεν μπορούσα να σταματήσω”, είπε.

"Όλα αυτά τα τραύματα που νόμιζα ότι είχαν θεραπευτεί είχαν ανοίξει. Ήμουν σαν ένα πληγωμένο ζώο” πρόσθεσε η σταρ τονίζοντας πως "αυτή είναι η σκηνή που ξέρω ότι μου χάρισε το Όσκαρ”.

Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει στο ντοκιμαντέρ 'Rita Moreno: Just A Girl Who Decided To Go For It” ότι όταν ήταν μόλις 16 ετών ένας ατζέντης την είχε βιάσει. Στο ίδιο ντοκιμαντέρ, μάλιστα είχε αποκαλύψει ότι είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει.

Η σχέση της με τον Marlon Brando δεν ήταν καλή, με την ηθοποιό να σκέφτεται να δώσει τέλος στη ζωή της εξαιτίας της κακοποίησης και των απιστιών του σταρ: "Έμοιαζε με Έλληνας Θεός” είχε πει για τον ηθοποιό με τον οποίο είχε σχέση από το 1954 έως το 1962. Κάποια στιγμή έμεινε έγκυος αλλά έκανε μια έκτρωση εκτός νοσοκομείου που την οδήγησε σε αιμορραγία για μέρες. "Όταν προσπάθησα να το κάνει ήταν γιατί δεν άντεχα άλλο τον πόνο που βίωνα στη σχέση μου με τον Marlon Brando. Ήταν εξευτελιστικό και τον άφηνα να με πατήσει. Και μισούσα τον εαυτό μου για αυτό”.

Όπως είχε προσθέσει "ήθελα να με ξεφορτωθώ γιατί πίστευα ότι δεν άξιζα να ζήσω. Και πήρα τα χάπια”. Τελικά η Moreno έζησε και λίγα χρόνια μετά γύρισε μια ταινία μαζί με τον Brando, το "The Night of the Following Day.” Την ημέρα που γύρισαν μαζί μια δραματική σκηνή, όπως λέει "άνοιξε μια παλιά πληγή από την εποχή που με εκμεταλλευόταν, όταν είχε άλλες γυναίκες. Άρχισα να του ουρλιάζω και ποτέ δεν σταμάτησαν το γύρισμα. Ο σκηνοθέτης το λάτρεψε”.