And Just Like That | Πώς η απώλεια του Mr.Big θα αλλάξει την Carrie στα επόμενα επεισόδια της σειράς

Το πολυαναμενόμενο revival του Sex and the City ξεκίνησε με μια μεγάλη ανατροπή που σόκαρε αλλά και εκνεύρισε τους fans. Ο Mr.Big πεθαίνει μετά από καρδιακή προσβολή στο πρώτο επεισόδιο του ‘And Just Like That’ αφήνοντας την Carrie συντετριμμένη.

Ο δημιουργός της σειράς, Michael Patrick King, που έγραψε και σκηνοθέτησε τα πρώτα δύο επεισόδια εξηγεί στο Deadline πώς η μεγάλη αυτή απώλεια στη ζωή της πρωταγωνίστριας θα την αλλάξει αλλά και πώς θα επηρεάσει όλη την πλοκή της ιστορίας.

Αυτή η εξέλιξη, είπε "επηρεάζει όλη τη σειρά" καθώς "δημιουργεί ένα τεράστιο κενό" για όλους τους χαρακτήρες. Η Carrie στα υπόλοιπα οχτώ επεισόδια (μετά τα πρώτα δύο που ήδη έχουν προβληθεί) θα είναι χήρα και θα προσπαθεί με τη βοήθεια των φίλων της να ανακαλύψει τον νέο της εαυτό.

"Εδώ είμαστε πάλι και τώρα είναι το ίδιο πράγμα, δεν μπορεί να έχει αυτό που πιστεύει ότι θα έπρεπε να έχει, δηλαδή τον Mr.Big" είπε ο King εξηγώντας ότι από την αρχή του Sex and the City αυτό που την κινητοποίησε να εξελιχθεί σαν άνθρωπος και να εστιάσει στη δική της ζωή ήταν πάντα η απουσία του Mr.Big.

Τα επόμενα επεισόδια "θα αφορούν σε αυτή την σημαντική, προκλητική και συναισθηματική σχέση που η Carrie έχει με τον εαυτό της και επίσης την εξέλιξη κάποιου που είχε αγάπη στη ζωή του αλλά και τι σου κάνει αυτό", πρόσθεσε ο King. Όπως είπε χαρακτηριστικά "είναι καλύτερο να έχεις αγαπηθεί και να το έχεις χάσει ή να μην έχεις αγαπηθεί ποτέ; Η άλλη εξέλιξη είναι στην πραγματικότητα οι φιλίες και πώς σε στηρίζουν μετά από ένα θάνατο. Οι φιλίες είναι το πιο δυνατό πράγμα που μπορείς να έχεις όταν περνάς τα χειρότερα πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή, δηλαδή τον θάνατο".