Michael Patrick King | Γιατί ο Mr. Big έπρεπε να πεθάνει στο πρώτο επεισόδιο

Ίσως να μην υπήρξε ούτε ένας φαν του Sex and the City, ο οποίος ύστερα από την παρακολούθηση του πρώτου επεισοδίου του reboot "And Just Like That" να μην απογοητεύτηκε ή έστω να σοκαρίστηκε από την εξέλιξη. Χωρίς να φοβόμαστε για τα spoiler, αφού όλοι γνωρίζουν τι ακριβώς συνέβη, ο θάνατος του Mr. Big ήταν μία αμφιλεγόμενη επιλογή από τη μεριά του δημιουργού, έτσι όπως τουλάχιστον υποστήριξαν οι φαν στα social media. Ο Michael Patrick King, όμως, έχει αντίθετη άποψη.

"Το σενάριο του θανάτου ήταν το αρχικό πλάνο. Κανείς δεν ήθελε να επιστρέψει, αν το σόου δεν θα ήταν διαφορετικό", δήλωσε ο King στο Vanity Fair. Και όσο κι αν το καστ ήταν σύμφωνο με την εξέλιξη, ακόμα και ο Chris Noth, ο ηθοποιός που βρίσκεται πίσω από τον Mr. Big, ξαφνιάστηκε και ήθελε να καταλάβει για ποιον λόγο έπρεπε το δυσάρεστο να συμβεί στο πρώτο επεισόδιο.

"Όταν είπα στον Chris πως ο Mr. Big πεθαίνει στο πρώτο επεισόδιο, ήξερε πραγματικά πως δεν θα ήταν το ίδιο. Και έπρεπε να το συζητήσουμε. Επιθυμούσε πραγματικά να συζητήσουμε το γιατί πεθαίνει και τι σημαίνει αυτό για τη σειρά", είπε χαρακτηριστικά ο δημιουργός του "And Just Like That".

Όμως, όπως πρόσθεσε, όσο περισσότερο μιλούσαν γι'αυτό, τόσο πιο πολύ ο Noth καταλάβαινε ότι η εξέλιξη ήταν για το καλό της Carrie. "Είναι καλύτερο να έχεις αγαπήσει και να έχεις χάσει παρά το να μην έχεις αγαπήσει ποτέ. Μόλις ο Chris το κατάλαβε πως θα ήταν φανταστικό για την Carrie, έκανε αυτή τη θυσία για εμάς και επειδή αγαπάει τόσο πολύ τη Sarah Jessica", επεσήμανε ο King.

Από την άλλη, ο ίδιος βρίσκει ενδιαφέρουσα την ιστορία της ηρωίδας του, στο ότι βρίσκεται στα 55 της και είναι ξανά μόνη, συνδέοντάς τη με το συμπέρασμα που είχε καταλήξει η Carrie στο τέλος της original σειράς. Στο ότι η πιο σημαντική σχέση που έχεις στη ζωή είναι αυτή με τον εαυτό σου.

Επιπλέον, ο King αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο ο χαρακτήρας του πεθαίνει, ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει να κάνει καθόλου με το ίδιο το ποδήλατο γυμναστικής. Στην ουσία, όπως εξήγησε ο King, το ποδήλατο αντιπροσώπευε τη σύγχρονη ζωή στην οποία ζούμε, δείχνοντας παράλληλα, πως ο χαρακτήρας, παρά την ηλικία του ήταν πολύ ζωντανός και καθόλου "μεγάλος".