H Cynthia Nixon παραλίγο να μην παίξει στο And Just Like That

H Cynthia Nixon σε συνέντευξή της δήλωσε πως δίσταζε να ενσαρκώσει ξανά τη Miranda Hobbs, στο And Just Like That, αν δεν γίνονταν κάποιες ουσιαστικές αλλαγές που θα διόρθωναν αυτά που η ίδια θεωρούσε ως "κακώς κείμενα” στο Sex & The City. "Ήταν μια πολύ δύσκολη απόφαση", είπε. "Πραγματικά δεν πίστευα ότι ήμουν έτοιμη να το κάνω - ήμουν πολύ διστακτική. Όμως όσο περισσότερο μιλούσα με τη Sarah Jessica (Parker), τον Michael Patrick King (σεναριογράφο και δημιουργό της σειράς) και την Christine (Davis), πείστηκα ότι θα γίνονταν κάποια πράγματα που θεωρούσα απαραίτητα και αφορούσαν μια ουσιαστική αλλαγή σε ό,τι αφορά τη διαφορετικότητα που δεν υπήρχε στην αρχική σειρά. Με έπεισε το ότι όλοι άκουγαν πραγματικά και πόσο δουλέψαμε τελικά όλοι μαζί όχι απλώς για να "διακοσμήσουμε το σπίτι”, αλλά για να χτίσουμε ένα εντελώς νέο σπίτι –που να περιλαμβάνει τόσο εμάς όσο και νέους χαρακτήρες".

Η Νixon αναφέρθηκε επίσης στη σχεδόν πρωτοφανή επιλογή οι πρωταγωνίστριες της σειράς να είναι τρεις μεσήλικες γυναίκες. "Οι χαρακτήρες είναι 55 ετών, άρα βρίσκονται στην εμμηνόπαυση. Και η εμμηνόπαυση έχει εμπνεύσει πολλά αστεία ανέκδοτα, έχει όμως και τις δυσάρεστες πτυχές της", είπε. "Αλλά είναι και μια εποχή που οι γυναίκες έχουν περάσει δεκαετίες φροντίζοντας άλλους ανθρώπους και μπορούν να επικεντρωθούν ξανά στον εαυτό τους, στο ποιες είναι και ποιες θέλουν να είναι". Η ηθοποιός πρόσθεσε ότι, παρά τα ελαττώματα του Sex & The City εξακολουθεί να τη συγκινεί βαθιά το πόσο έχει αγγίξει τους τηλεθεατές. "Είμαι πολύ περήφανος για τη σειρά – παρόλο που περιστασιακά κώφευε μπροστά σε θέματα που αφορούσαν τη φυλή και το φύλο. Η Miranda μου πρόσφερε πολλούς καταπληκτικούς ρόλους όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά όσο απομακρύνομαι από εκείνη, τόσο καλύτερα γίνονται τα πράγματα γιατί ο κόσμος έχει πάψει να με σκέφτεται σαν να είμαι η Miranda. Όμως, το Sex and the City μου έδωσε μια καριέρα και θα είμαι πάντα ευγνώμων για αυτό".