Οι πρωταγωνίστριες του "And Just Like That" αισθάνονται σέξι και δυναμικές στην ηλικία που είναι

Η Patricia Field δεν ήταν η μόνη που έκανε την παρατήρηση για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται οι πρωταγωνίστριες του "And Just Like That", οι οποίες σύμφωνα με τα λεγόμενά της μοιάζουν γερασμένες. Για την ακρίβεια, δεν ήταν λίγοι οι χρήστες των social media και όσοι παρακολούθησαν τα δύο πρώτα επεισόδια του reboot του Sex and the City που σχολίασαν αρνητικά το γεγονός πως οι άλλοτε ανέμελες τριαντάρες προσγειώθηκαν απότομα στο σήμερα και στην ηλικία των 50+.

Στη συζήτηση συμμετείχε ενεργά η Sarita Choudhury, που εντάχθηκε στο καστ της σειράς, η οποία αισθάνθηκε ευτυχία όταν συνειδητοποίησε το γεγονός πως όλοι πρωταγωνιστές βρίσκονται στην ίδια ηλικία. "Όταν διάβασα το σενάριο, σκέφτηκα, όλοι λένε την ηλικία τους και τότε συνειδητοποίησα πως δεν το έχω δει αυτό πουθενά αλλού στην τηλεόραση", δήλωσε η ηθοποιός σχολιάζοντας το θέμα της ηλικίας. "Είμαστε όλοι στο μακιγιάζ και ήταν η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα πως συνήθως όταν μπαίνεις σε ένα σόου, τις περισσότερες φορές είσαι η μόνη γυναίκα που είναι μεγαλύτερη. Το να είμαι σε ένα σόου που όλοι βρίσκονται κοντά στην ίδια ηλικία, είναι απλά φανταστικό", πρόσθεσε.

Επιπλέον, η Choudhury υπογράμμισε πως στην ηλικία που βρίσκεται σήμερα και ειδικότερα παίζοντας σε αυτό το σόου, νιώθει πιο δυναμική από ποτέ, χωρίς να αναλώνεται στο θέμα της ηλικίας. "Είναι παράξενο πως κάνοντας το σόου, ακόμα κι αν είμαι στη δεκαετία των 50, με έχει κάνει να νιώθω πιο χαλαρή και πιο σέξι απ'ό,τι ήμουν στα 30 μου", επεσήμανε.

Στο ίδιο mood εμφανίστηκε και η Nicole Ari Parker, την οποία είδαμε στα πρώτα επεισόδια ως την καινούρια φίλη της Charlotte, η οποία δήλωσε πως νιώθει πολύ καλά στα 51 της χρόνια. "Για πρώτη φορά στη ζωή μου νιώθω απίστευτα σέξι, νιώθω τόσο έτοιμη. Αισθάνομαι λες και απέτυχα και ανέστησα τον εαυτό μου τόσες φορές που δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα. Είμαι τόσο έτοιμη για τη ζωή έτσι ξαφνικά. Δεν έχω αυτές τις περίεργες ανασφάλειες που είχα στα 20 ή στα 35, νιώθω υπέροχα", είπε χαρακτηριστικά η τηλεοπτική Lisa.

Λίγους μήνες νωρίτερα και η Sarah Jessica Parker είχε θίξει το ζήτημα του ηλικιακού ρατσισμού που υφίστανται μέχρι σήμερα οι γυναίκες, σχολιάζοντας τη ψύχωση των social media χρηστών με τα λευκά μαλλιά της και συγκρίνοντάς το περιστατικό με το γεγονός πως οι μεγαλύτεροι άνδρες δε δέχονται ποτέ age shaming.