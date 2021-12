And Just Like That | Tα ασημένια μαλλιά είναι η πιο stylish επιλογή για τις γυναίκες άνω των 50

Ύστερα από μήνες social media buzz, το reboot του Sex and the City έκανε πρεμιέρα, με ανανεωμένη ταυτότητα, η οποία πλέον εκτός από στιλιστικά άρτια σύνολα με τολμηρές λεπτομέρειες και εντυπωσιακά stilettos, περιλαμβάνει και φυσικά ασημένια hair looks, στοιχείο, το οποίο αποτέλεσε hot topic τους τελευταίους μήνες.

Για την Sarah Jessica Parker τα αρνητικά σχόλια ήταν καθαρά μισογυνιστικά. "Ποτέ δεν θα γινόταν αυτό για έναν άντρα. Τα γκρίζα μαλλιά είναι γκρίζα μαλλιά. Κάθομαι εδώ με τον Andy Cohen και έχει ένα κεφάλι γεμάτο με γκρίζα μαλλιά και είναι υπέροχος. Γιατί είναι εντάξει για αυτόν;", είπε αγανακτισμένη σε πρόσφατη συνέντευξή της.

Πρόκειται για μια κλασική περίπτωση ηλικιακού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων. Οι άντρες μπορούν να φαλακρίσουν και να γκριζάρουν, και θεωρούνται εξαιρετικοί, σοφιστικέ και γοητευτικοί. Οι γυναίκες, από την άλλη πλευρά, υποχρεούνται να "απολογούνται" και να κρύβουν κάθε γραμμή στο πρόσωπό τους και γκρίζα τρίχα στο κεφάλι τους.

Αυτό το double standard επέλεξε να καταρρίψει το And Just Like That και τα κατάφερε, ενισχύοντας το glamour factor του original 50-something cast, αντί να το κατευνάσει εξαιτίας των ασημένιων hair looks του. Κάτι τέτοιο θα ήταν εξάλλου πραγματικό δυστύχημα για μία σειρά, που δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη για τίποτα, από τους γυναικείους οργασμούς και τις εξάψεις της εμμηνόπαυσης, μέχρι τα extravagant couture σύνολα των πρωταγωνιστριών.

Γκρίζα μαλλιά | Σε ποιες πάνε σύμφωνα με το And just like that

Παραδόξως, το ίδιο debate που γινόταν στην πραγματική ζωή σχετικά με το κατά πόσο ταιριάζουν στις πρωταγωνίστριες τα γκρίζα μαλλιά, συνέβαινε και on screen. Σε μία σκηνή του πρώτου επεισοδίου, η Miranda, η Charlotte και η Carrie συζητούν για το αν θα πρέπει η Miranda να βάψει τα μαλλιά της τώρα που βρίσκεται στα μισά της έκτης δεκαετίας της ζωής της. Η Charlotte φαίνεται θετική λέγοντας: "Απλά νομίζω ότι το γκρι σε μεγαλώνει", λέει. Η δυναμική δικηγόρος απάντησε τότε: "Υπάρχουν πιο σημαντικά προβλήματα στον κόσμο από το να δείχνεις νέα". Το debate έληξε με τη συμμετοχή της Carrie, η οποία διαβεβαίωσε την Miranda ότι δείχνει "υπέροχη!".

Όσο εξελίσσεται η σειρά, αποδεικνύεται περίτρανα ότι τα γκρίζα μαλλιά πάνε σε όλες τις γυναίκες, αρκεί να τα υιοθετήσουν με αυτοπεποίθηση. Αντί να αντιμετωπίσει το ασημένιο hair look της Cynthia Nixon σαν στιλιστικό εμπόδιο, η costume designer του show, Molly Rogers, το βρήκε σαν ευκαιρία να την ντύσει με ρούχα, που η ginger 30-something Miranda δεν θα μπορούσε ποτέ να αναδείξει.

"Το χρώμα μαλλιών της Miranda έχει αλλάξει, γεγονός που μας επέτρεψε να κάνουμε ενδιαφέρουσες επιλογές από τη χρωματική παλέτα. Όταν έχεις ασημένια μαλλιά, μπορείς να πειραματιστείς πολύ με το styling. Εμείς τα αντιμετωπίζαμε σαν κάτι το ουδέτερο. Μπορούσαμε να παίξουμε με διαφορετικά έντονα χρώματα και patterns και λειτούργησαν σαν ένα πολύ καλό κάδρο", είπε αποδεικνύοντας πως το γκρι είναι το νέο nude.