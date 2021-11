"And Just Like That" | Η Sarah Jessica Parker απαντά στα μισογυνικά σχόλια για την εμφάνισή της

Όταν ανακοινώθηκε ότι ετοιμάζεται το reboot του 'Sex and the City' πολλοί fans ενθουσιάστηκαν για τη νέα σειρά, πολλοί ήταν όμως κι εκείνοι που βρήκαν το καστ του 'And Just Like That', τις τρεις κεντρικές ηρωίδες "πολύ μεγάλες” για να υποδυθούν τους δημοφιλείς ρόλους.

Στα social media κυκλοφόρησαν πολλά memes αλλά και φωτογραφίες που συνέκριναν την Sarah Jessica Parker και τα φυσικά γκρι μαλλιά της με το καστ των Golden Girls. Η ηθοποιός απάντησε στην αρνητική κριτική, δηλώνοντας σε συνέντευξή της στη Vogue πως "υπήρξαν πολλά μισογυνικά σχόλια για εμάς που δεν θα γίνονταν ποτέ για έναν άντρα”.

Η 56χρονη σταρ είπε πως "γκρι μαλλιά, γκρι μαλλιά. Έχει γκρι μαλλιά; Κάθομαι με τον Andy Cohen και έχει γκρι μαλλιά και είναι υπέροχος. Γιατί είναι εντάξει για αυτόν; Δεν ξέρω τι να σας πω”, τονίζοντας πως "ειδικά στα social media. Όλοι έχουν κάτι να πουν. Έχει πολλές ρυτίδες, δεν έχει αρκετές ρυτίδες. Είναι σαν να μην θέλει ο κόσμος να είμαστε εντάξει με αυτό που είμαστε. Σαν να απολαμβάνουμε να πονάμε από αυτό που είμαστε, είτε επιλέξουμε να μεγαλώσουμε φυσικά και να μην είμαστε άψογες είτε κάνουμε κάτι που μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα”.

Η Parker πρόσθεσε πως "ξέρω πως μοιάζω. Δεν έχω επιλογή. Τι να κάνω για αυτό. Να σταματήσω να μεγαλώνω; Να εξαφανιστώ;”. H ηθοποιός επιστρέφει στις τηλεοπτικές μας οθόνες ως Carrie Bradshaw στη νέα σειρά που θα κάνει πρεμιέρα τον Δεκέμβρη και θα παρουσιάσει τη ζωή της Carrie στα 50 της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Carrie και ο Mr.Big σκέφτονται να πάρουν διαζύγιο αλλά στο πλευρό της είναι πάντα οι φίλες της Miranda Hobbes και Charlotte York ενώ λείπει η Samantha, αφού η Kim Kattrall δεν θέλησε να επιστρέψει στη σειρά. Το 'And Just Like That' βρίσκει την Carrie να έχει απολύσει τη Samantha από υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων με αποτέλεσμα οι δύο φίλες να μην μιλάνε πια.