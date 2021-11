Kim Cattrall | To νέο της τηλεοπτικό βήμα αφού αρνήθηκε τη συμμετοχή της στο "And Just like that..."

Μπορεί η μη συμμετοχή της στο reboot του "Sex and the city" να απογοήτευσε τους fans της σειράς και της "Samantha", αλλά η Kim Cattrall δεν έχει σκοπό να βάλει τελεία στην τηλεοπτική της καριέρα. Έτσι, μετά τη συμμετοχή της στη δραματική σειρά "Filthy Rich", που έκανε πρεμιέρα το 2020 στο Fox χωρίς ωστόσο επιτυχία αφού ακυρώθηκε μετά το τέλος της πρώτης σεζόν, η ηθοποιός επιστρέφει με τη συμμετοχή της στο spinoff μία επιτυχημένης κωμωδίας: θα δανείσει τη φωνή της στην ηρωίδα "Sophie" της σειράς "How I Met Your Father".

Όπως αποκάλυψε το People.com, η Cattrall θα συμμετέχει στη νέα σειρά του Hulu, How I Met Your Father, ως η μελλοντική εκδοχή της "Sophie", την οποία θα ερμηνεύει η Hilary Duff. Στη νέα ιστορία, η ηρωίδα της Cattrall θα αφηγείται στον γιο της την ιστορία για το πώς γνώρισε τον πατέρα του, όπως έκανε ο Bob Saget στον Josh Radnor στην αρχική σειρά "How I Μet Your Father".

"Όταν η Kim Cattrall είπε το "ναι" ούρλιαξα" έγραψε στο Instagram η Duff, που είναι και παραγωγός της σειράς. "Δεν θα μπορούσα να βρω καλύτερη φωτογραφία από αυτή που ξέθαψα από το διαδίκτυο".

Η Kim Cartall εξήγησε ότι η απόφασή της να μη συμμετάσχει στο "And Just Like That...", τη συνέχεια του "Sex and the city", είχε να κάνει με τις τεταμένες σχέσεις ανάμεσα σ' εκείνη και τις συμπρωταγωνίστριες, ιδίως τη Sarah Jessica Parker. Πάντως, η παραγωγή ελπίζει ότι ίσως καταφέρει να πείσει την Cartall, γι' αυτό και η απουσία της από τη νέα σειρά δεν θα δικαιολογηθεί με κάτι οριστικό, όπως ο θάνατος της ηρωίδας, που είχε αρχικά υπονοηθεί.

Πηγή: madamefigaro.gr