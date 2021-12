H Betty White αποκάλυψε το μυστικό της μακροζωίας της

Λίγο πριν συμπληρώσει έναν αιώνα ζωής, η Αμερικανίδα ηθοποιός Betty White, που άφησε εποχή στο ρόλο της Rose στη σειρά Τα Χρυσά Κορίτσια, ρωτήθηκε για τις διατροφικές συνήθειές της και το μυστικό της μακροζωίας της.

"Προσπαθώ να μην τρώω ό,τι είναι πράσινο", είπε αστειευόμενη, συμπληρώνοντας: "Νομίζω ότι λειτουργεί". Η σταρ αποκάλυψε πως, πέρα από τα αστεία, θεωρεί ότι το μυστικό της υγείας και της καλής φυσικής της κατάστασης είναι πως "γεννήθηκε αισιόδοξη". "Είναι κάτι που κληρονόμησα από τη μητέρα μου και δεν το άλλαξε ποτέ", είπε. "Ό,τι κι αν συμβαίνει πάντα βρίσκω τη θετική πλευρά. Είμαι πολύ τυχερή που έχω την υγεία μου και νιώθω τόσο καλά σε αυτή την ηλικία, είναι καταπληκτικό”, πρόσθεσε.

Αφού εργάστηκε στο χώρο του θεάματος για περισσότερα από 75 χρόνια, η Betty White απολαμβάνει τώρα μια ήσυχη ζωή στο Λος Άντζελες, όπου περνάει τον ελεύθερο χρόνο της παίζοντας σταυρόλεξα και άλλα παιχνίδια. Tης αρέσει επίσης να βλέπει ντοκιμαντέρ με ζώα, τηλεπαιχνίδια και αθλητικούς αγώνες, κυρίως γκολφ. Παράλληλα, είναι πολύ ενεργή σε ό,τι αφορά την προστασία των ζώων υποστηρίζοντας οργανώσεις όπως το Wildlife Learning Center, το Monterey Bay Aquarium και το Actors and Others for Animals.

"Η Betty ζει μια ευτυχισμένη ζωή", είπε για εκείνη ο Jeff Witjas, ο επί χρόνια μάνατζερ και φίλος της. "Πάντα σκέφτεται πρώτα τους άλλους και παραμένει θετική ό,τι κι αν γίνει, ακόμα κι όταν την κερδίζω στα χαρτιά".

Πριν από τρία χρόνια, η White είχε δηλώσει στο περιοδικό Parade ότι η συνταγή της για μια μακρά, ευτυχισμένη ζωή είναι η βότκα και τα χοτ ντογκ "μάλλον με αυτή τη σειρά". Πέρσι, γιόρτασε τα 99α γενέθλιά της ταΐζοντας ένα ζευγάρι πάπιες που επισκέπτονται τακτικά το σπίτι της και απολαμβάνοντας χοτ ντογκ με τηγανιτές πατάτες. "Αφού κλείνω τα 99, μπορώ να μείνω ξύπνια μέχρι αργά χωρίς να ζητήσω άδεια!" είπε χαριτολογώντας στο Associated Press.

Για τα φετινά 100ά γενέθλιά της έχει ετοιμάσει μια έκπληξη για τους θαυμαστές της: την κυκλοφορία της ταινίας-ντοκιμαντέρ για τη ζωή της που θα προβληθεί για μία και μόνο ημέρα στους κινηματογράφους της Αμερικής, στις 17 Ιανουαρίου.