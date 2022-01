"And Just Like That" | Η Nicole Ari Parker εξηγεί πώς το reboot εγκαινίασε μία νέα εποχή

Ένα ζήτημα για το οποίο πολλές σειρές του παρελθόντος είχαν κατηγορηθεί ήταν η έλλειψη έγχρωμων χαρακτήρων και η μη ρεαλιστική παρουσίαση αυτής της ομάδας του πληθυσμού στη μικρή οθόνη. Μία σειρά που είχε υποπέσει σε αυτό το παράπτωμα ήταν μεταξύ άλλων και το Sex and the City, που σπάνια στην πλοκή του παρακολουθήσαμε ιστορίες με χαρακτήρες χρώματος. Με τον κόσμο να αλλάζει συνεχώς και το θέμα της συμπερίληψης και της διαφορετικότητας να λαμβάνει σιγά σιγά την προσοχή που του αρμόζει, όπως όλα δείχνουν, το reboot "And Just Like That" έφτασε για να διορθώσει το πρόβλημα.

Τουλάχιστον αυτό εξηγεί η Nicole Ari Parker, την οποία γνωρίσαμε καλύτερα στα νέα επεισόδια της σειράς που έκανε πρεμιέρα πριν λίγες εβδομάδες.

