Πέθανε ο Michael Lang, ο διοργανωτής της συναυλίας του Woodstock

Τον Αύγουστο του 1969 ανέλαβε να διοργανώσει το μεγαλύτερο μουσικό event που έχει γίνει ποτέ στον πλανήτη: τη συναυλία του Woodstock. Πριν από δύο μέρες, απεβίωσε στο νοσοκομείο Sloan Kettering της Νέας Υόρκης εξαιτίας επιπλοκών της ασθένειας από την οποία έπασχε (είχε λέμφωμα Νοn Hodgkin). Ήταν 77 ετών και είχε μία σύζυγο, την Tamara, και πέντε παιδιά, τις Shala, Lariann και Molly και τους Harry και Laszlo.

Γεννημένος στο Μπρούκλιν, ο Michael Lang εγκατέλειψε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης για να μετακομίσει στο Μαϊάμι, όπου ξεκίνησε να δουλεύει στη διοργάνωση σημαντικών μουσικών εκδηλώσεων όπως το Φεστιβάλ Ποπ του Μαϊάμι το 1968, στο οποίο συμμετείχε ο Jimmy Hendrix

Όμως αυτό για το οποίο θα μείνει για πάντα στην ιστορία είναι το Woodstock, εκείνο το ιστορικό μουσικό γεγονός που διοργάνωσε ο ίδιος μαζί με τους Artie Kornfeld, Joel Rosenman και John Roberts, από τις 15 έως τις 18 Αυγούστου 1969. Στη θρυλική συναυλία που έγινε σύμβολο διαμαρτυρίας και ενέπνευσε την κουλτούρα του "sex, drugs and rock'n'roll" συμμετείχαν ονόματα όπως εκείνα των Hendrix, Janis Joplin , Jefferson Airplane, Creedence Clearwater Revival, Grateful Dead, Who, Carlos Santana, Sly and the Family Stone, Joe Cocker, Crosby, Stills, Nash & Young.

"Ήταν μια δοκιμασία για τη γενιά μας: πιστεύαμε αληθινά ο ένας στον άλλον και στον κόσμο που προσπαθούσαμε να δημιουργήσουμε; Θα μπορούσαμε να ζήσουμε στην ειρηνική κοινότητα για την οποία πασχίζαμε;" έγραψε ο Lang στα απομνημονεύματά του που εξέδωσε με τίτλο Ο Δρόμος προς το Γούντστοκ . Ο ίδιος ήταν επίσης υπεύθυνος για τις απόπειρες "αναβίωσης” του event, το Woodstock '94 και το Woodstock '99, ενώ είχε συμμετάσχει στον σχεδιασμό του Woodstock 50, μιας συναυλίας που επρόκειτο να γίνει με την την ευκαιρία της συμπλήρωσης 50 χρόνων από Woodstock το 2019, η οποία όμως τελικά ακυρώθηκε.