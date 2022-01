Marni Nixon | Η ιστορία της τραγουδίστριας της όπερας που ντούμπλαρε κρυφά την Audrey Hepburn στα πιο διάσημα τραγούδια του Hollywood

Πώς είναι άραγε να έχεις ερμηνεύσει κάποια από τα διασημότερα τραγούδια του Hollywood, εκατομμύρια κόσμος να επαινεί τη φωνή σου και κανείς να μη γνωρίζει το όνομά σου. Η Marni Nixon κρυβόταν για αρκετά χρόνια πίσω από τη φωνή σπουδαίων ηθοποιών, οι οποίες έπαιρναν τα εύσημα για τη δεινότητά της άσημης ερμηνεύτριας στο τραγούδι, εξαιτίας μίας συμφωνίας που τη δέσμευε να μην αποκαλύψει σε κανέναν την πραγματικότητα.

Πόσο iconic παραμένει μέχρι σήμερα η ερμηνεία της Natalie Wood ως Maria στο "West Side Story", ή της Deborah Kerr στο "The King and I", ακόμα και της Audrey Hepburn ως Eliza Doolittle στο "My Fair Lady". Και όμως καμία από τις παραπάνω ηθοποιούς δεν τραγούδησε τα γνωστά κομμάτια των μιούζικαλ, παρά η φωνή ανήκε στη Nixon.

H Deborah Kerr με τη Marni Nixon

"Somewhere”, "I Feel Pretty”, "I Could Have Danced All Night”, "Getting to Know You”, είναι ελάχιστα από τα κομμάτια που η Nixon είχε την ευκαιρία να ερμηνεύσει και μέχρι σήμερα ηχούν στα αυτιά μας. Όμως, για πολλά χρόνια δεν μπορούσε να το παραδεχθεί. Ξεκινώντας από την παιδική της ηλικία στον κινηματογράφο και συνεχίζοντας ως μαθήτρια της διάσημης σοπράνο Vera Schwarz, η Marni Nixon κατάφερε να γίνει τραγουδίστρια της όπερας. Όμως, τυχαία η καριέρα της έλαβε άλλη πορεία, όταν δάνεισε τη φωνή της στην Ingrid Bergman και τη Margaret O' Brien και όταν η ίδια συνειδητοποίησε πως μπορούσε να αντικατοπτρίσει τα συναισθήματα των ηθοποιών, κάνοντας το ντουμπλάρισμα μία εύκολη και επιτυχημένη διαδικασία.

Για το μιούζικαλ "West Side Story", η πρωταγωνίστρια Natalie Wood δεν είχε ιδέα πως στο τέλος δεν θα τραγουδούσε η ίδια, γυρίζοντας κανονικά τις σκηνές. Η Nixon θυμάται πως ένιωθε άσχημα που αναγκαζόταν να πει ψέματα στην ηθοποιό, όμως δεν είχε άλλη επιλογή. Λέγεται πως όταν η Wood έμαθε πως δεν θα έμπαινε στην ταινία η δική της φωνή στα κομμάτια των τραγουδιών, έφυγε από το στούντιο οργισμένη.

Την ίδια αντίδραση δεν είχε η Audrey Hepburn, η οποία κάνοντας μάταια εξάσκηση μήπως και καταφέρει να ακουστεί η δική της φωνή στο τελικό αποτέλεσμα, δέχθηκε το γεγονός πως δεν είχε αυτό που έψαχναν οι συντελεστές.

Και παρόλο που τα τραγούδια έγιναν επιτυχίες, πουλώντας δισεκατομμύρια δίσκους, η Nixon πληρωνόταν με ψίχουλα, σε σημείο που ο συνθέτης Leonard Bernstein, της έδωσε ένα ποσοστό από τα έσοδα του για το soundtrack του "West Side Story", γνωρίζοντας πως χωρίς τη φωνή της, η ταινία δεν θα γινόταν πραγματικότητα. Το πρόβλημα, όμως, ήταν πως την εποχή εκείνη είχε μεγάλη σημασία οι πρωταγωνίστριες να είναι γνωστές, γι' αυτό και η Nixon έμενε στην αφάνεια.

Μετά από αρκετές δουλειές, απογοητευμένη που δε λάμβανε την αναγνώριση που της άξιζε και νιώθοντας πως, προκειμένου να μιμηθεί τη φωνή άλλων ηθοποιών, είχε χάσει τη δική της, η ίδια σταμάτησε με το ντουμπλάρισμα. Μέχρι το 1981 ήταν πλέον κοινό μυστικό πως η Marni Nixon κρυβόταν πίσω από τη φωνή της Hepburn και της Wood, με την τραγουδίστρια να συνεχίζει την καριέρα της, πραγματοποιώντας εμφανίσεις και χρησιμοποιώντας -επιτέλους!- τη δική της φωνή και το πραγματικό της όνομα.

Η Nixon απεβίωσε το 2016 ύστερα από χρόνια μάχη με τον καρκίνο του μαστού, καταφέρνοντας έως το τέλος της ζωής της να λάβει την αναγνώριση που στερήθηκε μέσω βραβείων και τιμητικών τίτλων.