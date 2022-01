Brian Cox | Ο ηθοποιός που απέρριψε το Game of Thrones γιατί "δεν πλήρωναν πολλά"

Για τον Brian Cox οι σινεφίλ δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις. Ωστόσο, ακόμα κι γι' αυτούς που δυσκολεύονται να συνδέσουν το όνομα με το πρόσωπο, η επιτυχία της σειράς Succession του HBO κάνει τα πράγματα πιο απλά: ο Σκοτσέζος ηθοποιός με τη σπουδαία κινηματογραφική και θεατρική πορεία, είναι ο "Logan Roy", μεγιστάνας των μίντια και επικεφαλής μίας οικογένειας που διακρίνεται για τη νοσηρότητα των σχέσεων μεταξύ των μελών της. Η σειρά έχει ήδη διακριθεί για την καλλιτεχνική της αξία και ο Cox έχει αποσπάσει βραβεία για την ερμηνεία του στον ρόλο, με πιο πρόσφατο αυτό στις Χρυσές Σφαίρες.

Ο ηθοποιός ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει την αυτοβιογραφία του Putting the Rabbit in the Hat και σ' ένα από τα αποσπάσματα που δημοσιεύει το GQ αναφέρεται και στους ρόλους που απέρριψε στη διάρκεια της μακρόχρονης καριέρας του. Ανάμεσά τους και αυτός του βασιλιά Robert Baratheon στη σειρά Game of Thrones.

"Συχνά με ρωτάνε αν μου πρότειναν κάποιο ρόλο στο Game of Thrones και η απάντηση είναι ναι, υποτίθεται ότι θα ήμουν ένας βασιλιάς που τον λένε Robert Baratheon, κι ο οποίος πέθανε στην πρώτη σεζόν όταν τον χτύπησε ένας αγριόχοιρος" γράφει ο Cox, και προσθέτει: "Γνωρίζω ελάχιστα για το Game of Thrones οπότε δεν μπορώ να σας πω αν ήταν ή δεν ήταν σημαντικός χαρακτήρας, και δεν πρόκειται να το γκουγκλάρω να δω αν ήταν, γιατί απέρριψα τον ρόλο".

Όπως θα εξηγήσει στη συνέχεια, "αν κι όσοι ενεπλάκησαν κέρδισαν μια περιουσία στο τέλος, τα λεφτά που μου πρόσφεραν δεν ήταν σπουδαία, ας πούμε". Επίσης, ο Cox γνώριζε ότι ο χαρακτήρας, που τελικά ερμήνευσε ο Mark Addy, σκοτώνεται νωρίς όποτε, λέει, "δεν θα είχα κανένα όφελος από τη μελλοντική επιτυχία της σειράς όπου ο μισθός ανεβαίνει με κάθε σεζόν που περνάει".