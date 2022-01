Kate Middleton | "Το μέλλον της μοναρχίας βρίσκεται στα χέρια της"

Με το Πρίγκιπα Andrew να οδηγείται σε δίκη με την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης και τον Πρίγκιπα Harry να ετοιμάζεται να εκδώσει τα απομνημονεύματά του, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς ότι βασιλική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας διανύει μία δύσκολη περίοδο. Ωστόσο, πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι διαθέτει έναν ισχυρό άσσο στο μανίκι της: την Kate Middleton.

O Patrick Jephson, πρώην επικεφαλής του προσωπικού της Πριγκίπισσας Diana δηλώνει στη New York Post: "Σε μια περίοδο που την κοινή γνώμη απασχολεί το σκάνδαλο με τον Πρίγκιπα Andrew, η μοναρχία έχει απεγνωσμένα ανάγκη από πιο συμβατικά royal πρόσωπα. Η Catherine είναι ό,τι ακριβώς χρειάζεται η βασιλική οικογένεια σ' αυτούς τους ταραγμένους καιρούς- δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι το μέλλον των Windsors βρίσκεται στα χέρια της".

Στο ίδιο έντυπο ο Bethan Holt, συγγραφέας του βιβλίου The Duchess of Cambridge: A Decade of Modern Royal Style, θα πει "φαίνεται να έχει ξεκινήσει μια καμπάνια ώστε οι Cambridges να γίνουν οι "παγκόσμιοι σταρ" της βασιλικής οικογένειας", ενώ προσθέτει ότι "ο τρόπος της Kate να κρατήσει τη ανάμνηση της Diana ζωντανή είναι πολύ έξυπνος".

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η royal expert Katie Nicholls είχε πει ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ εκτιμά πολύ τη δουλειά που κάνει η Kate και ότι σκοπεύει να βασιστεί πάνω "περισσότερο από ποτέ" σ' αυτή τη ταραγμένη περίοδο για το Παλάτι.