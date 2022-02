Donald –Melania Trump | Η αλήθεια για τη ζωή τους μετά τον Λευκό Οίκο

Η παραμονή του Donald Trump στον Λευκό Οίκο σημαδεύτηκε από πολλά σκάνδαλα, διαμαρτυρίες και πολιτικές που δίχασαν τον αμερικάνικο λαό. Ως 45ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μάλλον δεν υπήρξε από τους πιο αγαπητούς χαρακτήρες που έκατσαν στο οβάλ γραφείο, ενώ και η σύζυγός του, η Melania Trump δεν κατάφερε να γίνει δημοφιλής ως Πρώτη Κυρία.

Μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, ο Trump και η σύζυγός του συνέχισαν να απασχολούν την κοινή γνώμη –κυρίως μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο αλλά και την παραπομπή του πρώην προέδρου σε δίκη- και να προκαλούν με τον τρόπο ζωής τους. Το ζεύγος Trump επέλεξε να μετακομίσει στο Palm Beach στη Florida και να συνεχίσει την πολυτελή ζωή που έκανε μέχρι σήμερα, με την Melania να αφιερώνεται στο μεγάλωμα του γιου της αλλά και σε πολλές ώρες χαλάρωσης και σπα.

Η καθημερινότητα του ζεύγους Trump

Η Melania, όπως και πολλές άλλες πρώην Πρώτες Κυρίες, θέλησε να απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, ενώ φαίνεται ότι δεν επιθυμεί να εκμεταλλευτεί την προβολή που είχε. Αντιθέτως, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για μια γυναίκα που θέλει "να εξαφανιστεί" και να "μην κάνει καν αναρτήσεις στα social media".

Μάλιστα, αυτή η διάθεσή της φάνηκε από την πρώτη κιόλας μέρα αποχώρησης από τον Λευκό Οίκο όπου μπήκε στο αεροπλάνο με τον σύζυγό της και στην άφιξη τον άφησε μόνο του να αντιμετωπίσει τις κάμερες και τους φωτογράφους. Πολλά έχουν γραφτεί από τότε για τον γάμο τους και την πρόθεσή της να πάρει διαζύγιο, φαίνεται όμως πως το ζευγάρι έχει αποφασίσει να ζει μαζί από απόσταση. Η Melania περνάει, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τις περισσότερες μέρες χωρίς τον σύζυγό της, κάνοντας παρέα με τους γονείς της αλλά και με τον γιο της, Barron.

Οι Μυστικές Υπηρεσίες

Όπως όλοι οι πρώην Πρόεδροι και Πρώτες Κυρίες των ΗΠΑ, έτσι και ο Donald και η Melania Trump θα έχουν για όλη τους τη ζωή στο πλευρό τους τις Μυστικές Υπηρεσίες για να τους προσέχουν σε κάθε τους βήμα. Ο Trump όχι μόνο απολαμβάνει την προστασία αλλά ζήτησε ασφάλεια από τις Μυστικές Υπηρεσίες και για όλα τα παιδιά του και τις συζύγους τους καθώς και γοα τρεις στενούς συνεργάτες του από τον Λευκό Οίκο.

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Trump μετά την Προεδρία

Ο Donald Trump ήταν πάντα περισσότερο επιχειρηματίας παρά Πρόεδρος ή πολιτικός, όμως μετά τον Λευκό Οίκο δεν βρήκε τις επιχειρήσεις του όπως τις άφησε. Σύμφωνα με άρθρο των New York Times, οι οικονομικές αναφορές από τις επιχειρήσεις του έδειξαν ότι υπέφεραν κατά τη διάρκεια της πανδημίας με κάποιες να σημειώνουν απώλεια εσόδων έως και 40% ενώ το ξενοδοχείο του στην Ουάσινγκτον μόνο είχε απώλειες 63%. Εκτός από την πανδημία, κάποιες επιχειρήσεις του δεν θεωρούνται μετά την προεδρία του το ίδιο δημοφιλείς.

Τα χρήματα από το κράτος

Ο Donald και η Melania Trump, όπως όλοι οι πρώην Πρόεδροι και οι Πρώτες Κυρίες, θα λαμβάνουν ένα χρηματικό ποσό αλλά και προνόμια από το κράτος ώστε να διατηρήσουν το γραφείο τους και τα έξοδά του. Σύμφωνα με το Forbes αυτό το ποσό φτάνει τα 150 χιλιάδες δολάρια τον χρόνο που πρέπει να δίνονται σε μισθούς και έξοδα του γραφείου τους. Εκτός από αυτά, οι πρώην Πρόεδροι λαμβάνουν και "σύνταξη" ύψους 220 χιλιάδων δολαρίων κάθε χρόνο για όλη τους τη ζωή.

Η αποκοπή τους από το κλαμπ των προέδρων

Οι πρώην Πρόεδροι της Αμερικής αλλά και οι πρώην Πρώτες Κυρίες συνηθίζουν να συναντιούνται σε συνέδρια, εκδηλώσεις και γκαλά. Οι Obama, οι Clinton και οι Bush έχουν φωτογραφηθεί πολλές φορές μαζί, όμως σπάνια δέχονται στο κλαμπ τους τους Trump. Σύμφωνα με την συγγραφέα του βιβλίου ‘Team of Five: The Presidents’ Club’, ο Trump γνωρίζει καλά ότι δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτός στην παρέα των πρώην Προέδρων, κάτι που φάνηκε και στην ορκομωσία του Joe Biden, όπου οι πρώην πρόεδροι μίλησαν σε ένα βίντεο για την ενότητα και ο μόνος που έλειπε ήταν, φυσικά, ο Trump.