Carole Middleton | Η Kate Middleton και ο πρίγκιπας William ενέπνευσαν το νέο επιχειρηματικό βήμα της

Είναι γνωστό πως η μητέρα της Kate Middleton, Carole, τις τελευταίες δεκαετίες ασχολείται με τη διοργάνωση events και παιδικών πάρτι, αφού έχει δημιουργήσει μία επιτυχημένη και κερδοφόρα επιχείρηση. Σύμφωνα με τη νέα της ανακοίνωση στο Instagram, η εταιρεία της εγκαινιάζει μία νέα εποχή, πραγματοποιώντας ένα καινούριο βήμα που πιθανολογούμε πως εμπνεύστηκε από τον δούκα και τη δούκισσα του Cambridge.

Πριν από λίγες ημέρες, η Carole Middleton ανήρτησε στον επίσημο λογαριασμό του Party Pieces, το λανσάρισμα των νέων προϊόντων για πάρτι που είναι διαθέσιμα στο site της, τα οποία είναι 100% eco-friendly.

Η νέα σειρά είναι εμπνευσμένη από τη θάλασσα με τίτλο "King and Queen of the Sea" και περιλαμβάνει ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα, των οποίων τα έσοδα θα διατεθούν για τους σκοπούς του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Big Blue Ocean Cleanup.

"Είμαι ενθουσιασμένη που υποστηρίζω το απίστευτο έργο που το Big Blue Ocean Cleanup κάνει για να προστατεύσει τους ωκεανούς μας. Στο Party Pieces θέλουμε να το κάνουμε ευκολότερο για τους ανθρώπους να γιορτάζουν με συνείδηση", δήλωσε η Middleton στην ανάρτησή της.

Όπως φαίνεται, η Carole Middleton ακολουθεί το παράδειγμα της κόρης της, Kate Middleton και του γαμπρού της, πρίγκιπα William, οι οποίοι προωθούν το μοντέλο ενός eco-friendly τρόπου ζωής, το οποίο προσπαθούν να εμφυσήσουν και στα παιδιά τους.

Πρόσφατα, ο πρίγκιπας William λάνσαρε τα ετήσια βραβεία Earthshot, τα οποία ο ίδιος απένειμε σε ανθρώπους που έχουν βάλει σκοπό της ζωής τους να προστατεύουν το περιβάλλον, δωρίζοντάς τους παράλληλα ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για τη συνέχιση του έργου τους.

Αλλά και όλα τα μέλη της βασιλικής οικογένειας ζουν τη ζωή τους με τρόπο που να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Πρώτος ο πρίγκιπας Κάρολος, ο οποίος μιλά συχνά για τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος, έχοντας πραγματοποιήσει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πράγματα στο Παλάτι. Και η βασίλισσα Ελισάβετ, επίσης, είναι γνωστή για τη δράση της υπέρ του περιβάλλοντος και το παράδειγμα που δίνει στον λαό της.