Ο φόβος της Καμίλα την ημέρα του γάμου της με τον πρίγκιπα Κάρολο

Η Καμίλα και ο πρίγκιπας Κάρολος φέτος θα κλείσουν 17 χρόνια μαζί από την ημέρα του γάμου τους, για την οποία η δούκισσα της Κορνουάλης είχε έναν πολύ μεγάλο φόβο.

Όπως δήλωσε η βασιλική ανταποκρίτρια, Carole Malone σχετικά με τη 9η Απριλίου του 2005, όπου έλαβε χώρα ο γάμος, η Καμίλα φοβόταν πως κανείς δεν θα εμφανιζόταν στην τελετή ή ότι ο κόσμος θα τη γιουχάριζε.

Πιο αναλυτικά, ο πολιτικός γάμος του ζευγαριού πραγματοποιήθηκε στην κατοικία Windsor Guidhall στο Berkshire, όπου ήταν καλεσμένοι μόνο οι οικογένειες των νεονύμφων, με την εξαίρεση της βασίλισσας Ελισάβετ και του πρίγκιπα Φιλίππου. Αυτό συνέβη διότι η βασίλισσα αποτελεί αρχηγός της Εκκλησίας, συνεπώς δεν μπορεί να δεχθεί μία πολιτική τελετή. Παρ' όλ'αυτά, έδωσε το παρών στη θρησκευτική τελετή στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Κάστρο του Windsor, μαζί με τους 800 καλεσμένους που βρίσκονταν στη λίστα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στους δρόμους είχαν μαζευτεί τουλάχιστον 20.000 φαν της βασιλικής οικογένειας, με τον φόβο της Καμίλα να γίνεται πιο αληθινός. Μην ξεχνάμε πως η πριγκίπισσα Diana ήταν πολύ αγαπητή στον βρετανικό λαό και πολλές φορές η δούκισσα της Κορνουάλης είχε κατηγορηθεί για τον χωρισμό της θλιμμένης πριγκίπισσας από τον Κάρολο και την έκρυθμη ψυχολογική της κατάσταση. "Ήταν τρομοκρατημένη ότι κανείς δεν θα ερχόταν. Φοβόταν μη τη γιουχάρουν", είχε πει χαρακτηριστικά η Carole Malone στο ντοκιμαντέρ του Channel 5 "Charles and Camilla: King and Queen in Waiting".

Τα τελευταία χρόνια η δράση της Καμίλα ως ενεργό μέλος της βασιλικής οικογένειας βελτίωσε αισθητά την εικόνα της στο ευρύ κοινό, ενώ η πρόσφατη έγκριση της βασίλισσας Ελισάβετ ώστε να λάβει τον τίτλο της βασίλισσας όταν ο πρίγκιπας Κάρολος ανεβεί στον θρόνο ήταν η επιβεβαίωση που χρειαζόταν αρκετές δεκαετίες πριν.