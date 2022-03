Kate Middleton- Πρίγκιπας William | Δεν θα παραστούν στα φετινά βραβεία BAFTA

Η τελετή απονομής των βρετανικών βραβείων BAFTA θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 13 Μαρτίου, όμως ο επίτιμος καλεσμένος πρίγκιπας William δεν θα παραστεί στην εκδήλωση.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, ο δούκας του Cambridge που είναι πρόεδρος του οργανισμού δεν θα περπατήσει στο κόκκινο χαλί των BAFTA μαζί με την Kate Middleton αφού και οι δύο έχουν άλλες βασιλικές υποχρεώσεις που δεν τους επιτρέπουν να βρίσκονται στην τελετή.

Το ζευγάρι αναμένεται να βιντεοσκοπήσει ένα μήνυμα που θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια της τελετής, δεδομένου του ρόλου του William που κληρονόμησε τη θέση του προέδρου από τον παππού του, πρίγκιπα Φίλιππο που ήταν ο πρώτος πρόεδρος του οργανισμού.

Η Kate Middleton στο παρελθόν υπήρξε μία από τις πιο στιλάτες παρουσίες στο κόκκινο χαλί των BAFTA. To 2020 είχε εμφανιστεί με ένα χρυσό-λευκό Alexander McQueen φόρεμα που είχε φορέσει και σε άλλη επίσημη εμφάνισή της στην Μαλαισία ενώ και το 2019 είχε επιλέξει ένα λευκό ασύμμετρο φόρεμα του Alexander McQueen και το 2018 ένα πράσινο φόρεμα της αγαπημένης της σχεδιάστριας, Jenny Packham.

Η ταινία Spencer για τη ζωή της πριγκίπισσας Diana με πρωταγωνίστρια της Kristen Stewart μπορεί να έλαβε υποψηφιότητες για πολλά βραβεία, αλλά δεν προτάθηκε σε καμιά κατηγορία στα βραβεία BAFTA. Φέτος, την τελετή θα παρουσιάσει η Rebel Wilson ενώ στα μεγάλα φαβορί της βραδιάς είναι το 'Dune' με 11 υποψηφιότητες αλλά και το 'The Power of the Dog'.